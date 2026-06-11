Süheyl Batum: Özgür Özel'i bekleyen şey savcılık soruşturması olabilir

''Öyle bir şey yapılmış ki, şimdi bunun saçma sapan, sadece parti meclisinde çoğunluğu kapalım diye yapılmış bir şey olduğu, partiyi biraz daha sandalyeye otururken biraz daha itersin, yandakine yerleşirsin, ona yönelik bir hareket olduğunu ama Özgür Özel'i bekleyen şeyin muhakkak savcılık eliyle bir soruşturma açılarak belki içeri gönderilmesi olduğuna yönelik açık bir gösterge. Özgür Özel bu işten varsa çıkar sağlamış bir kişi, o başkan seçilmiş. Ama Özgür Özel yok bu işte. Özgür Özel ya kendisi için yapılan, iddia edilen diyorum, şeylere katılmış, kendisi için yapılan şeylere göz yummuş bir insan. Bu konuda hiçbir şeye sevk edilmiyor MYK tarafından. Bu çok net bir şey gösteriyor. Çünkü o da milletvekili, o da parti mensubu. O yüzden hiç tartışması yok. Maalesef beni de ürküten demeyeyim de beni de üzen diyeyim. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak ve bir hukukçu olarak üzen şey şu; maalesef ve maalesef çok az görülür bu bir ülkede. İktidar, iktidar partileri ve diğer partinin bir zamanlar genel başkanlığını yapmış bir kişi ve etrafındakiler bir plan kuruyorlar.''