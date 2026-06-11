Türkiye BYD’den 1 milyar dolar alabilecek mi?

“Türkiye’ye son 1 yıl içerisinde geleceği vadedilen en büyük yatırım Çinli elektrikli otomotiv üreticisi BYD’nin yapacağı yatırımdı. Manisa’da 1 milyar dolarlık yatırımla yılda 150 bin araç kapasiteli ve 5 bin kişiye istihdam sağlayacak bir fabrika kuracaklardı. BYD yönetimi bir açıklama yaptı ve Türkiye’deki yatırımlarını ertelediklerini hatta bir anlamda vazgeçtiklerini duyurdu. Ve Macaristan’ı öncelikli yatırım alanı olarak tercih ettiklerini, daha sonra da Avrupa’da ikinci bir fabrika kurmayı planladıklarını duyurdular. 1 milyar dolarlık bir yatırım ve Türkiye bu yatırımı yapması için BYD’ye yüzde 40 gümrük vergisi indirimi sağlamıştı. Yani fabrika faaliyete geçinceye kadar BYD Türkiye’ye yüzde 40 indirimli gümrük tarifesi üzerinden elektrikli otomobil ithal edecekti ve bu sayede bir senede 45 bin, şu ana kadar 60 binin üzerinde BYD marka elektrikli otomobil Türkiye piyasasına girdi. BYD’ye sağlanan sadece gümrük merkezi avantajı son bir yılda 1 milyar doları aştı. Dolayısıyla şimdi BYD 1 milyar dolarlık yatırımı yapsa ne yapacak? Zaten bir, bir buçuk yıldır sağlanan teşvikler ve gümrük avantajlarıyla 60 binden fazla otomobil satmış. Şimdi de ‘1 milyar dolarlık yatırımdan vazgeçtim’ diyor.

Şimdi ekonomi kulislerinde en çok tartışılan konu: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı BYD’ye bu teşvikleri verdi, taahhüt imzaladılar. Şimdi bir yaptırım uygulayacak mı? Kimi iddialara göre BYD yatırım sözü verirken vazgeçerse 1 milyar dolar tazminat ödemeyi taahhüt etmişti. Şimdi Türkiye BYD’den bu tutarda bir tazminat talep edebilir ama bu da uluslararası tahkim, yargı süreçleri vs. derken Türkiye’nin bu parayı tahsil etmesi en az 8-10 yıla yayılabilir.”