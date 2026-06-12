“Almanya’nın BMGK’ya seçilememesi ‘çöküş’ niteliğinde”

“Merz, şu an birçok ülkenin lideri gibi kendi siyaseti ve düşüncelerini hayata geçirmeye çalışıyor. Şu an kendi siyasi partisi dahil olmak üzere ve koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti dahi Merz’in politikalarının partiye ve ülkeye zarar verdiği kanaatinde. Kendi partisi CDU dahi Merz’in başbakanlığını tartışmaya açtı. Bu çok ciddi bir gelişme. Almanya BMGK üyesi olsaydı Merz, Rusya lideri Putin ile Trump ile Çin lideri Şi Cinping ile aynı göz hizasında olurdu. Bu da Merz ve Almanya için ciddi bir unsur olurdu. Merz’in, dış politikadaki tutarsızlığını Trump’a yönelik söylemlerinde de görebiliyoruz. Bir gün övgü noktasında iki gün sonraki söylemleri eleştiri noktasında. Bu da Almanya’nın dış politikasında ciddi bir sorun. BMGK daimi üyeliği için yapılan seçimlerden önce Alman Dışişleri Bakanlığı’nın Amerika ve İngiltere turu oldu. O temaslar çerçevesinde Almanya, BMGK üyeliğine seçileceğini düşünüyordu. Ancak tersi bir sonuç çıktı. Trump’ın da Almanya’nın BMGK’ya seçileceğine dönük ifadeleri bulunmasına rağmen Trump desteğinin de karşılığının olmadığı görüldü. Almanya, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa Birliği’ne bir söz vermiş ve “Uluslararası toplumun barışı için çaba harcayacağım” demişti. NATO’ya “Askeri bir tehdit olmaktan çıkıp, toplumun barışına katkıda bulunmak istiyorum” dedi. Ancak gelinen noktada savaşlar yaşanıyor. Almanya, 70 yıldır sürdürdüğü dış politikadaki denge unsurlarından uzaklaşıyor. Tekrar temel değerler çerçevesinde politika sürdürmeli. Almanya, uluslararası hukukun üstünlüğünün teminatı olduğu esasını tekrar temellendirmeli. Almanya’nın BMGK’ya seçilememesi ve dış politikadaki başarısızlığı AfD’nin oyunu artırdı.”