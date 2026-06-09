https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/turkan-sorayin-kizi-yagmur-unaldan-uyusturucu-testi-aciklamasi-buyuk-bir-yanlislik-oldugunu-1106363730.html
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan 'uyuşturucu testi' açıklaması: 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan 'uyuşturucu testi' açıklaması: 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'
Sputnik Türkiye
Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen ve bazı ünlü isimlerin test sonuçlarının pozitif... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T12:48+0300
2026-06-09T12:48+0300
2026-06-09T12:48+0300
türki̇ye
türkan şoray
yağmur ünal
cumhuriyet başsavcılığı
adli tıp kurumu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105951039_0:31:1207:709_1920x0_80_0_0_b5045f65525954ceb7bdb04764c66083.jpg
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyunun gündemine geldi.Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde, bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Gelişmelerin ardından gözler, adı kamuoyunda gündeme gelen isimlere çevrildi.Yağmur Ünal'dan yazılı açıklamaSoruşturma kapsamında adının gündeme gelmesinin ardından Yağmur Ünal, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Ünal, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım. Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim. Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/atlas-caglayanin-davasi-basladi-hicbir-indirimin-uygulanmasini-istemiyoruz-1106361762.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/16/1105951039_0:0:1207:905_1920x0_80_0_0_b221f1a048842f858ea08ec710d0c9b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkan şoray, yağmur ünal , cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu
türkan şoray, yağmur ünal , cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan 'uyuşturucu testi' açıklaması: 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'
Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen ve bazı ünlü isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı iddialarının ardından yazılı açıklama yaptı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyunun gündemine geldi.
Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde, bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Gelişmelerin ardından gözler, adı kamuoyunda gündeme gelen isimlere çevrildi.
Yağmur Ünal'dan yazılı açıklama
Soruşturma kapsamında adının gündeme gelmesinin ardından Yağmur Ünal, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.
Ünal, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım. Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim. Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum."