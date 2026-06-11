https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/sabahat-akkiraz-sarkilarimizin-butlanci-koltuk-kolelerince-kullanilmasini-yasakladik-1106437286.html
Sabahat Akkiraz: Şarkılarımızın butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık
Sabahat Akkiraz: Şarkılarımızın butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Sanatçı Sabahat Akkiraz oldu. Akkiraz, Yol Arkadaşı’na gönderdiği özel ses kaydında CHP’deki mutlak butlan... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T18:51+0300
2026-06-11T18:51+0300
2026-06-11T18:51+0300
mustafa hoş i̇le yol arkadaşi
mustafa hoş
radyo
radyo sputnik
radyo
haberler
özgür özel
kemal kılıçdaroğlu
sabahat akkiraz
çarşamba
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d2f009ae00afadc581d9b944a9ca0c00.png
Sanatçılar, mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerinin kullanılmasına izin vermeyerek tepki gösterdi. 2014 yılında Kılıçdaroğlu için seçim şarkısı hazırlayan Onur Akın, yaptığı yazılı açıklamada, "Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm" ifadelerini kullanırken, Zülfü Livaneli ise, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" dedi.Sanatçı Sabahat Akkiraz da Radyo Sputnik’e yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı:
çarşamba
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097967008_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dffd04abac9bf97e018b0f3ce741f178.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Mustafa Hoş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg
mustafa hoş, radyo, radyo sputnik, radyo, haberler, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, sabahat akkiraz, çarşamba , chp
mustafa hoş, radyo, radyo sputnik, radyo, haberler, özgür özel, kemal kılıçdaroğlu, sabahat akkiraz, çarşamba , chp
Sabahat Akkiraz: Şarkılarımızın butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konuğu Sanatçı Sabahat Akkiraz oldu. Akkiraz, Yol Arkadaşı’na gönderdiği özel ses kaydında CHP’deki mutlak butlan sürecini değerlendirdi.
Sanatçılar, mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'na eserlerinin kullanılmasına izin vermeyerek tepki gösterdi. 2014 yılında Kılıçdaroğlu için seçim şarkısı hazırlayan Onur Akın, yaptığı yazılı açıklamada, "Şarkılarımın kullanımına devam edilmesi halinde yasal yollara başvuracağımı da tarafınıza bildiririm" ifadelerini kullanırken, Zülfü Livaneli ise, "Butlanla gelen şu anki CHP Genel Merkezinin bestelerimi kullanmasına iznim yoktur" dedi.
Sanatçı Sabahat Akkiraz da Radyo Sputnik’e yaptığı özel açıklamada şu ifadeleri kullandı:
Butlan konusunda yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. CHP bunu hak etmiyor. Butlan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Butlan haberini aldığım andan itibaren Özgür Özel benim genel başkanımdır ve hep olacaktır dedim. CHP Genel Merkezi'ne polis aracılığıyla girilmesi ve bununla göz yumulması ise hepimizi derinden yaralamıştır. Sanatçı olarak da ilk tepkiyi gösterenlerden birisiyim. Çarşamba günü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel beni aradı ve desteğim için süreçle ilgili halkı bilgilendirdiğim için de teşekkür etti. Şarkılarımızın, türkülerimizin butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Bu da sanat camiası için önemli. Çünkü sessiz kalmak demek desteklemektir. Finalinde butlan asla kabul edilemez. CHP seçmeniyle ve vicdanı ile çoktan bunu reddetmiştir. Bu konunun Alevilik ile ilgisi varmış havası yaratanlara da söylemek isterim ki Alevilik nerede haksızlık varsa karşısında olmamızı öğretir. Haksızlığı duyurmamız Hazreti Ali Emridir. Hızır Paşa da Aleviydi ama hepimiz Pir Sultan'dan yanayız. Butlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular. Herkes biliyor ki ne sultana minnet ne hana minnet. Bizim rehberimizdir. Sultana minnet edenler ise siyasi olarak çoktan hiç oldular.