https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tahranin-gizli-kozu-nedir-iran-halki-yanitliyor-1106369264.html
Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
Sputnik Türkiye
ABD ve İsrail ile gerilim tırmanırken, İran'ın en büyük stratejik silahı ne? 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T15:09+0300
2026-06-09T15:09+0300
2026-06-09T15:09+0300
dünya
vi̇deo
i̇ran
i̇srail
abd
ortadoğu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106369354_37:0:2012:1111_1920x0_80_0_0_b60fa28f59fc79d09af35ded2e64151b.png
Sputnik, Tahran sokaklarında halka bu savaşta ülkesinin en güçlü kozunun ne olduğunu sordu. Ekonomik direnişten askeri güce, siyasi stratejilerden halkın birliğine kadar birçok farklı cevap geldi. İşte İran halkının gözünden gerilimin perde arkası.
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106369354_284:0:1765:1111_1920x0_80_0_0_51e28f66899cb6572019edcc01721432.png
Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
Sputnik Türkiye
Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
2026-06-09T15:09+0300
true
PT2M45S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, i̇ran, i̇srail, abd, видео, ortadoğu
vi̇deo, i̇ran, i̇srail, abd, видео, ortadoğu
Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
ABD ve İsrail ile gerilim tırmanırken, İran'ın en büyük stratejik silahı ne?
Sputnik, Tahran sokaklarında halka bu savaşta ülkesinin en güçlü kozunun ne olduğunu sordu. Ekonomik direnişten askeri güce, siyasi stratejilerden halkın birliğine kadar birçok farklı cevap geldi.
İşte İran halkının gözünden gerilimin perde arkası.