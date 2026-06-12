https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/sputnik-turkiye-ve-beykent-universitesi-bulustu-panelde-habercilik-ve-cevirmenligin-gelecegi-1106451867.html

Sputnik Türkiye ve Beykent Üniversitesi buluştu: Panelde habercilik ve çevirmenliğin geleceği konuşuldu

Sputnik Türkiye ve Beykent Üniversitesi buluştu: Panelde habercilik ve çevirmenliğin geleceği konuşuldu

Sputnik Türkiye

Sputnik Türkiye ekibi, Beykent Üniversitesi öğrencileriyle gerçekleştirdikleri buluşmada yapay zeka, haber ajansları ve haber çevirisi konularını ele aldı... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T11:42+0300

2026-06-12T11:42+0300

2026-06-12T11:46+0300

türki̇ye

haber

beykent üniversitesi

sputnik türkiye

elif sudagezer

fatih kuduğ

gizay çelik

başak koçak

özge barut

leyla ismaley

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Sputnik Türkiye, Beykent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi. Sputnik Türkiye ekibi, yapay zekanın yükselişine rağmen birincil bilgi üretiminin önemini vurgularken haber çevirisinde tek bir kelimenin bile önemli olduğunun altını çizdi. Yapay zeka, haber ajansları, haber çevirisi gibi başlıkları toplantının öne çıkan gündemleri oldu.‘Yapay zeka bilgi üretebilir ama kaynağı yine haber ajansları oluşturuyor’Sputnik Türkiye ekibi, üniversite öğrencileriyle gerçekleştirilen buluşmada medya sektörünün dönüşümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sputnik Türkiye Haber Koordinatörü Elif Sudagezer; son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin habercilik üzerindeki etkilerine değinirken, kamuoyunda oluşan “haber ajanslarının önemini kaybettiği” yönündeki görüşlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.‘Sputnik’in hedefi Rusya ile Türkiye arasında köprü kurmak’Sudagezer, toplantıda Sputnik Türkiye’nin yalnızca bir haber platformu olmadığı, aynı zamanda Rusya ile Türkiye arasında iletişim köprüsü kurmayı amaçladığı belirtti. Bu kapsamda haberlerin yalnızca metinlerden oluşmadığı; grafikler, videolar, radyo yayınları ve dijital içeriklerle desteklenen entegre bir medya anlayışının benimsendiği kaydedildi.‘Haber çevirisinin stratejik bir önemi var’Etkinliğin en dikkat çekici başlıklarından biri ise haber çevirisinin stratejik önemi oldu. Kıdemli Rusça çevirmeni Fatih Kuduğ, uluslararası haberlerde kullanılan tek bir kelimenin bile devletler arasındaki ilişkileri etkileyebileceğini belirterek, çevirinin yalnızca dil bilgisiyle sınırlı olmadığını söyledi. Özellikle liderlerin açıklamalarında kullanılan ifadelerin büyük önem taşıdığına dikkat çekerken ifadeler arasındaki nüansların dahi farklı diplomatik sonuçlar doğurabileceğini ifade etti:“Rusça haber diliyle Türkçe haber dili tamamen farklı. Rusların habere bakış açısıyla Türklerin bakış açısı tamamen farklı. Biz sadece, metni aktarmakla yetinemeyiz. Biz o haberin altında neler yaptığına, arka planda daha öncesinde neler yaşandığına bakıp daha hızlı haber yapmanız gerekiyor. Daha kısa sürelerde daha fazla üretim yapmanız gerekiyor. Daha fazla son dakika haberler olduğunda daha atik davranıp kısa süre içinde en vurucu noktayı kitlerinize aktarmanız gerekiyor. En doğru şekilde aktarmanız gerekiyor. Çevresini ele almamız gerekiyor.”'Tercümanlıkta öğrenme hiç bitmiyor'Kıdemli Rusça Çevirmeni Leyla Ismaley bu meslekte hiçbir zaman "Her şeyi biliyorum" denilemeyeceğini vurguladı. Devlet başkanları, bakanlar ve üst düzey yetkililerin konuşmalarında zaman zaman tarih, ekonomi, enerji, diplomasi ve kültüre ilişkin çok geniş referanslar kullandığını belirten tercümanlar, bu nedenle gündemin sürekli takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Özellikle canlı çeviri sırasında saniyeler içinde karar vermek zorunda kaldıklarını anlatırken bazen esprilerin, deyimlerin veya kültürel göndermelerin birebir çevrilemediğini ancak anlamın korunması için en doğru ifadeyi bulmaya çalıştıklarını söyledi:Maksim Durnev ise öğrencilerin staj koşulları hakkında bilgi verdi.Panele, Sputnik Türkiye Haber Koordinatörü Elif Sudagezer, Rusça Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Özge Barut, Kıdemli Rusça Çevirmeni Fatih Kuduğ, Dr. Öğr. Üyesi Aytan Mamadlı, Rusça Çevirmeni Leyla Ismaley, Sputnik Türkiye İstanbul İrtibat Bürosu Müdürü Maksim Durnev, Sputnik Türkiye Haber Şefi Gizay Çelik ve Sputnik Türkiye Muhabiri Başak Koçak katıldı.

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haber, beykent üniversitesi, sputnik türkiye, elif sudagezer, fatih kuduğ, gizay çelik, başak koçak, özge barut, leyla ismaley, aytan mamadlı