https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/cok-yakinda-dedi-aylar-gecti-trumptan-iran-ile-anlasma-aciklamalari-kronolojisi-1106433815.html

‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi

‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes ilan edildiğini duyurduğu günden bu yana yaptığı onlarca açıklamada anlaşmaya ‘çok yakın’ olduklarını söyledi, bazen... 11.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-11T17:15+0300

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Bu arada bugün ABD Başkanı İran'a 'daha büyük ve güçlü' bombardıman düzenleme tehdidinde bulundu.Peki gerçekten bir anlaşma mı var, yoksa bu süreç sadece bir pazarlık stratejisinden mi ibaret? İşte Trump’ın çelişkili söylemleriyle dolu bu sürecin kronolojik haritası, Sputnik'in videolu infografiğinde.

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‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi Sputnik Türkiye ‘Çok yakında’ dedi, aylar geçti: Trump’tan İran ile anlaşma açıklamaları kronolojisi 2026-06-11T17:15+0300 true PT2M12S

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vi̇deo, abd, donald trump, i̇ran, видео, i̇nfografi̇k