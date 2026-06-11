E-ticarette yeni dönem: Şirket kurmadan gelir elde etmek mümkün

Bilgisayarın tuşuna basmayı bilmeyen insanlar bile Eticaretle ilgili bir şeyler yapmak Bize geliyorlar Ama bu konuda da çok başarılı çalışmalarımız oldu yani Anneanneyi patron yapabildik diyebileceğimiz bir senaryo iş modelimiz var Asıl sıkıntının eticarette Kazanç elde etmek değil Eticaretle ilgili süreçlere Bilgiye sahip olmamak olduğunu tespit ettik. Şimdi e-ihracatta da karşınıza benzer sonuçlar çıkıyor. Netice itibariyle biz bu süreçlerin içerisinde mesela işte Şirket kurmak gittiği başlı başına bir prosedür Kargo anlaşmaları yapmak, post bulmak, ürün bulmak, para bağlamak Süreçlerin tamamının yükünü Bireylerin sırtından aldığımız andan itibaren sadece satışa odaklanacağı Ürününü seçip O ürünün satışına odaklanacağı bir mekanizmayla Aksiyon almalarını sağladığınız anda başarıyı yakaladık Burada 5 milyon 300 bin liraya kadar yıllık Tanıtım gelirlerinde kazançlarında %15 satışla Aslında istinal kapsamında hani gelivergi biliyorsunuz kademe kademe artar burada o artışta yok Bu işlemleri yapabiliyorsunuz ve 5 milyon 300 bine kadar Gelir elde edebiliyorsunuz Ve bu tamamen resmi şirket kurmadan beyanname veya muhasebeciye ihtiyacınız olmadan yapabileceğiniz Çok da basitleştirilmiş bir iş halini aldı Ama O kadar güzel bir şey yapıldı ki şu an ben bakıyorum dünyadaki örnekleri içerisinde böyle bir uygulama yok Ülkemizde Yani ben et ticaretle uğraşmak et ticaretle artık alteratif bir gelir elde etmek veya Hayatımı kazancını buradan elde etmek istiyorum diyen herkes için Bu kapı açık ve Çok zor da değil Fakat tabii ki Tek başımıza bu yolculuğu yürümek Zor Çok bilgisayar noktalar var O bilgilerde hazır bir şekilde Sunulduğu zaman Gördük ki şu an mesela Dediğimiz gibi bizim bitti bir emekli Öğrenci Evinde çocuklarını yetiştiren Annelerine Ev hanımları Daha da benim çok değer verdiğim Bir engellik Engelsiz girişimciler diyoruz %6 Engellerden oluşuyor