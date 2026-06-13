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Pompei'de 20 yıldır kapalı olan alanlar yeniden ziyarete açıldı
Pompei'de 20 yıldır kapalı olan alanlar yeniden ziyarete açıldı
Sputnik Türkiye
İtalya'daki Pompeii Arkeolojik Alanı'nda uzun süredir kapalı olan bazı kazı, restorasyon ve depo alanları, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında ziyaretçilere... 13.06.2026, Sputnik Türkiye
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фото, fotoğraf, fotoğraf, i̇talya, pompei, pompeii

Pompei'de 20 yıldır kapalı olan alanlar yeniden ziyarete açıldı

14:40 13.06.2026
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İtalya'daki Pompeii Arkeolojik Alanı'nda uzun süredir kapalı olan bazı kazı, restorasyon ve depo alanları, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında ziyaretçilere açıldı. Etkinlikte, yaklaşık 20 yıldır erişime kapalı olan Julius Polybius Evi de yeniden görülebildi.
© AA / Alessio Paduano

İtalya'nın güneyindeki antik Roma kenti Pompeii'de, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında uzun süredir kapalı olan bazı bölümler yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı.

İtalya&#x27;nın güneyindeki antik Roma kenti Pompeii&#x27;de, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında uzun süredir kapalı olan bazı bölümler yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Alessio Paduano

İtalya'nın güneyindeki antik Roma kenti Pompeii'de, Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında uzun süredir kapalı olan bazı bölümler yeniden ziyaretçilerin erişimine açıldı.

© AA / Alessio Paduano

12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaretçiler, normalde halka kapalı olan kazı alanlarını, restorasyon çalışmalarını ve arkeolojik depoları gezme fırsatı buldu.

12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaretçiler, normalde halka kapalı olan kazı alanlarını, restorasyon çalışmalarını ve arkeolojik depoları gezme fırsatı buldu. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Alessio Paduano

12-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaretçiler, normalde halka kapalı olan kazı alanlarını, restorasyon çalışmalarını ve arkeolojik depoları gezme fırsatı buldu.

© AA / Alessio Paduano

Etkinliğin amacı, arkeologlar, restoratörler ve uzmanların sahadaki çalışmalarını kamuoyuna doğrudan göstermek olarak açıklandı.

Etkinliğin amacı, arkeologlar, restoratörler ve uzmanların sahadaki çalışmalarını kamuoyuna doğrudan göstermek olarak açıklandı. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Alessio Paduano

Etkinliğin amacı, arkeologlar, restoratörler ve uzmanların sahadaki çalışmalarını kamuoyuna doğrudan göstermek olarak açıklandı.

© AA / Alessio Paduano

Ziyarete açılan noktalar arasında, yaklaşık 20 yıldır kapsamlı koruma ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı kalan Julius Polybius Evi (Casa di Giulio Polibio) de yer aldı.

Ziyarete açılan noktalar arasında, yaklaşık 20 yıldır kapsamlı koruma ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı kalan Julius Polybius Evi (Casa di Giulio Polibio) de yer aldı. - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Alessio Paduano

Ziyarete açılan noktalar arasında, yaklaşık 20 yıldır kapsamlı koruma ve restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı kalan Julius Polybius Evi (Casa di Giulio Polibio) de yer aldı.

© AA / Alessio Paduano

Roma dönemine ait seçkin konutlardan biri olarak kabul edilen yapıdaki duvar resimleri ve freskler ziyaretçiler tarafından yakından incelendi.

Roma dönemine ait seçkin konutlardan biri olarak kabul edilen yapıdaki duvar resimleri ve freskler ziyaretçiler tarafından yakından incelendi. - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Alessio Paduano

Roma dönemine ait seçkin konutlardan biri olarak kabul edilen yapıdaki duvar resimleri ve freskler ziyaretçiler tarafından yakından incelendi.

© AA / Alessio Paduano

Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında ayrıca Porta Stabia Nekropolü, Insula Occidentalis ve Insula Meridionalis gibi kazı ve restorasyon sahaları ile Forum Granaries olarak bilinen eser depoları da halka açıldı.

Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında ayrıca Porta Stabia Nekropolü, Insula Occidentalis ve Insula Meridionalis gibi kazı ve restorasyon sahaları ile Forum Granaries olarak bilinen eser depoları da halka açıldı. - Sputnik Türkiye
6/9
© AA / Alessio Paduano

Avrupa Arkeoloji Günleri kapsamında ayrıca Porta Stabia Nekropolü, Insula Occidentalis ve Insula Meridionalis gibi kazı ve restorasyon sahaları ile Forum Granaries olarak bilinen eser depoları da halka açıldı.

© AA / Alessio Paduano

Forum Ambarları'nda sergilenen ve yaklaşık iki bin yıl önce parfüm kabı olarak kullanılan cam şişeler görüntülendi.

Forum Ambarları&#x27;nda sergilenen ve yaklaşık iki bin yıl önce parfüm kabı olarak kullanılan cam şişeler görüntülendi. - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Alessio Paduano

Forum Ambarları'nda sergilenen ve yaklaşık iki bin yıl önce parfüm kabı olarak kullanılan cam şişeler görüntülendi.

© AA / Alessio Paduano

Ziyaretler, Pompeii Arkeoloji Parkı uzmanlarının rehberliğinde gerçekleştirildi.

Ziyaretler, Pompeii Arkeoloji Parkı uzmanlarının rehberliğinde gerçekleştirildi. - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Alessio Paduano

Ziyaretler, Pompeii Arkeoloji Parkı uzmanlarının rehberliğinde gerçekleştirildi.

© AA / Alessio Paduano

M.S. 79 yılında meydana gelen Vezüv Yanardağı patlamasıyla kül altında kalan Pompeii, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan arkeolojik alan, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

M.S. 79 yılında meydana gelen Vezüv Yanardağı patlamasıyla kül altında kalan Pompeii, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi&#x27;nde yer alan arkeolojik alan, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Alessio Paduano

M.S. 79 yılında meydana gelen Vezüv Yanardağı patlamasıyla kül altında kalan Pompeii, dünyanın en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan arkeolojik alan, her yıl milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor.

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