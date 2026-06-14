https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/turkiye-haritasi-degisti-iki-kentin-siniri-yeniden-belirlendi-1106496416.html
Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi
Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Muş ve Bitlis arasındaki il sınırı yeniden düzenlendi. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T17:15+0300
2026-06-14T17:15+0300
2026-06-14T17:15+0300
türki̇ye
türkiye
muş
muş valiliği
muş belediyesi
bitlis
bitlis valiliği
sınır
sınır ihlali
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12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi'yle Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı yeniden tespit edildi.İki ilin sınır çizgisi; Karasu Nehri’nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi noktalar üzerinden yeniden belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/artvin-sinop-mugla-dahil-23-ildeki-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikarildi-1105843319.html
türki̇ye
muş
bitlis
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türkiye, muş, muş valiliği, muş belediyesi, bitlis, bitlis valiliği, sınır, sınır ihlali
türkiye, muş, muş valiliği, muş belediyesi, bitlis, bitlis valiliği, sınır, sınır ihlali
Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Muş ve Bitlis arasındaki il sınırı yeniden düzenlendi.
12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi'yle Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı yeniden tespit edildi.
İki ilin sınır çizgisi; Karasu Nehri’nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi noktalar üzerinden yeniden belirlendi.