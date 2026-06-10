“Paşinyan’ın Batı ile ilişkilerinden işgillenmeliyiz, nesnel durum Ermenistan lehine değil”

“Ben Türkiye'deki bu iyimserliği çok gerçekçi bulmayanlardanım. 7 Haziran seçimlerinde katılım oranı yaklaşık yüzde 60 civarındaydı ve Paşinyan'ın partisi yüzde 50 dolayında oy aldı. Ancak meseleye yalnızca Paşinyan'ın kişiliği üzerinden bakmamak gerekir. Paşinyan'ı Ermenistan siyasetinin geleneksel, milliyetçi veya Rusya yanlısı çizgisinden gelen bir siyasetçi olarak göremeyiz. Tam tersine farklı bir pozisyonda duruyor. Bu nedenle meseleye Paşinyan'ın hangi aktörlerin etkisi altında olduğu açısından bakmak daha doğru olur. Türkiye'deki iyimserliğin gerçekçi olmadığını düşünmemin nedeni de budur. Paşinyan'ın Batı ile olan yakın ilişkileri ve Batıcı çizgisi, işgillenmemizi gerektiriyor. Elbette son yıllarda daha gerçekçi mesajlar verdi. “Hayali Ermenistan” söyleminden uzaklaşılması gerektiğini ifade etti. Hatta sözde soykırım iddialarını dahi pek dillendirmiyor. Ancak asıl endişe verici şey Paşinyan'ın ABD ve Avrupa emperyalizminin elinde bir maşa olması. Yaklaşık üç milyon nüfuslu, ekonomik açıdan son derece bağımlı, nüfusunun önemli bir bölümü yurt dışında çalışan ve özellikle Rusya ile yoğun ekonomik ilişkilere sahip bir Ermenistan'dan söz ediyoruz. Paşinyan 2018 yılında iktidara geldiğinde ciddi bir Rus nefretiyle geldi. Ülkesinin iktisadi gerçekliği, Rusya’nın tarihsel ve siyasal olarak Ermenistan’ın bürokrasisinden bihaber Paşinyan vardı. Karabağ’da dayak yediğinde ayakları suya erdi. Rusya, Azerbaycan’ı durdurmadığında Azerbaycan Ermenistan’ı perişan ediyor. Azerbaycan'ın yalnızca savunma bütçesi bile Ermenistan'ın toplam bütçesinden daha büyük. Nesnel durum Ermenistan lehine değil. Paşinyan bunu bir parça anladı. Bu nedenle son dönemde daha dengeli mesajlar vermeye başladı. Seçim sonrasında yaptığı açıklamada ilk resmî ziyaretini Moskova'ya gerçekleştireceğini söyledi. Ancak sonraki adres Brüksel. Brüksel hem NATO hem Avrupa emperyalizminin merkezi. Bu nedenle Paşinyan'ın Azerbaycan ve Türkiye ile normalleşme yönündeki açıklamalarına rağmen, arkasındaki Batı desteği nedeniyle bu politikaları tam anlamıyla hayata geçiremeyeceğini düşünenlerdenim. Paşinyan bu denli Batı’nın yörüngesine girmeseydi belki Azerbaycan ve Türkiye konusunda dediklerini yapabilirdi. Ancak önündeki en büyük engel yine ABD ve Avrupa Birliği olacak. İran'daki gelişmeler açısından da tablo önemlidir. Ermenistan'ın İran'la 44 kilometrelik bir sınırı bulunuyor. Türkiye ile sorunlu, Azerbaycan ile sorunlu ve Gürcistan'la ilişkileri de her zaman sorunsuz değil. Rusya ile de gerilim yaşandığında geriye İran kalıyor. Ancak İran şu anda kendi derdinde olduğu için Erivan’ın beklediği ölçüde ilgilenecek durumda değil. Azerbaycan ise Türkiye, İran, Rusya ve Batı ile ilişkilerini daha dengeli yürütüyor. Ayrıca Bakü’nün İsrail ile ilişkileri çok güçlü.”