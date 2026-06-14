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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/okullar-ne-zaman-aciliyor-tarih-belli-oldu-1106492840.html
Okullar ne zaman açılıyor? Tarih belli oldu
Okullar ne zaman açılıyor? Tarih belli oldu
Sputnik Türkiye
MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni eğitim yılı 14 Eylül 2026’da başlayacak ve 25 Haziran 2027’de sona erecek. 14.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-14T14:13+0300
2026-06-14T14:13+0300
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okul
lise
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen genelgeye göre yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.Öğretmenler 1 Eylül'de başlayacakTakvim kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacağı belirtildi. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları yapılacak.Dönem tarihleri de belliYeni eğitim öğretim yılı kapsamında birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak, 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.Ara tatiller ne zaman?İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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okul, lise, yaz tatili
okul, lise, yaz tatili

Okullar ne zaman açılıyor? Tarih belli oldu

14:13 14.06.2026
© AA / Sıtkı YıldızOkul tatili, karne
Okul tatili, karne - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© AA / Sıtkı Yıldız
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MEB, 2026-2027 eğitim öğretim yılı takvimini açıkladı. Yeni eğitim yılı 14 Eylül 2026’da başlayacak ve 25 Haziran 2027’de sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin çalışma takvimini yayımladı. Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen genelgeye göre yeni eğitim öğretim yılı 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak, 25 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek.

Öğretmenler 1 Eylül'de başlayacak

Takvim kapsamında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 1 Eylül 2026 Salı günü başlayacağı belirtildi. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 7-11 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek. Ayrıca ortaokul 5. sınıf, lise hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri ile pansiyonda kalacak öğrenciler için rehberlik ve uyum çalışmaları yapılacak.

Dönem tarihleri de belli

Yeni eğitim öğretim yılı kapsamında birinci dönem 22 Ocak 2027 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 25 Ocak 2027 Pazartesi başlayacak, 5 Şubat 2027 Cuma sona erecek. İkinci dönem ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü başlayacak.

Ara tatiller ne zaman?

İkinci dönem ara tatili 8-12 Mart 2027 tarihleri arasında uygulanacak. Öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışmaları ise 28-30 Haziran 2027 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
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