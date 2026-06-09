https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/turkan-sorayin-kizi-yagmur-unaldan-uyusturucu-testi-aciklamasi-buyuk-bir-yanlislik-oldugunu-1106363730.html

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan 'uyuşturucu testi' açıklaması: 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal'dan 'uyuşturucu testi' açıklaması: 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'

Sputnik Türkiye

Türkan Şoray ve Cihan Ünal'ın kızı Yağmur Ünal, yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gündeme gelen ve bazı ünlü isimlerin test sonuçlarının pozitif... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T12:48+0300

2026-06-09T12:48+0300

2026-06-09T12:48+0300

türki̇ye

türkan şoray

yağmur ünal

cumhuriyet başsavcılığı

adli tıp kurumu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan bazı ünlü isimlerin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyunun gündemine geldi.Soruşturma çerçevesinde Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerde, bazı isimlerin test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürüldü. Gelişmelerin ardından gözler, adı kamuoyunda gündeme gelen isimlere çevrildi.Yağmur Ünal'dan yazılı açıklamaSoruşturma kapsamında adının gündeme gelmesinin ardından Yağmur Ünal, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.Ünal, kamuoyunda yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Bunun için gerekirse kendi yaptırdığım testlerin sonuçları geldiğinde ben de şeffaf şekilde paylaşacağım. Her zaman yanımda olan canım ailem, güzel arkadaşlarım ve mesajlar atan herkese çok teşekkür ederim. Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşamadım. Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/atlas-caglayanin-davasi-basladi-hicbir-indirimin-uygulanmasini-istemiyoruz-1106361762.html

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türkan şoray, yağmur ünal , cumhuriyet başsavcılığı, adli tıp kurumu