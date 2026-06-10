https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/iyi-partiden-istifa-eden-ersin-beyaz-ak-partiye-katildi-1106400595.html
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı
Sputnik Türkiye
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı. 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T14:57+0300
2026-06-10T14:57+0300
2026-06-10T14:57+0300
poli̇ti̇ka
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i̇yi̇ parti
i̇stanbul
ersin beyaz
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İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılan Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.Beyaz'ın katılımıyla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.İYİ Parti'nin kurucu isimlerindendiErsin Beyaz, İYİ Parti'den geçen ay istifa etmişti.Partinin kurucu isimleri arasında yer alan Beyaz, istifa açıklamasında "İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır." demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260512/ak-parti-rozeti-takilan-burcu-koksaldan-ilk-aciklama-1105677301.html
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ak parti, i̇yi̇ parti, i̇stanbul, ersin beyaz, recep tayyip erdoğan
ak parti, i̇yi̇ parti, i̇stanbul, ersin beyaz, recep tayyip erdoğan
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı
İYİ Parti'den istifa eden Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, AK Parti'ye katıldı.
AK Parti'nin TBMM'deki Grup Toplantısı'na katılan Beyaz'a rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
Beyaz'ın katılımıyla birlikte AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 276'ya yükseldi.
İYİ Parti'nin kurucu isimlerindendi
Ersin Beyaz, İYİ Parti'den geçen ay istifa etmişti.
Partinin kurucu isimleri arasında yer alan Beyaz, istifa açıklamasında "İnandığımız ilkeler ile fiili gerçeklik arasındaki uyumsuzluk, İYİ Parti çatısı altındaki siyasi faaliyetlerimi sürdürmemi imkansız kılmıştır." demişti.