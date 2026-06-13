https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/spk-duyurdu-aciga-satis-yasaginda-sure-uzatildi-1106478135.html

SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı

SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı

Sputnik Türkiye

SPM, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinde yasak süresini 26 Haziran'a kadar uzattı. 13.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-13T15:34+0300

2026-06-13T15:34+0300

2026-06-13T15:34+0300

ekonomi̇

sermaye piyasası kurulu (spk)

borsa i̇stanbul

borsada açığa satış yasağı

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi. SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/tuik-spk-ve-tcmbde-ust-duzey-atamalar-gerceklesti-1105607865.html

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Sputnik Türkiye

sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı