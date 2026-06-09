https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/mhp-lideri-bahceli-sayin-ozgur-ozele-dusen-atese-korukle-gitmek-degil-akli-selimle-hareket-etmektir-1106357618.html
MHP lideri Bahçeli: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir
MHP lideri Bahçeli: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir
Sputnik Türkiye
MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e seslendi ve "Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir." dedi. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T11:01+0300
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kritik mesajlar verdi.Bahçeli "CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, görevi kötüye kullanma gibi peş peşe patlayan vakalar oldu. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme CHP'nin çatısına çöktü. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk bugün genel merkeze sirayet etti." dedi.Özgür Özel'e seslendi
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devlet bahçeli, mhp, terörsüz türkiye, chp, tbmm
devlet bahçeli, mhp, terörsüz türkiye, chp, tbmm
MHP lideri Bahçeli: Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir
11:01 09.06.2026 (güncellendi: 11:08 09.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP lideri Bahçeli Özgür Özel'e seslendi ve "Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir." dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında kritik mesajlar verdi.
Bahçeli "CHP'li belediyeler etrafında uzun süredir biriken şaibe süreçleri, görevi kötüye kullanma gibi peş peşe patlayan vakalar oldu. Bugün görüyoruz ki yerelde başlayan bu çözülme CHP'nin çatısına çöktü. CHP'li belediyelerde kendini gösteren savrukluk bugün genel merkeze sirayet etti." dedi.
Sağduyu ile karşılanması gereken hukuki süreçlerin meydan okuyucu bir üslupla gölgelenmesi siyasi kıyametin alametidir. Bizim meselemiz CHP'nin içine düştüğü dağınıklıktan siyasi kazanç üretmek değildir. CHP bugün iki ayrı yön, iki ayrı merkez iddiası kaygı verici. Burada CHP ve Sayın Özgür Özel'e düşen ateşe körükle gitmek değil aklıselimle hareket etmektir. Cumhuriyetle yaşıt bir siyasi parti olmanın ağırlığını niteliksiz sokak diline havale etmek ölü gözünden yaş beklemektir. CHP'nin önünde iki yol var, ya kendi iç meselesini hukuk zemininde çözecek ya da kendi eliyle büyüttüğü düğümü milletimizin gündemine yeni bir yük olarak taşıyacak.
CHP'nin iç gerilimini sırtlanıp meydanlara taşımaktan, mevki yarışını demokrasi kahramanlığı gibi servis etmekten vazgeçilmelidir. CHP'yi daha büyük savruluşa sürüklemekten vazgeçilmelidir.