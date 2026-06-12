Sputnik Türkiye ve Beykent Üniversitesi buluştu: Panelde habercilik ve çevirmenliğin geleceği konuşuldu
11:42 12.06.2026 (güncellendi: 11:46 12.06.2026)
© SputnikSputnik Türkiye ve Beykent Üniversitesi buluştu: Panelde habercilik ve çevirmenliğin geleceği konuşuldu
© Sputnik
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Sputnik Türkiye ekibi, Beykent Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirdikleri buluşmada yapay zeka, haber ajansları ve haber çevirisi konularını ele aldı. Toplantıda, dijital dönüşüm çağında güvenilir bilgi üretiminin önemine dikkat çekilirken, uluslararası habercilikte çevirinin stratejik rolü vurgulandı.
Sputnik Türkiye, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Sputnik Türkiye ekibi, yapay zekanın yükselişine rağmen birincil bilgi üretiminin önemini vurgularken haber çevirisinde tek bir kelimenin bile önemli olduğunun altını çizdi. Yapay zeka, haber ajansları, haber çevirisi gibi başlıkları toplantının öne çıkan gündemleri oldu.
‘Yapay zeka bilgi üretebilir ama kaynağı yine haber ajansları oluşturuyor’
Sputnik Türkiye ekibi, üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen buluşmada medya sektörünün dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sputnik Türkiye Haber Koordinatörü Elif Sudagezer; son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin habercilik üzerindeki etkilerine değinirken, kamuoyunda oluşan “haber ajanslarının önemini kaybettiği” yönündeki görüşlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
“Yapay zeka bilgiye erişimi kolaylaştırıyor ancak yeni bilgiyi üreten, doğrulayan ve sunan kurumlar hala haber ajanslarıdır”
‘Sputnik’in hedefi Rusya ile Türkiye arasında köprü kurmak’
Sudagezer, toplantıda Sputnik Türkiye’nin yalnızca bir haber platformu olmadığı, aynı zamanda Rusya ile Türkiye arasında iletişim köprüsü kurmayı amaçladığı belirtti. Bu kapsamda haberlerin yalnızca metinlerden oluşmadığı; grafikler, videolar, radyo yayınları ve dijital içeriklerle desteklenen entegre bir medya anlayışının benimsendiği kaydedildi.
“Bizim amacımız, nasıl ki Batı kaynakları Türkiye'de, Batının sesi oluyorsa, biz de Türkiye'ye komşu olan, bölge ülkelerinden biri olan, Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında aslında bir köprü kurmak. Amacımız şu, Rusya olan biteni Türkiye’ye anlatmak, Türkiye’de olan biteni de Rusya’ya anlatmak aynı zamanda. Bunu olabildiğince objektif, sade, arka planda komplike bazı araçlar kullanarak; yapay zeka olur, programlar olur, grafikler olur, videolar olur, radyo olur, metinler olur,bunlarla anlatmak entegre bir şekilde yayın yapmak aslında. Yıllarca yapmaya gayret ettiğimiz şey bu.”
‘Haber çevirisinin stratejik bir önemi var’
© Sputnikbeykent üniversitesi
beykent üniversitesi
© Sputnik
Etkinliğin en dikkat çekici başlıklarından biri ise haber çevirisinin stratejik önemi oldu. Kıdemli Rusça çevirmeni Fatih Kuduğ, uluslararası haberlerde kullanılan tek bir kelimenin bile devletler arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini belirterek, çevirinin yalnızca dil bilgisiyle sınırlı olmadığını söyledi. Özellikle liderlerin açıklamalarında kullanılan ifadelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerken ifadeler arasındaki nüansların dahi farklı diplomatik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti:
“Rusça haber diliyle Türkçe haber dili tamamen farklı. Rusların habere bakış açısıyla Türklerin bakış açısı tamamen farklı. Biz sadece, metni aktarmakla yetinemeyiz. Biz o haberin altında neler yaptığına, arka planda daha öncesinde neler yaşandığına bakıp daha hızlı haber yapmanız gerekiyor. Daha kısa sürelerde daha fazla üretim yapmanız gerekiyor. Daha fazla son dakika haberler olduğunda daha atik davranıp kısa süre içinde en vurucu noktayı kitlerinize aktarmanız gerekiyor. En doğru şekilde aktarmanız gerekiyor. Çevresini ele almamız gerekiyor.”
'Tercümanlıkta öğrenme hiç bitmiyor'
Kıdemli Rusça Çevirmeni Leyla Ismaley bu meslekte hiçbir zaman "Her şeyi biliyorum" denilemeyeceğini vurguladı. Devlet başkanları, bakanlar ve üst düzey yetkililerin konuşmalarında zaman zaman tarih, ekonomi, enerji, diplomasi ve kültüre ilişkin çok geniş referanslar kullandığını belirten tercümanlar, bu nedenle gündemin sürekli takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle canlı çeviri sırasında saniyeler içinde karar vermek zorunda kaldıklarını anlatırken bazen esprilerin, deyimlerin veya kültürel göndermelerin birebir çevrilemediğini ancak anlamın korunması için en doğru ifadeyi bulmaya çalıştıklarını söyledi:
“Bir tercüman olarak şöyle diyebilirim. Ben uzun yıl, 25 yıldır simultane çeviri yapıyorum ve şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman siz kendinizden emin olamazsınız. Sürekli gündemi takip etmeniz gerekiyor, sürekli yeni haberler ortaya çıkıyor, sürekli yeni gelişmeler ortaya çıkıyor ve bir yandan diyorsunuz ki artık ben Türkiye'yle ilgili, Rusya'yla ilgili her şeyi biliyorum, daha bilmediğim ne kaldı ki? Ama her seferinde bilmediğim veya tam hakim olmadığım bir konu ortaya çıkıyor. Siyasetçiler o kadar geniş bir bilgiye sahipler ki, sizin her şeyi bilmeniz bazen mümkün değil. Bazen o kadar güzel şakalar yapıyor ki anlıyorum ama Türkçe aynı şekilde aktaramıyorum. Aynı espriyi doğru bir şekilde Türkçe ifade edemiyorum. Bir simultane çevirirken sizin zaten düşünmeye vaktiniz de yok. İki ülkeyle ilgili değil, bütün dünyayla ilgili gelişmeleri takip etmeniz gerekiyor. Çünkü diyelim birkaç aydır ilgilenmediniz Rusya-Türkiye haberleriyle veya Rusya'nın farklı ülkelerden, o ilişkilerle. Siz o bilgileri kaçırıyorsunuz ve o an karşınızda çıktığında aktaramıyorsunuz ve çeviremiyorsunuz.”
Maksim Durnev ise öğrencilerin staj koşulları hakkında bilgi verdi.
Panele, Sputnik Türkiye Haber Koordinatörü Elif Sudagezer, Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Barut, Kıdemli Rusça Çevirmeni Fatih Kuduğ, Dr. Öğr. Üyesi Aytan Mamadlı, Rusça Çevirmeni Leyla Ismaley, Sputnik Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, Sputnik Türkiye Haber Şefi Gizay Çelik ve Sputnik Türkiye Muhabiri Başak Koçak katıldı.