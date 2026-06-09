https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/olcar-bolgede-yeni-bir-harekt-ihtimali-masada-1106372256.html

Olçar: Bölgede yeni bir harekât ihtimali masada

Olçar: Bölgede yeni bir harekât ihtimali masada

Sputnik Türkiye

Askeri Stratejist Doç. Dr. Kemal Olçar, ABD ve İsrail ile İran arasında kırılgan dengelere dikkat çekerek, diplomatik girişimlere rağmen çatışma riskinin... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T15:07+0300

2026-06-09T15:07+0300

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Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'ne konuk olan Olçar, ABD–İsrail ile İran'ın Lübnan sahasında Nisan ayından beri sürdürdüğü ateşkesin çok kırılgan olduğunu vurgularak şunları söyledi:“İran ilk kez saldırıya uğramadan darbe vurdu”İran’ın ilk kez İsrail tarafından bir saldırıya uğramadan karşı darbe yaptığını söyleyen Olçar, “O da çok önemli bir ilerleme. Bugüne kadar İran savunma konsepti üzerine inşa ettiği için sistemini gelen saldırıları bekleyip kendi topraklarında söndürüyordu. Ardından misilleme yapıyordu. Şimdi ise öne geçti. Lübnan’a yapılan saldırılar İran’a yapılmış sayılır şeklinde bir anlam yüklüyorum ben buna. Dolayısıyla artık Lübnan’ın içerisinde yapılacak tüm harekâtlar ve saldırılar İran tarafından bir şekilde karşılık bulacak gibi duruyor” dedi.“Trump çaresiz kalmış gibi gözüküyor”Olçar, ABD Başkanı Donald Trump’ın iç politik gelişmeler, ekonomik kaygılar ve Kongre seçimleri nedeniyle müzakere masasından yana olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:“İsrail, ABD desteğini alabilirse bölgede yeni bir harekât olabilir”Olçar sözlerini şöyle tamamladı:

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