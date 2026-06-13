Pompei'de 20 yıldır kapalı olan alanlar yeniden ziyarete açıldı

İtalya'nın güneyindeki antik Roma kenti Pompeii'de, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında uzun süredir kapalı olan bazı bölümler yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı.
İtalya'nın güneyindeki antik Roma kenti Pompeii'de, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında uzun süredir kapalı olan bazı bölümler yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı.
12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaretçiler, normalde halka kapalı olan kazı alanlarını, restorasyon çalışmalarını ve arkeolojik depoları gezme fırsatı buldu.
12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaretçiler, normalde halka kapalı olan kazı alanlarını, restorasyon çalışmalarını ve arkeolojik depoları gezme fırsatı buldu.
Etkinliğin amacı, arkeologlar, restoratörler ve uzmanların sahadaki çalışmalarını kamuoyuna doğrudan göstermek olarak açıklandı.
Etkinliğin amacı, arkeologlar, restoratörler ve uzmanların sahadaki çalışmalarını kamuoyuna doğrudan göstermek olarak açıklandı.
Ziyarete açılan noktalar arasında, yaklaşık 20 yıldır kapsamlı koruma ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı kalan Julius Polybius Evi (Casa di Giulio Polibio) de yer aldı.
Ziyarete açılan noktalar arasında, yaklaşık 20 yıldır kapsamlı koruma ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı kalan Julius Polybius Evi (Casa di Giulio Polibio) de yer aldı.
Roma dönemine ait seçkin konutlardan biri olarak kabul edilen yapıdaki duvar resimleri ve freskler ziyaretçiler tarafından yakından incelendi.
Roma dönemine ait seçkin konutlardan biri olarak kabul edilen yapıdaki duvar resimleri ve freskler ziyaretçiler tarafından yakından incelendi.
Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında ayrıca Porta Stabia Nekropolü, Insula Occidentalis ve Insula Meridionalis gibi kazı ve restorasyon sahaları ile Forum Granaries olarak bilinen eser depoları da halka açıldı.
Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında ayrıca Porta Stabia Nekropolü, Insula Occidentalis ve Insula Meridionalis gibi kazı ve restorasyon sahaları ile Forum Granaries olarak bilinen eser depoları da halka açıldı.
Forum Ambarları'nda sergilenen ve yaklaşık iki bin yıl önce parfüm kabı olarak kullanılan cam şişeler görüntülendi.
Forum Ambarları'nda sergilenen ve yaklaşık iki bin yıl önce parfüm kabı olarak kullanılan cam şişeler görüntülendi.
Ziyaretler, Pompeii Arkeoloji Parkı uzmanlarının rehberliğinde gerçekleştirildi.
Ziyaretler, Pompeii Arkeoloji Parkı uzmanlarının rehberliğinde gerçekleştirildi.
M.S. 79 yılında meydana gelen Vezüv Yanardağı patlamasıyla kül altında kalan Pompeii, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan arkeolojik alan, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.
M.S. 79 yılında meydana gelen Vezüv Yanardağı patlamasıyla kül altında kalan Pompeii, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan arkeolojik alan, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.