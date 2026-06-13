Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260613/spk-duyurdu-aciga-satis-yasaginda-sure-uzatildi-1106478135.html
SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı
SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı
Sputnik Türkiye
SPM, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinde yasak süresini 26 Haziran'a kadar uzattı. 13.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-13T15:34+0300
2026-06-13T15:34+0300
ekonomi̇
sermaye piyasası kurulu (spk)
borsa i̇stanbul
borsada açığa satış yasağı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_49640d9fa3482fb60b41b5f8796f4765.jpg
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi. SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/tuik-spk-ve-tcmbde-ust-duzey-atamalar-gerceklesti-1105607865.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/04/1c/1044378070_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_4639bc96497dcbfd04817ab69514b40e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı
sermaye piyasası kurulu (spk), borsa i̇stanbul, borsada açığa satış yasağı

SPK duyurdu: Açığa satış yasağında süre uzatıldı

15:34 13.06.2026
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2026
© AA
Abone ol
SPM, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerinde yasak süresini 26 Haziran'a kadar uzattı.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 26 Haziran 2026 seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.
SPK, konuya ilişkin detayların yer aldığı duyuru yayımladı.
Buna göre, açığa satış işlemlerine ilişkin yasağın yanı sıra, kredili sermaye piyasası işlemleri süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik tedbirlerin de aynı tarihe kadar devam edeceği bildirildi.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2026
TÜRKİYE
TÜİK, SPK ve TCMB'de üst düzey atamalar gerçekleşti
9 Mayıs, 00:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала