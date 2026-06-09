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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/bulgaristan-savunma-bakani-stoyanov-bulgaristan-ukraynaya-silah-gondermeyecek-1106379364.html
Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov: Bulgaristan Ukrayna'ya silah göndermeyecek
Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov: Bulgaristan Ukrayna'ya silah göndermeyecek
Sputnik Türkiye
Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna daha fazla silah sevkiyatı yapmayı planlamadıklarını duyurdu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T18:00+0300
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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatları gerçekleştirmeyi planlamadığını açıkladı.Stoyanov, düzenlediği basın toplantısında, "Onların silaha değil, insanlara ihtiyacı var. Biz mevzi savaşını görüyoruz ve ne kadar silah biriktirilirse biriktirilsin, bunun sonucu yalnızca insanların ölümü olacaktır" dedi.Bakan konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Bulgaristan, Ukrayna'da kullanılan eski Sovyet yapımı silahlar için mühimmat üretme kapasitesine sahip tek NATO ülkesi haline gelmiş ve bu sayede Kiev'in başlıca tedarikçilerinden biri olmuştu. 2022 yılından itibaren Bulgaristan, Kiev'e 13 askeri yardım paketi teslim etmiş ancak bu yardımların maliyetini ve içeriğini gizli tutmuştu.Stoyanov Mayıs ayında Başbakan Rumen Radev tarafından kurulan hükümette görev almaktadır. Radev Kiev'e askeri yardım sağlanmasına defalarca karşı çıkmış buna ek olarak da Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımının yeniden değerlendirilmesi ve diplomasiye geri dönülmesi gerektiğini savunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1106366781.html
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ukrayna, bulgaristan, kiev, nato
ukrayna, bulgaristan, kiev, nato

Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov: Bulgaristan Ukrayna'ya silah göndermeyecek

18:00 09.06.2026
© AP Photo / Petar PetrovBulgaristan bayrağı
Bulgaristan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Petar Petrov
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Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna daha fazla silah sevkiyatı yapmayı planlamadıklarını duyurdu.
Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatları gerçekleştirmeyi planlamadığını açıkladı.
Stoyanov, düzenlediği basın toplantısında, "Onların silaha değil, insanlara ihtiyacı var. Biz mevzi savaşını görüyoruz ve ne kadar silah biriktirilirse biriktirilsin, bunun sonucu yalnızca insanların ölümü olacaktır" dedi.
Bakan konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:

Biz zaten açık bir şekilde savaşın Ukrayna topraklarında savaş alanında çözülemeyeceğini söyledik. Bir mevzi savaşı görüyoruz ve ne kadar silah sevk edilirse edilsin, bunlar yalnızca ölü sayısının artmasına yol açacaktır. Müzakere masasına oturma zamanı gelmiştir, çatışmanın iki tarafı tarafından belirlenmesi gereken adil bir barış arama zamanı gelmiştir. Elbette Avrupa Birliği'nin rolü önemlidir, ancak arabulucu rolünde değil. Zira bu savaşta Ukrayna'ya yardım etmiştir.

Bulgaristan, Ukrayna'da kullanılan eski Sovyet yapımı silahlar için mühimmat üretme kapasitesine sahip tek NATO ülkesi haline gelmiş ve bu sayede Kiev'in başlıca tedarikçilerinden biri olmuştu. 2022 yılından itibaren Bulgaristan, Kiev'e 13 askeri yardım paketi teslim etmiş ancak bu yardımların maliyetini ve içeriğini gizli tutmuştu.
Stoyanov Mayıs ayında Başbakan Rumen Radev tarafından kurulan hükümette görev almaktadır. Radev Kiev'e askeri yardım sağlanmasına defalarca karşı çıkmış buna ek olarak da Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımının yeniden değerlendirilmesi ve diplomasiye geri dönülmesi gerektiğini savunuyor.
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