MHP lideri Bahçeli: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir

Sağduyu ile karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi siyasi kıyametin alametidir. Bizim meselemiz CHP'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. CHP bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez iddiası kaygı verici. Burada CHP ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığını niteliksiz sokak diline havale etmek ölü gözünden yaş beklemektir. CHP'nin önünde iki yol var, ya kendi iç meselesini hukuk zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacak.