https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/suheyl-batum-ozgur-ozeli-bekleyen-sey-savcilik-sorusturmasi-olabilir-1106426871.html
Süheyl Batum: Özgür Özel'i bekleyen şey savcılık soruşturması olabilir
Süheyl Batum: Özgür Özel'i bekleyen şey savcılık soruşturması olabilir
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programının konuğu Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum oldu. Batum, CHP'de ihraç... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T13:12+0300
2026-06-11T13:12+0300
2026-06-11T13:12+0300
yeri̇ ve zamani
radyo sputnik
radyo
radyo
özgür özel
süheyl batum
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_09872d6b2bcdf566d13943f560d57bc2.jpg
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programına konuk olan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, CHP'de kurultay süreci etrafında yaşanan tartışmaları değerlendirdi. Disiplin sevkleri, parti içindeki güç mücadelesi ve Özgür Özel'e yönelik olası hukuki süreçlere ilişkin görüşlerini paylaşan Batum, yaşananların sıradan bir parti içi çekişmenin ötesinde olduğunu savundu.'Özgür Özel için savcılık soruşturması yolda'Batum, CHP'de ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimler arasında Özgür Özel'in yer almamasının dikkat çekici olduğunu belirterek, yaşananların sıradan bir parti içi tartışmanın ötesinde sonuçlar doğurabileceğini savundu. Batum, konuya ilişkin şöyle konuştu:'CHP seçmeni bu oyunların farkında'Batum, CHP'ye yönelik tartışmaların yalnızca parti içi bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunurken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına da değinerek şöyle konuştu:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/02/02/1103196948_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_62aec8fcdf5afd3e222ab3b7b69f59c2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Güçlü Özgan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/05/1069200038_0:65:1368:1433_100x100_80_0_0_bebb40a968dd1405e3666f22e2395ffa.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, özgür özel, süheyl batum
radyo sputnik, radyo, radyo, özgür özel, süheyl batum
Süheyl Batum: Özgür Özel'i bekleyen şey savcılık soruşturması olabilir
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programının konuğu Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum oldu. Batum, CHP'de ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimler ve Özgür Özel'e ilişkin tartışmaları değerlendirdi.
Gazeteci Güçlü Özgan'ın Radyo Sputnik'te yayınlanan Yeri ve Zamanı programına konuk olan Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum, CHP'de kurultay süreci etrafında yaşanan tartışmaları değerlendirdi.
Disiplin sevkleri, parti içindeki güç mücadelesi ve Özgür Özel'e yönelik olası hukuki süreçlere ilişkin görüşlerini paylaşan Batum, yaşananların sıradan bir parti içi çekişmenin ötesinde olduğunu savundu.
'Özgür Özel için savcılık soruşturması yolda'
Batum, CHP'de ihraç talebiyle disipline sevk edilen isimler arasında Özgür Özel'in yer almamasının dikkat çekici olduğunu belirterek, yaşananların sıradan bir parti içi tartışmanın ötesinde sonuçlar doğurabileceğini savundu. Batum, konuya ilişkin şöyle konuştu:
''Öyle bir şey yapılmış ki, şimdi bunun saçma sapan, sadece parti meclisinde çoğunluğu kapalım diye yapılmış bir şey olduğu, partiyi biraz daha sandalyeye otururken biraz daha itersin, yandakine yerleşirsin, ona yönelik bir hareket olduğunu ama Özgür Özel'i bekleyen şeyin muhakkak savcılık eliyle bir soruşturma açılarak belki içeri gönderilmesi olduğuna yönelik açık bir gösterge. Özgür Özel bu işten varsa çıkar sağlamış bir kişi, o başkan seçilmiş. Ama Özgür Özel yok bu işte. Özgür Özel ya kendisi için yapılan, iddia edilen diyorum, şeylere katılmış, kendisi için yapılan şeylere göz yummuş bir insan. Bu konuda hiçbir şeye sevk edilmiyor MYK tarafından. Bu çok net bir şey gösteriyor. Çünkü o da milletvekili, o da parti mensubu. O yüzden hiç tartışması yok. Maalesef beni de ürküten demeyeyim de beni de üzen diyeyim. Yani bu ülkenin bir vatandaşı olarak ve bir hukukçu olarak üzen şey şu; maalesef ve maalesef çok az görülür bu bir ülkede. İktidar, iktidar partileri ve diğer partinin bir zamanlar genel başkanlığını yapmış bir kişi ve etrafındakiler bir plan kuruyorlar.''
'CHP seçmeni bu oyunların farkında'
Batum, CHP'ye yönelik tartışmaların yalnızca parti içi bir mesele olarak değerlendirilmemesi gerektiğini savunurken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın açıklamalarına da değinerek şöyle konuştu:
''Tom Barrack geliyor diyor ki; bana bakın, bu bölgede defalarca söyledik anlamadınız diyor. Demokrasi falan yok, öyle saçma sapan rejimler yok diyor. Irak, Suriye, Türkiye; siz dengeli bir şekilde sistemi götürün ve burada monarşiler iyidir diyor. İnsaflı monarşiler diyor. O monarşiyi kurmak için bazen insafsız olmak lazım. Bazen değil, her zaman. Machiavelli'yi de unutmayalım. Dolayısıyla bu işi almamalarının nedeni göreceksiniz. Bu maalesef Çin işkencesine dönüştü. Her gün...Ama ben şuna inanıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi iyiliği de olsa, kötülüğü de olsa, yanlışlığı da olsa, doğruluğu da olsa cumhuriyetle beraber kurulmuş bir partidir. İsterse yüzde 25 versin, isterse yüzde 35 versin, isterse yüzde 40 versin, isterse yüzde 22 versin. O seçmeni de bütün bu oyunların farkındadır. Ne bölünecektir ne de bir şey yapılacaktır. O, cumhuriyetin ve demokratik hukuk devletinin kalması için ne gerekliyse onu yapacaktır.”