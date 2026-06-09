https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/kizildenizde-yeni-safha-ne-savas-ne-de-baris-1106369895.html

Kızıldeniz'de yeni safha: ‘Ne savaş, ne de barış’

Kızıldeniz'de yeni safha: ‘Ne savaş, ne de barış’

Sputnik Türkiye

Yemenli uzman Dr. Abdel Sattar Al-Shamiri, Husiler’in Kızıldeniz'deki hamlelerini değerlendirdi. Al-Shamiri'ye göre bölge, topyekun bir savaş yerine aylarca... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T14:50+0300

2026-06-09T14:50+0300

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Yemen merkezli ‘Jehood’ Araştırma Merkezi Başkanı Dr. Abdel Sattar Al-Shamiri, Sputnik’e verdiği demeçte, Husilerin İsrail gemilerine yönelik tehditleri ve çatışmaya doğrudan dahil olma açıklamalarıyla birlikte krizin resmen yeni bir safhaya geçtiğini belirtti.Ancak Al-Shamiri, bu durumun hemen geniş çaplı ve kalıcı bir savaşa dönüşmeyeceğini vurguladı.‘Dalga dalga yıpratma savaşı’Bölgedeki son askeri hareketlilikleri değerlendiren Yemenli analist, çatışmaların karakterini şu sözlerle özetledi:Al-Shamiri, gelecekte bölgede geçici ve kısmi anlaşmalar sağlansa bile, bu anlaşmaların kalıcı olmayacağını ve ileride yeni askeri çatışmaların kapısını açık bırakacağını belirterek, gerilimin zaman zaman dalgalar halinde yeniden yükseleceğini ifade etti.İsrail alternatif buldu, fatura kıyı ülkelerine kesilecekHusilerin sürece doğrudan müdahil olmasının sahadaki dengeleri etkilediğini kabul eden Al-Shamiri, buna rağmen İsrail'in Kızıldeniz'deki deniz trafiğinde kritik bir darbe almayacağını savundu. Uzmana göre İsrail, son dönemde bu tehditlere karşı alternatif rotaları devreye sokmayı başardı.Krizden asıl zarar görecek aktörlere dikkat çeken Al-Shamiri, şöyle devam etti:Enerji koridorunda sigorta kriziAnalizin son bölümünde küresel ekonomiye yönelik uyarılarda bulunan Dr. Abdel Sattar Al-Shamiri, Kızıldeniz'deki güvensizliğin doğrudan tedarik zincirlerini etkileyeceğini belirtti.Gemi sigorta maliyetlerinin fırlaması nedeniyle özellikle enerji kaynaklarının taşınmasında ciddi maliyet artışları yaşanacağı ve bunun da küresel piyasalarda fiyat artışlarını tetikleyeceği öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1106366781.html

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