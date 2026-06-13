https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/trump-tren-de-aragua-lideri-abd-operasyonunda-olduruldu-1106471879.html

Trump: Tren de Aragua lideri ABD operasyonunda öldürüldü

Trump: Tren de Aragua lideri ABD operasyonunda öldürüldü

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela kökenli Tren de Aragua liderlerinden Héctor Rusthenford Guerrero Flores'in düzenlenen askeri operasyonda öldürüldüğünü... 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T10:39+0300

2026-06-13T10:39+0300

2026-06-13T10:52+0300

dünya

donald trump

pete hegseth

venezuela

abd

karayipler

truth social

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ABD Başkanı Donald Trump, Tren de Aragua liderlerinden Héctor Rusthenford Guerrero Flores'in, bu hafta gerçekleştirilen bir askeri operasyonda öldürüldüğünü duyurdu.Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, "Nino Guerrero" lakabıyla bilinen Flores'in ABD tarafından düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini belirtti. Paylaşımında operasyona ait olduğu belirtilen görüntülere de yer verdi.ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise operasyonun Venezuela güvenlik güçleriyle iş birliği içinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Venezuela hükümeti de operasyonda istihbarat paylaşımı ve teknik destek sağlandığını doğruladı.Venezuela İletişim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, operasyon sırasında yaşanan çatışmalarda Flores'in hayatını kaybettiğini doğruladı. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM) Komutanı General Francis Donovan da operasyonun Tren de Aragua'ya ait olduğu belirtilen bir tesisi hedef aldığını ifade etti.Çetenin liderlerinden olduğu belirtilen Flores, Venezuela hükümetinin 2023 yılında cezaevinin kontrolünü yeniden ele geçirmesinin ardından firar etmiş ve hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmıştı.ABD Dışişleri Bakanlığı, 2024 yılında Flores'in yakalanmasına yardımcı olacak bilgiler için 5 milyon dolar ödül açıklamıştı. Ardından ABD savcıları, Flores hakkında ABD içinde terör eylemlerini yönlendirmek ve organize etmek suçlamalarıyla dava açmıştı.ABD Başkanı Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra aralarında Tren de Aragua'nın da yer aldığı bazı çeteleri yabancı terör örgütleri listesine eklemişti. Son dönemde örgüte yönelik operasyonlar kapsamında Karayipler ve Pasifik'te bazı deniz araçları ile Venezuela kıyılarındaki hedeflere yönelik saldırılar düzenlenmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/abd-yabanci-teror-orgutleri-listesini-genisletti-bunlari-kabul-etmiyoruz-1093817313.html

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donald trump, pete hegseth, venezuela, abd, karayipler, truth social