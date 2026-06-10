Örsan Öymen: Kılıçdaroğlu tüzüğü ihlal ediyor; CHP’yi bitirme projesinin içinde

Kemal Bey'in bir fikir beyan ettiğini, kürsüde konuştuğunu hatırlamıyorum. Aktif bir parti meclis üyesi değildi. Evet, aktif parti meclis üyesi değildi.Kim olduğunu, neyi temsil ettiğini kimse pek bilmiyordu doğal olarak fikri beyan etmeyince. Bir savrulma içerisindeydi zaten ideolojik açıdan. Belli ki Amerika CHP'deki duruma çok yakından ilgilenmiş.Deniz Baykal'ı özetle kare listeye girmiş Amerika'da, ABD yönetimin mevzinde diyelim. Biraz o medyadaki tanınmışlığı ile bağlantı olarak belki şey oldu, yani genel başkan oldu. Bu mutlak mutlak meselesi.Kemal Kılıçdaroğlu'nun tam içinde, ortasında olduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla bunun sadece bir kişisel hırs, o da vardır mutlaka da, kişisel hırs, intikam duygusu, kin, öfke. Bu duyguların bir takım emperyalist operasyonlarla harmanlanması diyorum ben buna.İki boyutta var yani. Dolayısıyla ya emperyalizm onu kullanıyor, kullanışlı aygıt dedikleri, ya bilinçsiz olarak emperyalizmle işbirliği yapıyor falan. O kadar ARP'yi anlayabilmek için biraz daha zamana ihtiyaç olabilir.Cumhurbaşkanı adayının hem de ana muhalefetin genel başkanının iktidar tarafından belirlendiği bir dönem yaşıyoruz. Bu 12 Eylül askeri darbe döneminden bir farkı yok. Sadece Cumhuriyet Halk Partisi değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği bana göre tehlike altında.Onun için herkes kimin ne olduğunu bilmeli bence. Orada da zaten biliyorduk aşağı yukarı yapıp ettiklerinden hangi yolda olduğunu. Kendisinden bizzat duymuş birisi olarak şu anda konuşuyorum bunları.Şu anda Kılıçdaroğlu tüzüğü ve yasayı ihlal ediyor. Nasıl Erdoğan padişahlığını ilan etse Türkiye'de, Kılıçdaroğlu da CHP'de padişahlığını ilan etmiş halde. Bildiğiniz parti için darbe yapmış durumda şu anda.Yani CHP'yi bitirme projesi bu. 12 Eylül askeri darbecilerin yaptığı gibi. Bu da sivil darbeciler.Kılıçdaroğlu üzerinden CHP'de sivil darbe gerçekleştirmiş durumdalar. Onun için CHP'yi terk etmeden CHP'nin içinde meclisleri koruyarak mücadele vermek lazım. Şimdi onu disiplinle falan onu engellemeye çalışıyorlar.Yani bana sorarsanız hani ahlak arıma falan diyor. Ahlak bu bir insan bir kere böyle şeyler yapmaz yani. Yani bir kere ahlak dediğimiz şey Erdemden bağımsız değildir.Adalet de çok önemli bir Erdemdir biliyorsunuz.