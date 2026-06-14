https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/celikten-ap-uyesinin-ifadelerine-tepki-niteliksiz-siyasetcilerin-gudumlu-siyasi-lobi-faaliyetleri-1106494795.html

Çelik'ten AP üyesinin ifadelerine tepki: 'Niteliksiz siyasetçilerin 'güdümlü siyasi lobi' faaliyetleri'

Çelik'ten AP üyesinin ifadelerine tepki: 'Niteliksiz siyasetçilerin 'güdümlü siyasi lobi' faaliyetleri'

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına saygı, bir tartışma konusu olamaz. Avrupa... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T15:54+0300

2026-06-14T15:54+0300

2026-06-14T15:54+0300

poli̇ti̇ka

ap

ömer çelik

avrupa parlamentosu (ap)

türkiye

türkiye cumhuriyeti

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Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir Avrupa Parlamentosu üyesinin Türkiye ile ilgili ifadelerine tepki gösterdi.Söz konusu üyenin, Türkiye Cumhuriyeti hakkında "sömürge komiseri" üslubuyla konuşmasının, kendisi için siyasi bir utanç ve AP değerlerinin istismarı olduğunu belirten Çelik, "Avrupa Parlamentosunun bu seviyesizliği ciddi bir şekilde ele alması gerekir. Siyasi bir niteliği olmadığı konuşmasından anlaşılan bu şahsın ciddiye alınacak bir tarafı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:'Avrupa Parlamentosunun yanlışlarını telafi etmesi gerekir'AP'nin saygın geçmişine ve hakkaniyetli yaklaşımlarına uygun her türlü diyaloğa önem verdiklerinin altını çizen Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarına yapılan hiçbir saygısızlığa ise izin vermeyeceklerini vurguladı.Çelik, AP'nin başta Gazze olmak üzere temel insanlık konularında tarihin doğru tarafında duramayan yanlışlarını güçlü şekilde telafi etmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

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Sputnik Türkiye

ap, ömer çelik, avrupa parlamentosu (ap), türkiye, türkiye cumhuriyeti