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‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi
‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes ilan edildiğini duyurduğu günden bu yana yaptığı onlarca açıklamada anlaşmaya ‘çok yakın’ olduklarını söyledi, bazen... 11.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-11T17:15+0300
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abd
donald trump
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Bu arada bugün ABD Başkanı İran'a 'daha büyük ve güçlü' bombardıman düzenleme tehdidinde bulundu.Peki gerçekten bir anlaşma mı var, yoksa bu süreç sadece bir pazarlık stratejisinden mi ibaret? İşte Trump’ın çelişkili söylemleriyle dolu bu sürecin kronolojik haritası, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi
Sputnik Türkiye
‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi
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vi̇deo, abd, donald trump, i̇ran, видео, i̇nfografi̇k
vi̇deo, abd, donald trump, i̇ran, видео, i̇nfografi̇k

‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi

17:15 11.06.2026
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ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes ilan edildiğini duyurduğu günden bu yana yaptığı onlarca açıklamada anlaşmaya ‘çok yakın’ olduklarını söyledi, bazen ‘anlaşma kesin’ dedi, bazen de ‘belki olmayacak’ ifadesini kullandı.
Bu arada bugün ABD Başkanı İran'a 'daha büyük ve güçlü' bombardıman düzenleme tehdidinde bulundu.
Peki gerçekten bir anlaşma mı var, yoksa bu süreç sadece bir pazarlık stratejisinden mi ibaret? İşte Trump’ın çelişkili söylemleriyle dolu bu sürecin kronolojik haritası, Sputnik'in videolu infografiğinde.
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