https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/mucadele-hurmuze-kilitlendi-bolgede-yeni-saldiri-dalgasi-gelebilir-1106432791.html
‘Mücadele Hürmüz’e kilitlendi, bölgede yeni saldırı dalgası gelebilir’
‘Mücadele Hürmüz’e kilitlendi, bölgede yeni saldırı dalgası gelebilir’
Sputnik Türkiye
Siyaset Bilimci/Yazar Adem Kılıç, ABD-İran geriliminde kritik eşik olarak Hürmüz Boğazı’nı işaret etti. Kılıç, İran’ın “alan inkârı” stratejisi ve bölgedeki... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T15:44+0300
2026-06-11T15:44+0300
2026-06-11T15:44+0300
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Siyaset Bilimci/ Yazar Adem Kılıç, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde ABD ile İran arasında tırmanın gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Sürecin merkezinin artık Hürmüz Boğazı olduğunu belirten Kılıç, önümüzdeki günlerde bölgeye yönelik yeni saldırıların gündeme gelebileceğini söyledi. Kılıç şöyle konuştu:‘ABD sadece iki ülkeyi ikna edebildi’ABD’nin yaklaşık 40-45 günlük müzakere süreci boyunca da koalisyon kurma hedefinden vazgeçmediğini belirten Kılıç, “Sonuçta yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’ni ikna edebildi. BAE, Abraham Anlaşmaları’nı imzalayan ve diğer Körfez ülkelerinden ayrışan bir çizgi izledi. Ayrıca kendi petrolünü alternatif limanlar üzerinden ihraç edebilmek için yeni adımlar attı. İkinci olarak Fransa’yı kısmen yanına alabildi. Fransa bölgeye bir uçak gemisi gönderdi ve bu geminin hâlâ bölgede olduğunu biliyoruz” dedi.‘ABD daha sert saldırılar düzenleyecek’Kılıç “İsrail büyük bir saldırıya uğradığında ABD kendi doktrinleri gereği İsrail’i korumak zorunda. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İran’dan yeni misilleme saldırıları gelecektir. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri de daha sert saldırılar düzenleyecektir” diye konuştu.Kılıç ayrıca İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki faaliyetlerine işaret ederek, “çevre doktrini” kapsamında bölgedeki merkezi devlet yapılarının zayıflatılmaya çalışıldığını savundu.‘Türkiye tabloyu yakından takip etmek zorunda’Sürecin Türkiye’ye etkilerine de değinen Kılıç, Lübnan ve Suriye’deki gelişmelerin artık Türkiye’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı hale geldiğini ifade etti. Kılıç, “Bölgede yaşananlar artık dolaylı değil, doğrudan tehdit üretir hale geldi. Türkiye bu tabloyu yakından takip etmek zorunda” değerlendirmesinde bulundu.
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radyo, radyo, radyo sputnik, radyo, abd, i̇ran, hürmüz boğazı
radyo, radyo, radyo sputnik, radyo, abd, i̇ran, hürmüz boğazı
‘Mücadele Hürmüz’e kilitlendi, bölgede yeni saldırı dalgası gelebilir’
Siyaset Bilimci/Yazar Adem Kılıç, ABD-İran geriliminde kritik eşik olarak Hürmüz Boğazı’nı işaret etti. Kılıç, İran’ın “alan inkârı” stratejisi ve bölgedeki askeri dengelerin süreci yeni bir çatışma evresine taşıyabileceğini belirtti.
Siyaset Bilimci/ Yazar Adem Kılıç, Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’nde ABD ile İran arasında tırmanın gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sürecin merkezinin artık Hürmüz Boğazı olduğunu belirten Kılıç, önümüzdeki günlerde bölgeye yönelik yeni saldırıların gündeme gelebileceğini söyledi. Kılıç şöyle konuştu:
“Trump süreci biraz ertelemek istiyordu. En azından Dünya Kupası ve NATO Zirvesi sonrasına bırakmayı hedefliyordu. Fakat gelinen noktada özellikle Apaçi helikopterinin vurulması dengeleri değiştirdi. Apaçi helikopterinin Hürmüz Boğazı üzerinde vurulmuş olması asıl meseledir. İran askeri tabirle alan inkarı stratejisiyle hareket ediyordu. Fakat İran, Hürmüz’de alan inkârı yapamaz. Mesele burada düğümleniyor. Orayı teslim ettiği anda savaşı kaybetmiş olarak tarihe geçeceğini de biliyor. Bu nedenle Hürmüz meselesi öne çıkınca hem Amerika Birleşik Devletleri yeniden harekete geçti, Trump daha sert bir dil kullanmaya başladı hem de İsrail’in süreci tekrar tetiklemesi Trump’ı çaresiz bıraktı.”
‘ABD sadece iki ülkeyi ikna edebildi’
ABD’nin yaklaşık 40-45 günlük müzakere süreci boyunca da koalisyon kurma hedefinden vazgeçmediğini belirten Kılıç, “Sonuçta yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’ni ikna edebildi. BAE, Abraham Anlaşmaları’nı imzalayan ve diğer Körfez ülkelerinden ayrışan bir çizgi izledi. Ayrıca kendi petrolünü alternatif limanlar üzerinden ihraç edebilmek için yeni adımlar attı. İkinci olarak Fransa’yı kısmen yanına alabildi. Fransa bölgeye bir uçak gemisi gönderdi ve bu geminin hâlâ bölgede olduğunu biliyoruz” dedi.
‘ABD daha sert saldırılar düzenleyecek’
Kılıç “İsrail büyük bir saldırıya uğradığında ABD kendi doktrinleri gereği İsrail’i korumak zorunda. Bu nedenle önümüzdeki günlerde İran’dan yeni misilleme saldırıları gelecektir. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri de daha sert saldırılar düzenleyecektir” diye konuştu.
Kılıç ayrıca İsrail’in Lübnan ve Suriye’deki faaliyetlerine işaret ederek, “çevre doktrini” kapsamında bölgedeki merkezi devlet yapılarının zayıflatılmaya çalışıldığını savundu.
‘Türkiye tabloyu yakından takip etmek zorunda’
Sürecin Türkiye’ye etkilerine de değinen Kılıç, Lübnan ve Suriye’deki gelişmelerin artık Türkiye’nin güvenliğiyle doğrudan bağlantılı hale geldiğini ifade etti. Kılıç, “Bölgede yaşananlar artık dolaylı değil, doğrudan tehdit üretir hale geldi. Türkiye bu tabloyu yakından takip etmek zorunda” değerlendirmesinde bulundu.