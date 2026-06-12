https://anlatilaninotesi.com.tr/20260612/butceleri-kesilen-abd-universiteleri-yapay-zekaya-yoneldi-aileler-isyanda-1106452305.html

Bütçeleri kesilen ABD üniversiteleri yapay zekaya yöneldi: Aileler isyanda

Bütçeleri kesilen ABD üniversiteleri yapay zekaya yöneldi: Aileler isyanda

Sputnik Türkiye

ABD'de eğitim harcamalarındaki kısıtlamalara karşın chatbot ve yapay zeka sistemlerine yapılan yatırımlar tartışma yaratırken, mezuniyet törenlerinden akademik... 12.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-12T13:41+0300

2026-06-12T13:41+0300

2026-06-12T13:41+0300

dünya

yapay zeka

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ABD'de birçok üniversite, bütçe kesintileri ve mali sıkıntılara rağmen yapay zeka şirketleriyle milyonlarca dolarlık anlaşmalara imza atıyor. Yapay zeka şirketleri açısından bu anlaşmalar, teknolojilerinin yükseköğretim alanında geniş çapta uygulanabilir olduğunu göstermesi bakımından önemli bir fırsat olarak görülüyor. Üniversiteler ise yapay zeka yatırımlarını kurumsal prestij unsuru olarak değerlendiriyor. Ancak eğitim bütçelerinden yapılan kesintilerin bu teknolojilere yönlendirilmesi, akademik çevrelerde ve öğrenciler arasında eleştirilere neden oluyor.Mezuniyet töreninde yapay zeka kriziYapay zekanın yönetimsel süreçlerde kullanılmasının yol açtığı sorunlar, Arizona'daki Glendale Community College'da düzenlenen mezuniyet töreninde yaşanan olayla gündeme geldi.Törende diplomalarını almak üzere sahneye çıkan öğrencilerin isimlerini okumak için kullanılan yapay zeka sistemi, öğrencilerle isimleri doğru şekilde eşleştiremedi. Bunun sonucunda ekrana yanlış isimler yansıtıldı ve törende karışıklık yaşandı.Olayın ardından okul yönetiminin yaptığı açıklama, mezunlar ve aileleri tarafından yuhalanarak protesto edildi. Öğrenciler, hayatlarının en önemli günlerinden birinde isimlerinin bir yapay zeka sistemi tarafından okunmasını samimiyetsizlik ve ilgisizlik olarak değerlendirdi.Akademik değerlendirmelerde hata riskiUzmanlara göre yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu yalnızca idari işlerle sınırlı kalmıyor. Özellikle ölçme ve değerlendirme alanında kullanılan sistemlerin hata payı ciddi tartışmaları beraberinde getiriyor.Cambridge Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma, gelişmiş yapay zeka sistemlerinin öğrencilerin ödev ve makalelerini puanlarken hatalı sonuçlar üretebildiğini ortaya koydu.Eğitim uzmanları, sınav ve değerlendirme süreçlerinin yalnızca not vermekten ibaret olmadığını vurguluyor. Uzmanlara göre öğrencilerin emeklerinin görülmesi, geri bildirim mekanizmalarının sağlıklı işlemesi ve eğitim kurumlarıyla öğrenciler arasındaki güven ilişkisinin korunması için insani muhakeme kritik önem taşıyor.Yapay zeka teknolojilerinin eğitim alanındaki kullanımının giderek yaygınlaştığına dikkat çeken uzmanlar, bu sistemlerin insan unsurunun yerine değil, onu destekleyici araçlar olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/yapay-zeka-uyarisi-cok-yakinda-kontrolu-kaybedebiliriz-1106366618.html

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