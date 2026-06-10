Ali Çağatay: Apache helikopterinin düşürülmesi ABD’nin planlarını bozdu

“Körfez'de bir Apache helikopteri vuruldu ve Apache helikopteri Amerika Birleşik Devletleri ordusunun namusudur. Körfez Savaşı'nda da bir Apache helikopteri düşürüldü ama bu defa hiç beklenmedik bir zamanda düştü. Üstelik silahların, baltaların gömüldüğü bir gündeydi. Amerika bundan fena halde rahatsız oldu ve bütün gücüyle misilleme saldırılarında bulundu. Helikopterin iki pilotu iki saat içinde düzenlenen büyük bir operasyonla kurtarıldı. Amerika bu operasyonu şu anda beyninden vurulmuş gibi bir algıyla yönetiyor. Helikopterin İran yapımı Şahit adlı bir drone tarafından düşürüldüğü belirtiliyor. İranlıların son dönemde geliştirdiği hızlı jet motorlu dronelardan biri olduğu tahmin ediliyor. İsrail’in bölgede savaşabilme kabiliyetinin ne kadar zayıfladığını da görüyoruz.’’