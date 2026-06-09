https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/milyonlari-ilgilendiriyor-yargitaydan-yillik-izin-karari-1106374172.html

Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay’dan yıllık izin kararı

Milyonları ilgilendiriyor: Yargıtay’dan yıllık izin kararı

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Yargıtay’ın imza attığı yıllık izin kararıyla ilgili yaptığı aktarımlarda “Karar sayesinde işçinin hak ettiği yıllık izin... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T15:41+0300

2026-06-09T15:41+0300

2026-06-09T15:41+0300

okan aslan i̇le gün ortasi

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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin işçinin yıllık ücretli izin kullandığı dönemlere rastlayan hafta tatili günlerinin izin süresinden düşmeyeceği yönündeki hükmüyle ilgili konuştu.Yargıtay’ın, yıllık izin süresine denk gelen hafta tatili günlerinin ayrıca değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek işçinin kullanmadığı yıllık izin ücretini hak ettiği kanaatine varmasına dönük aktarımlar yapan Aslan, karara ilişkin detaylar paylaştı. Aslan, “Diyelim ki 10 gün yıllık izin aldın ve pazartesi günü iznin başladı. Eski ve hatalı uygulamaya göre bazı iş yerleri pazar gününü de izinden sayıyor ve 10 günlük izni pazar günü dahil edilerek bitiriliyordu. Aslında zaten tatil olan pazar günü yıllık izinden çalan bir güne dönüşüyordu” dedi.Yeni kararla bu durumun değiştiğini söyleyen Aslan, “Yargıtay, haftalık 45 saatlik çalışma süresini dolduran her işçinin en az 24 saat kesintisiz dinlenme hakkının anayasal bir hak olduğunu ve yıllık izinle iç içe geçirilemeyeceğini vurguluyor” ifadelerini kullandı.“İzin eritilemeyecek”Hafta tatili gibi yıllık izin dönemine denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ramazan ya da Kurban Bayramı gibi tarihlerin yıllık izin süresinden düşülemeyeceğini aktaran Aslan, “Bu karar sayesinde işçinin hak ettiği yıllık izin gün sayısı hafta sonları bahane edilerek kağıt üstünde eritilemeyecek” diye konuştu.Öte yandan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili maddelerini öne sürerek izin hesabı konusundaki yasal sınırları belirlediği 56/5 maddesinde "Yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz." deniliyor.

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2026

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

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Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

radyo sputnik, radyo, radyo, yargıtay, i̇ş kanunu