https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/spk-duyurdu-aciga-satis-yasaginda-sure-uzatildi-1106478135.html
SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı
SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı
Sputnik Türkiye
SPM, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinde yasak süresini 26 Haziran'a kadar uzattı. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T15:34+0300
2026-06-13T15:34+0300
2026-06-13T15:34+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa i̇stanbul
borsada açığa satış yasağı
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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi. SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/tuik-spk-ve-tcmbde-ust-duzey-atamalar-gerceklesti-1105607865.html
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sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı
sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı
SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı
SPM, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinde yasak süresini 26 Haziran'a kadar uzattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.