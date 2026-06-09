https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/yargitaydan-yillik-izinlerle-ilgili-onemli-karar-milyonlari-ilgilendiriyor-1106354346.html

Yargıtay'dan yıllık izinlerle ilgili önemli karar: Milyonları ilgilendiriyor

Yargıtay'dan yıllık izinlerle ilgili önemli karar: Milyonları ilgilendiriyor

Sputnik Türkiye

Milyonlarca çalışan için önemli bir karar Yargıtay'dan geldi. Yargıtay aldığı kararla çalışanların yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T08:33+0300

2026-06-09T08:33+0300

2026-06-09T08:33+0300

türki̇ye

yargıtay

i̇ş kanunu

adalet bakanlığı

yıllık izin

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Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Alınan kararda, işçinin yıllık ücretli izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günlerinin yıllık izin süresinden düşülemeyeceği hükme bağlandı.Dava, Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına temyiz başvurusu üzerine Yargıtay tarafından incelendi. İncelemede, davacı işçinin toplam 28 gün yıllık ücretli izin hakkı bulunduğu, işveren kayıtlarında ise işçinin iki ayrı dönemde olmak üzere toplam 28 gün izin kullandığı tespit edildi.Hafta tatilleri düşüldüAncak Yargıtay, izin kullanılan tarihler arasında toplam 4 hafta tatili günü bulunduğunu belirledi. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılamadığı için işçinin gerçekte 24 gün izin kullandığına karar verildi. Böylece işçinin kullanmadığı 4 günlük yıllık izin hakkının bulunduğu sonucuna varıldı.Kararda, işyerinde haftada 6 gün çalışma düzeni bulunduğu ve bu nedenle her hafta için 1 gün hafta tatili hesaplandığı belirtildi.Yargıtay ayrıca, kullanılmayan yıllık izin hakkının ücrete dönüşebilmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması gerektiğine dikkat çekti.İş Kanunu'nun 56. maddesinin 5. fıkrasında, "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz" hükmü yer alıyor.Bu kararla birlikte, yıllık izin dönemine denk gelen hafta tatili günlerinin izin süresinden düşülemeyeceği bir kez daha vurgulanmış oldu.

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