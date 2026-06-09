https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tahranin-gizli-kozu-nedir-iran-halki-yanitliyor-1106369264.html

Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor

Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor

Sputnik Türkiye

ABD ve İsrail ile gerilim tırmanırken, İran'ın en büyük stratejik silahı ne? 09.06.2026, Sputnik Türkiye

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Sputnik, Tahran sokaklarında halka bu savaşta ülkesinin en güçlü kozunun ne olduğunu sordu. Ekonomik direnişten askeri güce, siyasi stratejilerden halkın birliğine kadar birçok farklı cevap geldi. İşte İran halkının gözünden gerilimin perde arkası.

i̇ran

i̇srail

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Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor Sputnik Türkiye Tahran'ın gizli kozu nedir? İran halkı yanıtlıyor 2026-06-09T15:09+0300 true PT2M45S

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Sputnik Türkiye

vi̇deo, i̇ran, i̇srail, abd, видео, ortadoğu