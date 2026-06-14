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Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi
Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Muş ve Bitlis arasındaki il sınırı yeniden düzenlendi. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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bitlis valiliği
sınır
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12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Karara göre, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi'yle Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı yeniden tespit edildi.İki ilin sınır çizgisi; Karasu Nehri’nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi noktalar üzerinden yeniden belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/artvin-sinop-mugla-dahil-23-ildeki-bazi-alanlar-orman-sinirlari-disina-cikarildi-1105843319.html
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türkiye, muş, muş valiliği, muş belediyesi, bitlis, bitlis valiliği, sınır, sınır ihlali
türkiye, muş, muş valiliği, muş belediyesi, bitlis, bitlis valiliği, sınır, sınır ihlali

Türkiye haritası değişti: İki kentin sınırı yeniden belirlendi

17:15 14.06.2026
© AATürkiye haritası
Türkiye haritası - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar doğrultusunda Muş ve Bitlis arasındaki il sınırı yeniden düzenlendi.
12 Haziran 2026 tarihli ve 11426 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Karara göre, Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Günkırı Belediyesi'yle Muş’un Hasköy ilçesine bağlı Büvetli Köyü arasındaki sınır hattı yeniden tespit edildi.
İki ilin sınır çizgisi; Karasu Nehri’nden başlayarak Ayzut Burnu, Kilise Tepesi, Küçükhopikan Tepesi, Gevot Tepesi ve Püşürük Tepesi gibi noktalar üzerinden yeniden belirlendi.
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Artvin, Sinop, Muğla dahil 23 ildeki bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
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