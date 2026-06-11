“Yıpratma stratejisi sürüyor, İran asıl savaşı ülkeyi ayağa kaldırmak için verecek”

“ABD savaşın maliyetini taşıyabilecek durumda değil. İran’ı işgal edemeyecek. ABD sivil alt yapıyı vurursa İran, Babülmendep’i kapatma tehdidi ve Körfez’deki ülkelerin alt yapılarını hedef alma gibi savaşı asimetrik olarak yayma tehdidinde bulunuyor.Bu maliyeti daha da yükseltir. Haliyle maliyeti göze alabileceği bir yerde değil Amerikalılar. İkisi de orta yolda buluşmak istiyor. Ancak sorunlar çok yapısal. Bir anda anlaşma yapılamıyor. İsrail de Taş Devri’ne döndermeyi gerçekleştirmek istiyor. Müzakerenin bir başka boyutu da İsrail’in bir fırsat penceresi görmesi. İsrail 1967’den beri Litani Vadisi’nden Şeyh Dağı’na ve Golan Tepeleri’ne kadar olan dikdörtgeni kontrol altına almak istiyor. Netanyahu da bunu gerçekleştirmiş başbakan olarak tarihe geçmek istiyor. İsrailliler için Hizbullah sınır komşusu gibi bir şey. 7 Ekim’de İsrail’in kuzey sınırları boşalmıştı. İsrail bunu da bertaraf etmek istiyor. İsrail ateşkes dinlemeden fırsatı değerlendirmek istiyor. İran müzakere mesajında hem “Asimetriyi yayarım. Hem Hürmüz ile hem Babülmendep ile uğraşmak zorunda kalırsınız” mesajı vermek istiyor. İran, Lübnan halkına da destek mesajı veriyor. Birden fazla alana verilen bir mesaj var. Netanyahu ile Trump arasındaki çatlağı derinleştirme amacı da mevcut. İsrail, sistemik felç kapsamında petrokimya tesislerini vurarak cevap verdi. Amerikalılar ise Apache helikopteri ile karşılık verdi. Su depoları ve enerji depolarını vurarak sivil halkı iç göçe zorlayacak şeyler yaptılar. Daha sonra yine bir operasyon gelirse diye buradaki şehir çatışmalarını minimuma indirmek için sivil halkı zaten tahliye etmek istiyorlardı. Bu da İran’a verilen bir başka mesaj. İki taraf da yapabileceklerini küçük mesajlarla anlatıyorlar. Günümüz dünyasında yardımlar sadece silah yardımı şeklinde gerçekleşmiyor. Pakistan’ın birçok şey yapması İran’daki gelişmelerin doğrudan Pakistan’ı etkileyebilecek olmasından kaynaklanıyor. Pakistan’da çok fazla Şii ve Beluci nüfus var. İran, Pakistan’ın Batı’ya açılan kapısı. Bu yüzden İran’ın istikraraı Pakistan için çok önemli. Pakistan’ın Amerika ile de arası iyi.”