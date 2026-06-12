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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/super-el-nino-resmen-basladi-dunyayi-neler-bekliyor-1106446743.html
Süper El Nino resmen başladı: Dünyayı neler bekliyor?
Süper El Nino resmen başladı: Dünyayı neler bekliyor?
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), küresel sıcaklıkları artıran doğal iklim olayı Süper El Nino’nun tropikal Pasifik Okyanusu’nda resmen... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T10:35+0300
2026-06-12T10:35+0300
dünya
süper el nino
pasifik
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Tropikal Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının son aylarda hızla yükselmesiyle birlikte El Nino koşullarının resmen oluştuğu açıklandı.Bilim insanlarını şaşırtan gelişme ise bilgisayar modelleri El Niño’nun şimdiden güçlendiğini gösterdi.El Niño’nun şiddeti, Pasifik’in belirli bir bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın ne kadar üzerine çıktığıyla ölçülüyor. Olayın güçlü kabul edilmesi için sıcaklıkların ortalamanın 1,5 derece, çok güçlü kabul edilmesi için ise 2 derece üzerinde olması gerekiyor.NOAA’nın Haziran ayı değerlendirmesine göre, Kasım-Ocak döneminde “çok güçlü” bir El Niño yaşanma ihtimali yüzde 63 seviyesinde bulunuyor. Kurum, böyle bir senaryonun 1950’den bu yana kaydedilen en büyük El Niño olayları arasında yer alabileceğini belirtti.Tarihin en güçlü El Nino'su olabilirKayıtlara göre son 70 yılın en güçlü El Niño olayları 1982-83, 1997-98 ve 2015-16 dönemlerinde yaşandı.ABD ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından kullanılan bazı son modeller ise tropikal Pasifik’teki sıcaklıkların yıl sonuna kadar ortalamanın 3 derece üzerine çıkabileceğini öngörüyor.Bununla birlikte NOAA, bu tahminlerin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.Neler olur?Uzmanlara göre, El Niño kaynaklı ısınmanın insan faaliyetleri nedeniyle meydana gelen iklim değişikliği ile birleşmesi, birçok bölgede daha önce görülmemiş sıcaklık değerlerinin yaşanmasına neden olabilir.Çok güçlü bir El Niño, küresel hava sıcaklıklarını ortalama 0,2 derece artırabiliyor. Okyanuslarda depolanan ısının atmosfere aktarılmasıyla ortaya çıkan bu etki, zaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir döneme denk geliyor.Bilim insanları, El Niño’nun küresel sıcaklıklar üzerindeki en belirgin etkisinin büyük olasılıkla 2027 yılında hissedileceğini öngörüyor.Seller, kuraklık ve gıda krizi riski artıyorHer El Niño olayı farklı özellikler taşısa da etkiler en yoğun şekilde tropikal bölgelerde görülüyor.Bu süreçte kuzey Peru ve güney Ekvador’da sel riskinin artması beklenirken, Doğu Afrika, Orta Asya ve ABD’nin güney kesimlerinde de aşırı yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor.Öte yandan Avustralya, Endonezya ve Güney Amerika’nın kuzey bölgelerinde kuraklık ve orman yangını riskinin yükselmesi bekleniyor. Bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek küresel gıda arzını ve fiyatlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.El Niño ayrıca Atlantik Okyanusu’ndaki kasırga faaliyetlerini baskılama eğilimi gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, bu yıl Atlantik kasırga sezonunun normalden daha sakin geçmesini bekliyor.Uzmanlar özellikle Doğu Afrika’da son yıllarda kuraklık ve sellerden etkilenen toplulukların yeni bir zorlu süreçle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.Japonya da El Niño’nun başladığını açıkladıJaponya Meteoroloji Ajansı (JMA) da NOAA ile benzer bir değerlendirme yaparak El Niño koşullarının oluştuğunu açıkladı. Kurum, olayın sonbahar aylarına kadar devam edeceğinin neredeyse kesin olduğunu belirtti.Buna karşılık Avustralya Meteoroloji Bürosu (BoM) daha katı kriterler uyguluyor. Kurum, El Niño ilanı için deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın en az 0,8 derece üzerine çıkmasını şart koşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/godzilla-el-nino-dunyayi-kaosa-surukler-mi-1106227438.html
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süper el nino, pasifik, el nino
süper el nino, pasifik, el nino

Süper El Nino resmen başladı: Dünyayı neler bekliyor?

10:35 12.06.2026
© AA / Murat ŞengülÇanakkale, Kepez orman yangını
Çanakkale, Kepez orman yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
© AA / Murat Şengül
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ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), küresel sıcaklıkları artıran doğal iklim olayı Süper El Nino’nun tropikal Pasifik Okyanusu’nda resmen başladığını duyurdu.
Tropikal Pasifik Okyanusu’nda deniz yüzeyi sıcaklıklarının son aylarda hızla yükselmesiyle birlikte El Nino koşullarının resmen oluştuğu açıklandı.
Bilim insanlarını şaşırtan gelişme ise bilgisayar modelleri El Niño’nun şimdiden güçlendiğini gösterdi.
El Niño’nun şiddeti, Pasifik’in belirli bir bölgesindeki deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın ne kadar üzerine çıktığıyla ölçülüyor. Olayın güçlü kabul edilmesi için sıcaklıkların ortalamanın 1,5 derece, çok güçlü kabul edilmesi için ise 2 derece üzerinde olması gerekiyor.
NOAA’nın Haziran ayı değerlendirmesine göre, Kasım-Ocak döneminde “çok güçlü” bir El Niño yaşanma ihtimali yüzde 63 seviyesinde bulunuyor. Kurum, böyle bir senaryonun 1950’den bu yana kaydedilen en büyük El Niño olayları arasında yer alabileceğini belirtti.
© AA / Ekber TürkoğluSıcak hava dalgası
Sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Sıcak hava dalgası
© AA / Ekber Türkoğlu

Tarihin en güçlü El Nino'su olabilir

Kayıtlara göre son 70 yılın en güçlü El Niño olayları 1982-83, 1997-98 ve 2015-16 dönemlerinde yaşandı.
ABD ve Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) tarafından kullanılan bazı son modeller ise tropikal Pasifik’teki sıcaklıkların yıl sonuna kadar ortalamanın 3 derece üzerine çıkabileceğini öngörüyor.
Bununla birlikte NOAA, bu tahminlerin dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
© AP Photo / Felix MarquezMeksika'da Sel Felaketi
Meksika'da Sel Felaketi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Meksika'da Sel Felaketi
© AP Photo / Felix Marquez

Neler olur?

Uzmanlara göre, El Niño kaynaklı ısınmanın insan faaliyetleri nedeniyle meydana gelen iklim değişikliği ile birleşmesi, birçok bölgede daha önce görülmemiş sıcaklık değerlerinin yaşanmasına neden olabilir.
Çok güçlü bir El Niño, küresel hava sıcaklıklarını ortalama 0,2 derece artırabiliyor. Okyanuslarda depolanan ısının atmosfere aktarılmasıyla ortaya çıkan bu etki, zaten sıcaklık rekorlarının kırıldığı bir döneme denk geliyor.
Bilim insanları, El Niño’nun küresel sıcaklıklar üzerindeki en belirgin etkisinin büyük olasılıkla 2027 yılında hissedileceğini öngörüyor.
© AA / Seyit KonyalıKaraman’daki İbrala Barajı’nda kuraklık nedeniyle balık ölümleri görüldü
Karaman’daki İbrala Barajı’nda kuraklık nedeniyle balık ölümleri görüldü - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Karaman’daki İbrala Barajı’nda kuraklık nedeniyle balık ölümleri görüldü
© AA / Seyit Konyalı

Seller, kuraklık ve gıda krizi riski artıyor

Her El Niño olayı farklı özellikler taşısa da etkiler en yoğun şekilde tropikal bölgelerde görülüyor.
Bu süreçte kuzey Peru ve güney Ekvador’da sel riskinin artması beklenirken, Doğu Afrika, Orta Asya ve ABD’nin güney kesimlerinde de aşırı yağışlar görülebileceği tahmin ediliyor.
Öte yandan Avustralya, Endonezya ve Güney Amerika’nın kuzey bölgelerinde kuraklık ve orman yangını riskinin yükselmesi bekleniyor. Bu durumun tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek küresel gıda arzını ve fiyatlarını etkileyebileceği değerlendiriliyor.
El Niño ayrıca Atlantik Okyanusu’ndaki kasırga faaliyetlerini baskılama eğilimi gösteriyor. Bu nedenle uzmanlar, bu yıl Atlantik kasırga sezonunun normalden daha sakin geçmesini bekliyor.
Uzmanlar özellikle Doğu Afrika’da son yıllarda kuraklık ve sellerden etkilenen toplulukların yeni bir zorlu süreçle karşı karşıya kalabileceğine dikkat çekiyor.

Japonya da El Niño’nun başladığını açıkladı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) da NOAA ile benzer bir değerlendirme yaparak El Niño koşullarının oluştuğunu açıkladı. Kurum, olayın sonbahar aylarına kadar devam edeceğinin neredeyse kesin olduğunu belirtti.
Buna karşılık Avustralya Meteoroloji Bürosu (BoM) daha katı kriterler uyguluyor. Kurum, El Niño ilanı için deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamanın en az 0,8 derece üzerine çıkmasını şart koşuyor.
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