Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/gazeteci-baris-mutlu-abdnin-uygulamalari-dunya-kupasinin-ruhuna-zarar-veriyor-1106459278.html
Gazeteci Barış Mutlu: 'ABD'nin uygulamaları Dünya Kupası'nın ruhuna zarar veriyor'
Gazeteci Barış Mutlu: 'ABD'nin uygulamaları Dünya Kupası'nın ruhuna zarar veriyor'
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programının konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu. Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Kanada... 12.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-12T14:17+0300
2026-06-12T14:17+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
barış mutlu
abd
fifa
i̇ran
meksika
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_09872d6b2bcdf566d13943f560d57bc2.jpg
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programına konuk olan gazeteci Barış Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın daha ilk günlerinden itibaren tartışmalarla gündeme geldiğini belirterek, özellikle ABD'nin uyguladığı vize ve giriş politikalarının turnuvanın ruhuna zarar verdiğini savundu.'ABD, Dünya Kupası'nın ruhunu sakatlıyor'Dünya Kupası'nın son yıllarda geleneksel ev sahiplerinin dışındaki ülkelere verilmesinin belirli amaçlar taşıdığını ifade eden Mutlu, organizasyonların yalnızca ekonomik değil siyasi ve kültürel sonuçlar da doğurduğunu söyledi. Mutlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:'İran'a vize vermeyip özel vize hazırlamak çelişki'ABD'nin bazı ülkelere yönelik uygulamalarının organizasyon açısından büyük bir çelişki yarattığını söyleyen Mutlu, İran örneği üzerinden eleştirilerini dile getirdi:'Dünya Kupası maddi açıdan hayal kırıklığıyla başladı'Turnuvanın futbol kamuoyunda geçmiş organizasyonlardaki heyecanı yaratamadığını belirten Mutlu, organizasyonun başlangıcının beklenen ilgiyi görmediğini söyledi.'FIFA'nın yeni politikaları takvimi sıkıştırdı'Dünya Kupası'nın genişleyen formatının da organizasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Mutlu, FIFA'nın son dönemdeki kararlarının yeni sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.
abd
i̇ran
meksika
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_62aec8fcdf5afd3e222ab3b7b69f59c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, barış mutlu, abd, fifa, i̇ran, meksika
radyo sputnik, radyo, radyo, barış mutlu, abd, fifa, i̇ran, meksika

Gazeteci Barış Mutlu: 'ABD'nin uygulamaları Dünya Kupası'nın ruhuna zarar veriyor'

14:17 12.06.2026
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor
Enflasyon, sosyal barışı bozuyor - Sputnik Türkiye, 1920, 12.06.2026
Abone ol
- Sputnik Türkiye
Güçlü Özgan
Tüm yazılar
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programının konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu. Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında başlamasıyla birlikte yaşanan organizasyon krizlerini ve turnuvanın eski ruhunu kaybettiğine yönelik eleştirileri değerlendirdi.
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programına konuk olan gazeteci Barış Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın daha ilk günlerinden itibaren tartışmalarla gündeme geldiğini belirterek, özellikle ABD'nin uyguladığı vize ve giriş politikalarının turnuvanın ruhuna zarar verdiğini savundu.

'ABD, Dünya Kupası'nın ruhunu sakatlıyor'

Dünya Kupası'nın son yıllarda geleneksel ev sahiplerinin dışındaki ülkelere verilmesinin belirli amaçlar taşıdığını ifade eden Mutlu, organizasyonların yalnızca ekonomik değil siyasi ve kültürel sonuçlar da doğurduğunu söyledi. Mutlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
''Dünya Kupası organizasyonu alışılagelmiş ülkelerin dışındaki ülkelere verilirken amaç sadece futbol değil. Hem o ülkelerin dünyayla daha fazla temas kurması hem de dünya kamuoyuyla ortak bir zeminde buluşması hedefleniyor. Siz eğer mevcut pozisyonunuzdan taviz vermeyecek, hatta bunu daha da sertleştirecekseniz neden Dünya Kupası'nı alıyorsunuz? ABD'nin Dünya Kupası'ndan gelecek paraya ihtiyacı mı var? Bu durum hem Dünya Kupası'nın ruhunu hem de organizasyonun kendisini ciddi şekilde sakatlayan bir tablo ortaya çıkarıyor.''

'İran'a vize vermeyip özel vize hazırlamak çelişki'

ABD'nin bazı ülkelere yönelik uygulamalarının organizasyon açısından büyük bir çelişki yarattığını söyleyen Mutlu, İran örneği üzerinden eleştirilerini dile getirdi:
''İranlı fotoğrafçıların yaşadıkları, Özbekistan'ın yaşadıkları, Iraklı tanınmış bir futbolcunun saatlerce havaalanında tutulması normal şeyler değil. İran'a vize vermiyorsunuz, takım başka bir ülkede kamp yapmak zorunda kalıyor. Peki yarı finale ya da finale çıkarsa ABD'ye gelmeyecek mi? O zaman da özel vize vereceksiniz. Madem öyle, şimdi verin. Bunun mantıklı bir açıklaması yok.''

'Dünya Kupası maddi açıdan hayal kırıklığıyla başladı'

Turnuvanın futbol kamuoyunda geçmiş organizasyonlardaki heyecanı yaratamadığını belirten Mutlu, organizasyonun başlangıcının beklenen ilgiyi görmediğini söyledi.
''Bir ay, bir buçuk ay kala Dünya Kupası'nın havası her yerde hissedilirdi. Türkiye katılmasa bile insanlar takımları, oyuncuları konuşurdu. Şimdi turnuva başladı ama birçok kişi hâlâ başladığının farkında değil. Çevremde 'Açılış maçı bugün müydü?' diye soran insanlar var. Eskiden Dünya Kupası'nın yarattığı heyecan çok daha farklıydı.''

'FIFA'nın yeni politikaları takvimi sıkıştırdı'

Dünya Kupası'nın genişleyen formatının da organizasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Mutlu, FIFA'nın son dönemdeki kararlarının yeni sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.
''Takvim zaten son derece sıkışık. Bir de Dünya Kupası tarihinde hiç olmadığı kadar fazla ülke turnuvaya katılıyor. FIFA'nın bu konudaki politikaları oldukça tartışmalı. Organizasyon büyüyor ama beraberinde yeni sorunlar ve yeni tartışmalar da ortaya çıkıyor.''
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала