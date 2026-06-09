“İran Lübnan’ı kart olarak kullanıyor, Trump çıkmaz sokakta”

“Ben Trump’ın söylemlerinin altının çok dolu olduğunu düşünmüyorum. Trump’ın İran ile anlaşmaya yakın olduğu şeklinde bir çıkarımda bulunmak zor. Trump da bir şekilde İran’ın rahatsız olduğu, İsrail’in Lübnan’a dönük saldırılarını bir koz olarak kullanabilir. Ancak bu bir çıkmaz sokak. Üçü de bu sokağa girdi ve Trump buradan çıkmak zorunda. İran’ı ikna ettiği noktada İsrail’e çok daha net bir tavır koyabileceği düşüncesindeyim. Trump da bunu İran’a karşı kullanmak isteyebilir. Trump’ın Netanyahu’ya ‘İran’ı rahatsız et, bunlar anlaşmaya yanaşmıyor’ gibi bir tavır içinde olduğunu düşünmüyorum. Trump’ın Netanyahu’dan bağımsız şekilde Hizbullah’a yönelik saldırıları sürdürmesini bir kart olarak kullanmak istediğini düşünüyorum. Amerika ve İsrail bir araya gelince oyun bitmez elbet. Bunu da bilmek lazım. Mişel Avn’ın on yıllardan gelen tecrübesiyle Hizbullah gerçeğini ve Suriye’deki gerçeği kabul ettiğini biliyoruz. Bu gerçeklerden yola çıkarak hareket ediyordu. Ancak Joseph Avn ve Nevaf Selam, Hizbullah’a karşı isimler. Hizbullah’ın bu cumhurbaşkanının seçilmesinde krizden ötürü onayı söz konusuydu. Ancak Lübnan yönetiminde meclis başkanı haricinde cumhurbaşkanlığı ve başbakanlık Hizbullah’a karşı isimlerden oluşuyor. Hizbullah’ın zayıflamasıyla beraber onlar için de Hizbullah’ın elimine edilmesi fırsatı yaşanıyor. Hizbullah’ın Lübnan içinde bir aktör olarak kalmasını istemiyor ve bu fırsatı elde etmiş durumdalar. Hamas’ın saldırıları, Esad’ın düşmesi ve Hizbullah’ın yalnız kalması sonrası bunu bir fırsat olarak görüyorlar. Bunu hayata geçirmeye çalışıyorlar. Lübnan Cumhurbaşkanı ‘İran, kendi işlerine baksın bize karışmasın’ diyor. Başbakan da aynı düşünce içinde. Hizbullah’ın silahsızlandırılmasının şu an gündeme gelmesi tesadüf değil. Uzun yıllardır söyleniyordu ancak kimse somut bir adım atmaya cesaret edemiyordu. Şu an Hizbullah’ın zayıfladığı düşüncesiyle böyle bir adım atılması gerektiğini savunuyorlar. Hizbullah ise buna karşı koyuyor. Hizbullah kimsenin beklemediği şekilde İsrail’e karşılık verdi. Bu karşılığı kimse beklemiyordu. Hizbullah operasyonel olarak aktif olabileceğini gösterdi. Hizbullah’ın silah teslim etmesi çok da mümkün görünmüyor. Bu yüzden ABD’nin Lübnan ve İsrailli yetkilileri bir araya getirmesinin bir anlamı kalmıyor.”