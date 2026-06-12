Nahide Özkan: Küba, sınırlı kaynaklarla olağanüstü bir verimlilik sağlıyor
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José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Seyir Hali programında Ali Çağatay’ın konuğu oldu. Özkan, Küba’nın eğitimden sağlığa, spordan çevre politikalarına kadar birçok alanda sınırlı kaynaklarla yüksek başarı elde ettiğini savundu.
José Martí Küba Dostluk Derneği Başkanı Nahide Özkan, Radyo Sputnik’te yayınlanan Ali Çağatay’la Seyir Hali programında Küba’nın eğitim, sağlık ve sosyal politikalarını değerlendirdi. Küba’nın dünyanın en eğitimli toplumlarından biri olduğunu söyleyen Özkan, ülkenin sağlık ve sosyal göstergelerde birçok gelişmiş ülkenin önünde yer aldığını ifade etti.
‘Küba dünyanın en eğitimli toplumlarından biri’
Küba’nın eğitim alanındaki başarısının yeterince konuşulmadığını belirten Özkan, şöyle konuştu:
“Şimdi düşünün, devlet o fakir devlet, o yoksul devlet, 14 yaşına kadar çocuğu olan ailelere her gün 2 litre sütü bile bedel verebiliyor. Bunun gibi birçok ayrıcalık var. Verimlilik dediğimiz şey şöyle bir şey; Küba’da insanların eğitim seviyelerine baktığınız zaman dünyanın en yüksek üniversite mezunu oranına sahip ülkelerinden biri olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın en kültürlü, en okumuş insanlarının yaşadığı ülkelerden biridir Küba. Bu açıdan ABD’nin üzerindedir, pek çok Kuzey Avrupa ülkesinin de üzerindedir.”
‘Sağlık göstergelerinde birçok gelişmiş ülkeyi geride bırakıyor’
Özkan, Küba’nın sağlık alanındaki performansının da dikkat çekici olduğunu belirterek şunları söyledi:
“Sağlık göstergeleri açısından baktığınızda ortalama yaşam beklentisi, bebek ölüm oranları, anne ölüm oranları ve 5 yaşına kadar çocuk ölümleri gibi temel parametrelerde Küba’nın göstergelerinin ABD’den ve birçok Kuzey Avrupa ülkesinden daha iyi olduğunu görüyorsunuz. Üstelik Küba bunu, bu ülkelerin harcadığı paranın yaklaşık yirmide birini harcayarak başarıyor. Verimlilikse verimlilik, Küba sosyalizmi verimlidir. Bunu mutlak şekilde tespit etmemiz gerekiyor.”
‘Olimpiyat başarısı bile verimliliğin göstergesi’
Küba’nın spor alanındaki başarısına da dikkat çeken Özkan, sınırlı kaynaklarla elde edilen sonuçların önemine vurgu yaptı:
“Bunu eğitimde de görürsünüz. Küba’nın PISA göstergelerine, bilim olimpiyatlarındaki performansına bakabilirsiniz. Spora geçelim, Küba’nın spordaki performansına bakabilirsiniz. ABD çok büyük ölçekli bir ülke ama olimpiyat madalyalarını nüfusa oranladığınız zaman Küba, ABD’den üç dört kat daha başarılı. Çok daha sınırlı kaynaklarla böyle bir performansı yakalamak sosyalizmin başarısıdır, Küba sosyalizminin başarısıdır. Çevre alanındaki performansında da, kent tarımında da benzeri başarıyı görürsünüz. Nereye bakarsanız bunu görürsünüz.”
‘Küba’nın yoksulluğu ile verimliliği birlikte değerlendirilmeli’
Küba’ya ilişkin yaygın algının eksik olduğunu söyleyen Özkan, ülkenin genel görünümünün tek başına değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti:
‘’Küba’nın genel fotoğrafına baktığınızda gördüğünüz mütevazı görüntü, lüksten uzak görüntü ve hatta evet biraz yoksul bir görüntü var. Çünkü 70-80 yıllık arabaları, kamyonları ve ekipmanları kullanmak zorunda bırakılan bir ülkeden bahsediyoruz. Elbette bu anlamda bir yoksulluk, bir gerilik ya da bir eksiklik görebilirsiniz. Ama bununla beraber taşıdığı verim olağanüstü yüksektir. Zaten Küba’nın zaman zaman bu kadar hedef olmasının sebeplerinden biri de budur.”
‘Küba’nın model olmasından rahatsız olanlar var’
Küba’nın başarılarının belirli çevreleri rahatsız ettiğini savunan Özkan, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu sadece birilerinin yanı başında olması meselesi değil. Aynı zamanda bu göstergeler de sizin bahsettiğiniz piyasa ekonomisini rahatsız ediyor. İnsanlar bunun kötü bir örnek değil, iyi bir örnek olabileceğini düşünüyorlar. Yani herkes bunun iyi bir model olduğunu görürse ve anlarsa, insanlık yeniden sosyalizme döner diye düşünüyorlar. Bu yüzden sosyalizmin olmaması gereken, yaşanmaması gereken ve insanın ruhuna uygun olmayan bir model olduğu yönünde yoğun bir propaganda yürütülüyor. Bu propaganda çok sert biçimde yapılıyor. Bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar doğru hale geliyor ya, bu meselede de böyle bir ezber var maalesef. Ama doğru değil.”