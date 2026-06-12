Nahide Özkan: Küba, sınırlı kaynaklarla olağanüstü bir verimlilik sağlıyor

“Bu sadece birilerinin yanı başında olması meselesi değil. Aynı zamanda bu göstergeler de sizin bahsettiğiniz piyasa ekonomisini rahatsız ediyor. İnsanlar bunun kötü bir örnek değil, iyi bir örnek olabileceğini düşünüyorlar. Yani herkes bunun iyi bir model olduğunu görürse ve anlarsa, insanlık yeniden sosyalizme döner diye düşünüyorlar. Bu yüzden sosyalizmin olmaması gereken, yaşanmaması gereken ve insanın ruhuna uygun olmayan bir model olduğu yönünde yoğun bir propaganda yürütülüyor. Bu propaganda çok sert biçimde yapılıyor. Bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız o kadar doğru hale geliyor ya, bu meselede de böyle bir ezber var maalesef. Ama doğru değil.”