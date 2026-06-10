Ali Çağatay: Apache helikopterinin düşürülmesi ABD’nin planlarını bozdu
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Körfez’de düşürülen ABD’ye ait Apache helikopteri ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çağatay, helikopterin vurulmasının bölgedeki dengeleri değiştirdiğini ve ABD ile İsrail’in hazırladığı planları sekteye uğrattığını söyledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Körfez’de düşürülen ABD’ye ait Apache helikopteri sonrasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. ABD’nin saldırıya sert karşılık verdiğini belirten Çağatay, bölgede Hizbullah, Husiler ve İran eksenindeki güçlerin eş zamanlı hamleleriyle savaşın yeni bir boyut kazandığını ifade etti.
‘Apache helikopteri Amerika ordusunun namusudur’
Körfez’de düşürülen Apache helikopterinin ABD açısından sembolik öneme sahip olduğunu belirten Çağatay, şöyle konuştu:
“Körfez'de bir Apache helikopteri vuruldu ve Apache helikopteri Amerika Birleşik Devletleri ordusunun namusudur. Körfez Savaşı'nda da bir Apache helikopteri düşürüldü ama bu defa hiç beklenmedik bir zamanda düştü. Üstelik silahların, baltaların gömüldüğü bir gündeydi. Amerika bundan fena halde rahatsız oldu ve bütün gücüyle misilleme saldırılarında bulundu. Helikopterin iki pilotu iki saat içinde düzenlenen büyük bir operasyonla kurtarıldı. Amerika bu operasyonu şu anda beyninden vurulmuş gibi bir algıyla yönetiyor. Helikopterin İran yapımı Şahit adlı bir drone tarafından düşürüldüğü belirtiliyor. İranlıların son dönemde geliştirdiği hızlı jet motorlu dronelardan biri olduğu tahmin ediliyor. İsrail’in bölgede savaşabilme kabiliyetinin ne kadar zayıfladığını da görüyoruz.’’
‘Hizbullah ve Husiler aynı anda harekete geçti’
Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından bölgedeki İran yanlısı güçlerin de devreye girdiğini söyleyen Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:
“Bu arada kuzeyden Hizbullah, güneyden Yemen’deki Husiler saldırıda bulundu ve İsrail dün ikili kıskaca alındı. Dünkü savaşın birden çok cephesi vardı. ABD ve İsrail bir takım planlar yaparken elbette İran da kendine göre planlar yapıyordu ve bu planların çok hızlı biçimde harekete geçirildiğini gördük. Apache helikopteri vurulunca Amerikalıların büyük bir misillemeye girişeceğini anladılar. Kuzeyden Hizbullah, güneyden Husiler harekete geçti ve İsrail’i kıskaca aldı. ABD zaten paralize olmuş durumdaydı.”
‘ABD ve İsrail’in kara harekâtı planı deşifre oldu’
Çağatay, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik hazırladığı gizli planın ortaya çıktığını öne sürerek şunları söyledi:
“Peki sorun ne? Sorun şu; Amerika gizli gizli bir kara harekâtına hazırlanıyordu. Azerbaycan’da İsrail hava indirme birlikleri uzun süredir konuşlandırılmıştı. Bu durum İran tarafından istihbar edildi. İran’ın güneyindeki Kürtler ve Kuzey Irak Kürtleri de hava indirme birliklerine paralel olarak karadan İran’a saldıracaktı.” Bu operasyon deyim yerindeyse ellerinde patladı. Bu gizli bir plandı. İsrail özel kuvvetlerinin Azerbaycan’da konuşlandığı rapor edilince buna karşı önlem alındı. Planın İran’a havadan müdahaleyi de içerdiği anlaşılınca İran kendi tedbirlerini almaya başladı. İran’ın bölgede müttefikleri var.''
‘Erbil’e yönelik füze saldırıları başladı’
İran’ın operasyon hazırlıkları kapsamında Erbil’i de hedef aldığını söyleyen Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
“Raporlara göre Amerikan elit hava indirme birlikleri Nisan ayı başından beri İsrail’de sessizce konuşlandırıldı. Savunma amacıyla değil, İran’ın en kritik petrol altyapısını hedef alan olası bir operasyon için. Hem kara harekâtına girişecekler hem de altyapıyı vurarak İran’ı petrol ve doğal gaz üretemez hale getirmeyi planlıyorlardı. Kürt grupları hedef alan İran, dün Kuzey Irak’taki Erbil’e yönelik saldırılar düzenledi. Apache helikopteri düşürüldükten birkaç saat sonra Erbil’e yönelik füze saldırıları başladı. Erbil bu savaşın dışında kalmaya çalışıyordu ancak Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte hareket edeceğinin anlaşılması üzerine İran öncelikle Erbil’i çökertmeye karar verdi. Şu anda Erbil yönetimi kafasını kaldıramıyor.”
‘İsrail’in maliyeti yarım milyar doları geçti’
Savaşın ekonomik boyutuna da değinen Çağatay, son saldırıların İsrail’e ciddi maliyet oluşturduğunu belirtti:
“İsrail’in etkili gazetelerinden Hayom, son 12 saatin bilançosunu yayımladı. Gazeteye göre bu saldırıların İsrail’e maliyeti yaklaşık yarım milyar dolar. Amerika Birleşik Devletleri’nin de savaş boyunca yaklaşık 50 milyar dolar harcadığını biliyoruz. Pazar gecesi düzenlenen İran füze saldırılarının ardından yapılan ilk hasar tespitlerinde ülkenin altyapı ve savunma sistemlerinde yarım milyar dolardan fazla zarar oluştuğu belirtiliyor Hayom gazetesi bu maliyetin giderek artabileceğini de rapor ediyor.”
‘Birleşmiş Milletler’den itidal çağrısı geldi’
Çağatay, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in açıklamalarına da değinerek sözlerini şöyle tamamladı:
“Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Orta Doğu için acil çağrıda bulundu. Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından tarafları itidale davet etti ve Lübnan, İran ve Gazze’deki ateşkeslere uyulması gerektiğini söyledi. Diplomatik çabaları zayıflatabilecek girişimlerden kaçınılmasını istedi. İsrail’in bir yandan askeri baskı altında olduğunu, diğer yandan ekonomik maliyetlerle karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bölgedeki savaşın yeni bir evreye geçtiği açık biçimde görülüyor.”