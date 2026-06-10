Kök maaş artıyor, emeklinin hayatı değişmiyor

"Kök maaş meselesi biliyorsunuz artık bir ilüzyondan ibaret. Ne olursa olsun milyonlarca emekli 20 bin liralık taban maaşa mahkûm olmuş durumda. Şimdi Haziran enflasyonu açıklandıktan sonra Temmuz ayında kök maaşlar yeniden hesaplanacak. Yüzde 17-18 civarında bir artıştan söz ediliyor. Haberlere baktığımızda bunun zam olarak verildiğini görüyoruz ama bunun bir zam olmadığını bilmek gerekiyor. Bu, hayat kalitesini artırmak için yapılan bir artış değil. Sadece son 6 ayda TÜİK verilerine göre yaşanan kaybın giderilmesi için atılan bir adım. Ama ne değişecek ki? Bugün hâlâ 12 bin lira, 13 bin lira maaş alan emekliler var. Eğer en düşük emekli maaşında ayrıca bir düzenleme yapılmazsa kök maaş artıyor haberlerinin hiçbir anlamı kalmıyor. Çünkü emeklinin hayatında değişen bir şey olmuyor. Bu aynı zamanda bir adaletsizlik. Bunun nedenleri var; aylık bağlama oranlarından kaynaklanan sorunlar var. Ancak detaylara girmeden şunu söylemek gerekiyor; taban maaş ve kök maaş uygulamaları artık bir ilüzyon haline geldi.Özellikle 20 bin liralık taban maaş uygulamasının geçici bir çözüm olduğu gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Çünkü ortada çok net bir tablo var. Kök aylıkla ödenen aylık arasındaki makas giderek açılıyor. Emekliler gerçek enflasyon farkını maaşlarında göremedikleri için alım güçleri her geçen gün daha fazla düşüyor. Gerçeklik bu. Kök maaşların aslında taban maaş seviyesine çekilmesi ve düzenlemelerin kök maaş üzerinden değil, emeklinin eline geçen aylık üzerinden yapılması gerekiyor. Meclisin, hükümetin ve ilgili kurumların bu konuda adım atması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak ne yazık ki uzun zamandır konuşulmasına rağmen bu konuda somut bir adım atılmıyor."