Gazeteci Barış Mutlu: 'ABD'nin uygulamaları Dünya Kupası'nın ruhuna zarar veriyor'
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Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programının konuğu gazeteci Barış Mutlu oldu. Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD, Kanada ve Meksika ortaklığında başlamasıyla birlikte yaşanan organizasyon krizlerini ve turnuvanın eski ruhunu kaybettiğine yönelik eleştirileri değerlendirdi.
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programına konuk olan gazeteci Barış Mutlu, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın daha ilk günlerinden itibaren tartışmalarla gündeme geldiğini belirterek, özellikle ABD'nin uyguladığı vize ve giriş politikalarının turnuvanın ruhuna zarar verdiğini savundu.
'ABD, Dünya Kupası'nın ruhunu sakatlıyor'
Dünya Kupası'nın son yıllarda geleneksel ev sahiplerinin dışındaki ülkelere verilmesinin belirli amaçlar taşıdığını ifade eden Mutlu, organizasyonların yalnızca ekonomik değil siyasi ve kültürel sonuçlar da doğurduğunu söyledi. Mutlu, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
''Dünya Kupası organizasyonu alışılagelmiş ülkelerin dışındaki ülkelere verilirken amaç sadece futbol değil. Hem o ülkelerin dünyayla daha fazla temas kurması hem de dünya kamuoyuyla ortak bir zeminde buluşması hedefleniyor. Siz eğer mevcut pozisyonunuzdan taviz vermeyecek, hatta bunu daha da sertleştirecekseniz neden Dünya Kupası'nı alıyorsunuz? ABD'nin Dünya Kupası'ndan gelecek paraya ihtiyacı mı var? Bu durum hem Dünya Kupası'nın ruhunu hem de organizasyonun kendisini ciddi şekilde sakatlayan bir tablo ortaya çıkarıyor.''
'İran'a vize vermeyip özel vize hazırlamak çelişki'
ABD'nin bazı ülkelere yönelik uygulamalarının organizasyon açısından büyük bir çelişki yarattığını söyleyen Mutlu, İran örneği üzerinden eleştirilerini dile getirdi:
''İranlı fotoğrafçıların yaşadıkları, Özbekistan'ın yaşadıkları, Iraklı tanınmış bir futbolcunun saatlerce havaalanında tutulması normal şeyler değil. İran'a vize vermiyorsunuz, takım başka bir ülkede kamp yapmak zorunda kalıyor. Peki yarı finale ya da finale çıkarsa ABD'ye gelmeyecek mi? O zaman da özel vize vereceksiniz. Madem öyle, şimdi verin. Bunun mantıklı bir açıklaması yok.''
'Dünya Kupası maddi açıdan hayal kırıklığıyla başladı'
Turnuvanın futbol kamuoyunda geçmiş organizasyonlardaki heyecanı yaratamadığını belirten Mutlu, organizasyonun başlangıcının beklenen ilgiyi görmediğini söyledi.
''Bir ay, bir buçuk ay kala Dünya Kupası'nın havası her yerde hissedilirdi. Türkiye katılmasa bile insanlar takımları, oyuncuları konuşurdu. Şimdi turnuva başladı ama birçok kişi hâlâ başladığının farkında değil. Çevremde 'Açılış maçı bugün müydü?' diye soran insanlar var. Eskiden Dünya Kupası'nın yarattığı heyecan çok daha farklıydı.''
'FIFA'nın yeni politikaları takvimi sıkıştırdı'
Dünya Kupası'nın genişleyen formatının da organizasyon üzerinde baskı oluşturduğunu ifade eden Mutlu, FIFA'nın son dönemdeki kararlarının yeni sorunları beraberinde getirdiğini söyledi.
''Takvim zaten son derece sıkışık. Bir de Dünya Kupası tarihinde hiç olmadığı kadar fazla ülke turnuvaya katılıyor. FIFA'nın bu konudaki politikaları oldukça tartışmalı. Organizasyon büyüyor ama beraberinde yeni sorunlar ve yeni tartışmalar da ortaya çıkıyor.''