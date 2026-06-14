https://anlatilaninotesi.com.tr/20260614/avustralya-turkiye-macinda-ilk-yari-sona-erdi-golu-bulan-taraf-avustralya-oldu-1106484706.html

Avustralya - Türkiye maçı sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı

Avustralya - Türkiye maçı sona erdi: Türkiye Dünya Kupası'na mağlubiyetle başladı

Sputnik Türkiye

Türkiye A Milli Futbol Takımı 24 yıl sonra katıldığı Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynadı. A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda... 14.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-14T08:01+0300

2026-06-14T08:01+0300

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spor

barış alper yılmaz

arda güler

merih demiral

avustralya

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a milli futbol takımı

dünya kupası

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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Avustralya'ya 2-0 yenildi.İlk yarıda Avustralya 27. dakikada golü buldu2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'nda Avustralya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı, ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.BC Place Stadı'nda mücadelenin ilk 10 dakikası dengeli geçti. A Milli Futbol Takımı kanatlardan ve merkezden pozisyona girmeye çalışırken, Avustralya ise savunma ağırlıklı oynadı.Maçtaki ilk ciddi tehlike 26. dakikada yaşandı. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına ortasında Arda Güler gelişine sert vurdu ancak top kalecide kaldı. Bu pozisyonun dönüşünde ise Avustralya golü buldu.27. dakikada, savunmadan atılan uzun pasa hareketlenen Irankunda, Merih Demiral'ı geçip kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda top ağlara gitti: 1-0.30. dakikada, Türkiye gole çok yaklaştı. Avustralya savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Abdülkerim Bardakcı'da kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda kalecinin de müdahale ettiği meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.Karşılaşmanın ilk yarısı Avustralya'nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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barış alper yılmaz, arda güler, merih demiral, avustralya, fifa, a milli futbol takımı, dünya kupası