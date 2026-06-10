https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/bitcoinde-8-aylik-dusus-kripto-para-piyasasi-1-trilyon-dolardan-fazla-deger-kaybetti-1106389955.html
Bitcoin'de 8 aylık düşüş: Kripto para piyasası 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti
Bitcoin'de 8 aylık düşüş: Kripto para piyasası 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti
Sputnik Türkiye
2025 sonbaharında 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış dalgalarıyla 60 bin dolar seviyelerine düştü. 8 aylık bu dönemde kripto para piyasası, 1,2... 10.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-10T10:19+0300
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Yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Bitcoin, geçen sonbaharda 126 bin dolarla rekor kırmıştı ancak yoğun satış dalgalarıyla 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasası sekiz ay içinde 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.Yatırımcıların ilgisi azalıyorFarside Investors verilerine göre, BlackRock'ın en büyük Bitcoin ETF'inde 15 Mayıs ile 3 Haziran arasında her işlem gününde para çıkışı yaşandı.Şubat ayında İran ile başlayan çatışmalar sırasında Bitcoin kısa süreli yükseliş göstermiş ve yeniden "dijital altın" olarak görülüp görülemeyeceği tartışmalarını gündeme getirmişti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı. Yapay zeka ilgisi kriptoyu gölgede bıraktıAnalistler, son dönemde yatırımcı ilgisinin yapay zeka sektörüne kaymasının da kripto para piyasasını olumsuz etkilediğini belirtiyor.Özellikle SpaceX gibi yapay zeka yatırımları bulunan büyük şirketlerin olası halka arzlarına yönelik beklentiler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlara göre bazı yatırımcılar kripto para yatırımlarını azaltarak yapay zeka odaklı alanlara yöneliyor.Bitwise verilerine göre ay başında yalnızca beş gün içinde Bitcoin'deki uzun pozisyonlarda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık otomatik tasfiye gerçekleşti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260610/altinda-deger-kaybi-suruyor-gram-altin-6-bin-245-lira-seviyesine-dustu-1106389984.html
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Bitcoin'de 8 aylık düşüş: Kripto para piyasası 1 trilyon dolardan fazla değer kaybetti
2025 sonbaharında 126 bin dolarla rekor kıran Bitcoin, yoğun satış dalgalarıyla 60 bin dolar seviyelerine düştü. 8 aylık bu dönemde kripto para piyasası, 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybına uğradı.
Yılın başından bu yana yaklaşık yüzde 30 değer kaybeden Bitcoin, geçen sonbaharda 126 bin dolarla rekor kırmıştı ancak yoğun satış dalgalarıyla 60 bin dolar sınırına kadar geriledi. Bu düşüşle birlikte kripto para piyasası sekiz ay içinde 1,2 trilyon dolardan fazla değer kaybetti.
Yatırımcıların ilgisi azalıyor
Farside Investors verilerine göre, BlackRock'ın en büyük Bitcoin ETF'inde 15 Mayıs ile 3 Haziran arasında her işlem gününde para çıkışı yaşandı.
Şubat ayında İran ile başlayan çatışmalar sırasında Bitcoin kısa süreli yükseliş göstermiş ve yeniden "dijital altın" olarak görülüp görülemeyeceği tartışmalarını gündeme getirmişti. Ancak bu yükseliş kalıcı olmadı.
Yapay zeka ilgisi kriptoyu gölgede bıraktı
Analistler, son dönemde yatırımcı ilgisinin yapay zeka sektörüne kaymasının da kripto para piyasasını olumsuz etkilediğini belirtiyor.
Özellikle SpaceX gibi yapay zeka yatırımları bulunan büyük şirketlerin olası halka arzlarına yönelik beklentiler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Uzmanlara göre bazı yatırımcılar kripto para yatırımlarını azaltarak yapay zeka odaklı alanlara yöneliyor.
Bitwise verilerine göre ay başında yalnızca beş gün içinde Bitcoin'deki uzun pozisyonlarda yaklaşık 2,5 milyar dolarlık otomatik tasfiye gerçekleşti.