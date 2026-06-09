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Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
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ABD ve İsrail ile gerilim tırmanırken, İran'ın en büyük stratejik silahı ne? 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T15:09+0300
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Sputnik, Tahran sokaklarında halka bu savaşta ülkesinin en güçlü kozunun ne olduğunu sordu. Ekonomik direnişten askeri güce, siyasi stratejilerden halkın birliğine kadar birçok farklı cevap geldi. İşte İran halkının gözünden gerilimin perde arkası.
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Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
Sputnik Türkiye
Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor
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vi̇deo, i̇ran, i̇srail, abd, видео, ortadoğu
vi̇deo, i̇ran, i̇srail, abd, видео, ortadoğu

Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor

15:09 09.06.2026
© Sputnik
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ABD ve İsrail ile gerilim tırmanırken, İran'ın en büyük stratejik silahı ne?
Sputnik, Tahran sokaklarında halka bu savaşta ülkesinin en güçlü kozunun ne olduğunu sordu. Ekonomik direnişten askeri güce, siyasi stratejilerden halkın birliğine kadar birçok farklı cevap geldi.
İşte İran halkının gözünden gerilimin perde arkası.
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