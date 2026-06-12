Gazeteci Barış Mutlu: 'ABD'nin uygulamaları Dünya Kupası'nın ruhuna zarar veriyor'

''Dünya Kupası organizasyonu alışılagelmiş ülkelerin dışındaki ülkelere verilirken amaç sadece futbol değil. Hem o ülkelerin dünyayla daha fazla temas kurması hem de dünya kamuoyuyla ortak bir zeminde buluşması hedefleniyor. Siz eğer mevcut pozisyonunuzdan taviz vermeyecek, hatta bunu daha da sertleştirecekseniz neden Dünya Kupası'nı alıyorsunuz? ABD'nin Dünya Kupası'ndan gelecek paraya ihtiyacı mı var? Bu durum hem Dünya Kupası'nın ruhunu hem de organizasyonun kendisini ciddi şekilde sakatlayan bir tablo ortaya çıkarıyor.''