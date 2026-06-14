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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/avustralya-turkiye-macinda-ilk-yari-sona-erdi-golu-bulan-taraf-avustralya-oldu-1106484706.html
Avustralya - Türkiye maçı sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı
Avustralya - Türkiye maçı sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı
Sputnik Türkiye
Türkiye A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynadı. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda... 14.06.2026, Sputnik Türkiye
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spor
barış alper yılmaz
arda güler
merih demiral
avustralya
fifa
a milli futbol takımı
dünya kupası
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi.İlk yarıda Avustralya 27. dakikada golü buldu2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.BC Place Stadı'nda mücadelenin ilk 10 dakikası dengeli geçti. A Milli Futbol Takımı kanatlardan ve merkezden pozisyona girmeye çalışırken, Avustralya ise savunma ağırlıklı oynadı.Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu.27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti: 1-0.30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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barış alper yılmaz, arda güler, merih demiral, avustralya, fifa, a milli futbol takımı, dünya kupası
barış alper yılmaz, arda güler, merih demiral, avustralya, fifa, a milli futbol takımı, dünya kupası

Avustralya - Türkiye maçı sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı

08:01 14.06.2026 (güncellendi: 09:01 14.06.2026)
© Erçin ErtürkAvustralya - Türkiye maçı sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı
Avustralya - Türkiye maçı sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
© Erçin Ertürk
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Türkiye A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynadı. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi.
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi.
© Erçin ErtürkAvustralya-Türkiye maçı
Avustralya-Türkiye maçı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2026
Avustralya-Türkiye maçı
© Erçin Ertürk

İlk yarıda Avustralya 27. dakikada golü buldu

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.
BC Place Stadı'nda mücadelenin ilk 10 dakikası dengeli geçti. A Milli Futbol Takımı kanatlardan ve merkezden pozisyona girmeye çalışırken, Avustralya ise savunma ağırlıklı oynadı.
Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu.
27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti: 1-0.
30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
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