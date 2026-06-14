https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/turkiye-haritasi-degisti-iki-kentin-siniri-yeniden-belirlendi-1106496416.html

Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi

Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Muş ve Bitlis arasındaki il sınırı yeniden düzenlendi. 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T17:15+0300

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muş valiliği

muş belediyesi

bitlis

bitlis valiliği

sınır

sınır ihlali

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12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi'yle Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı yeniden tespit edildi.İki ilin sınır çizgisi; Karasu Nehri’nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi noktalar üzerinden yeniden belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/artvin-sinop-mugla-dahil-23-ildeki-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikarildi-1105843319.html

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türkiye, muş, muş valiliği, muş belediyesi, bitlis, bitlis valiliği, sınır, sınır ihlali