Sabahat Akkiraz: Şarkılarımızın butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık

Butlan konusunda yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. CHP bunu hak etmiyor. Butlan konusu bir siyasal müdahaledir. Antidemokratiktir ve CHP seçmenine kurulan bir tuzaktır. Butlan haberini aldığım andan itibaren Özgür Özel benim genel başkanımdır ve hep olacaktır dedim. CHP Genel Merkezi'ne polis aracılığıyla girilmesi ve bununla göz yumulması ise hepimizi derinden yaralamıştır. Sanatçı olarak da ilk tepkiyi gösterenlerden birisiyim. Çarşamba günü Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel beni aradı ve desteğim için süreçle ilgili halkı bilgilendirdiğim için de teşekkür etti. Şarkılarımızın, türkülerimizin butlancı koltuk kölelerince kullanılmasını yasakladık. Bu da sanat camiası için önemli. Çünkü sessiz kalmak demek desteklemektir. Finalinde butlan asla kabul edilemez. CHP seçmeniyle ve vicdanı ile çoktan bunu reddetmiştir. Bu konunun Alevilik ile ilgisi varmış havası yaratanlara da söylemek isterim ki Alevilik nerede haksızlık varsa karşısında olmamızı öğretir. Haksızlığı duyurmamız Hazreti Ali Emridir. Hızır Paşa da Aleviydi ama hepimiz Pir Sultan'dan yanayız. Butlancılar geldikleri gibi gidecekler. Onlar halkın vicdanında çoktan yok oldular. Herkes biliyor ki ne sultana minnet ne hana minnet. Bizim rehberimizdir. Sultana minnet edenler ise siyasi olarak çoktan hiç oldular.