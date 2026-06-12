Prof. Dr. Katırcıoğlu: Sağlıkta sürekli evham sağlıksız bir durum

“Güzellik arzusu insanın yüzyıllardır aradığı bir arzu. Biz eski çağlara baktığımız zaman şişman, yağlı özellikle Kibele, Kubaba’ya baktığımız zaman güzellik tanımı o zamanlar öyleydi. Ama yakın zamanda kapitalizmin artmasıyla birlikte beden ölçülerimizde bir değişiklik oldu. Diyetlerimizde bir değişiklik oldu. Zayıflamayı ve kendimizden sürekli olarak şikayet etmeye başladık. Çünkü artık bizim yüzümüz bir vitrin haline geldi ve biz vitrinimizi ne kadar düzgün tutarsak o kadar sağlıklı ve iyi olacağımızı düşündük. Estetik ameliyatların temelinde aslında insanın ölümsüzlük arayışı, hastalıklara ve yaşlanmaya karşı direnç yatar. Burada iki türlü şeyi ayırmamız lazım. Rekonstrüktif cerrahi yani vücutta yarık, damak var, başka anomaliler var veya bir yanık scarı var... Bunlara yapılan işlemlere rekonstrüksiyon diyelim ve bunu bizim şu anda konuştuğumuz plastik cerrahi işlemleri, plastik estetik işlemlerinden ayıralım. Bu gerekli bir iş. Mesela göz kapağınız düşüyor, görmeniz bozuluyor, size bir plastik cerrahi uygulaması lazım. Bunlar tıbbi gereklilik. Ama siz gayet güzel görünüyorsunuz. Ona rağmen kendinizi daha iyi hissetmek için estetik ameliyat oluyorsunuz.

Burada sorun şu: özellikle antik Yunan döneminde belirlenen vücudun altın oran kavramına uygun hale getirilmesi. Altın oran belli ölçülerde 1.6 kuralına uyan bir estetik geometri. Bu Fibonacci katsayısı. Bu oranı izlediğimiz zaman da biz güzellik kat sayısını buluyoruz. Özellikle heykel ve resimde, fotoğrafta çok kullanılan bir ölçümdür. Estetik cerrahi de öyle. Ancak estetik işlemlerde vücudun çok katmanlı olduğunu ve bunun birbiriyle bağlanmış bir sürü payandadan olduğunu, siz bozuk bir payandayı düzeltirken diğer denklemleri bozduğunuzu ve sonuçta sürekli olarak estetik işlemlere başvurmanız gereken bir durum oluşuyor. Bu yüzden güzellik kavramını tensel vitrinden çok ruhsal vitrine uygun tutmak ve bizim aradığımız ölümsüzlük arayışında ruhla teni birleştirmek daha önemli. Yoksa üniforma yüzler, birbirine çok benzeyen yüzler ortaya çıkıyor. Bu işlemlerle birlikte bir üniforma yüz oluyor. Nerelere ne işlemler yapıldığı çok rahat belli oluyor.”