https://anlatilaninotesi.com.tr/20260611/altin-fiyatlari-sert-cakildi-28-haftanin-dibinden-dondu-kritik-seviyede-1106415415.html

Altın fiyatları sert çakıldı: 28 haftanın dibinden döndü, kritik seviyede

Altın fiyatları sert çakıldı: 28 haftanın dibinden döndü, kritik seviyede

Sputnik Türkiye

Altın fiyatları

2026-06-11T09:25+0300

2026-06-11T09:25+0300

2026-06-11T09:25+0300

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Altın fiyatları dünkü çakılmanın ardından güne yatay seyirde başladı.Gram altın ne kadar?Gram altın güne 6 bin 38 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 970 lira, en yüksek de 6 bin 111 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 48 liradan alıcı buluyor.Ons altın çakıldıABD'nin İran'a yönelik saldırılarının devam etmesi, Trump'ın 'anlaşma olmaz ise saldırıların süreceği' açıklaması ons altın fiyatını 28 haftanın en düşük seviyelerine indirdi. Ons altın ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırısının gece yarısından sonra başlamasıyla birlikte hızlanan satışlarla 21 Kasım 2025'ten bu yana ilk kez 4023,88 dolar seviyesini gördü. Gram altın da 6.000 TL'nin altına sarkarak 5.970 TL seviyelerine kadar geriledi. Ancak daha sonra yaşanan tepki alımları ile altın yükselirken gram altın yeniden 6000 TL seviyesi üzerine çıktı.Uzmanlar ABD dolar endeksinin çarşamba günkü TÜFE raporunun ardından fazla güç kazanamadığını belirterek, ÜFE verisinde olumsuz bir sürpriz yaşanmadığı sürece altında kısa vadede teknik bir toparlanma görülebileceğini belirtiyor.Veriler, ABD tüketici enflasyonunun mayıs ayında 3 yılın en hızlı artışını kaydettiğini ve Orta Doğu'daki çatışma nedeniyle enerji ürünlerindeki yükselişten destek aldığını gösterdi.Piyasalar, Fed'in para politikası duruşunu daha iyi değerlendirmek için gün içinde açıklanacak mayıs ayı ABD Üretici Fiyat Endeksi verisini bekliyor.Yatırımcılar, aralık ayına kadar ABD'de faiz artışı olasılığını yüzde 70'in üzerinde fiyatlıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/altinda-deger-kaybi-suruyor-gram-altin-6-bin-245-lira-seviyesine-dustu-1106389984.html

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