https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/bulgaristan-savunma-bakani-stoyanov-bulgaristan-ukraynaya-silah-gondermeyecek-1106379364.html

Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov: Bulgaristan Ukrayna'ya silah göndermeyecek

Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov: Bulgaristan Ukrayna'ya silah göndermeyecek

Sputnik Türkiye

Bulgaristan Savunma Bakanı Stoyanov yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusuna daha fazla silah sevkiyatı yapmayı planlamadıklarını duyurdu. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T18:00+0300

2026-06-09T18:00+0300

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Bulgaristan Savunma Bakanı Dimitar Stoyanov, ülkesinin Ukrayna'ya yönelik yeni silah sevkiyatları gerçekleştirmeyi planlamadığını açıkladı.Stoyanov, düzenlediği basın toplantısında, "Onların silaha değil, insanlara ihtiyacı var. Biz mevzi savaşını görüyoruz ve ne kadar silah biriktirilirse biriktirilsin, bunun sonucu yalnızca insanların ölümü olacaktır" dedi.Bakan konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Bulgaristan, Ukrayna'da kullanılan eski Sovyet yapımı silahlar için mühimmat üretme kapasitesine sahip tek NATO ülkesi haline gelmiş ve bu sayede Kiev'in başlıca tedarikçilerinden biri olmuştu. 2022 yılından itibaren Bulgaristan, Kiev'e 13 askeri yardım paketi teslim etmiş ancak bu yardımların maliyetini ve içeriğini gizli tutmuştu.Stoyanov Mayıs ayında Başbakan Rumen Radev tarafından kurulan hükümette görev almaktadır. Radev Kiev'e askeri yardım sağlanmasına defalarca karşı çıkmış buna ek olarak da Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmaya yaklaşımının yeniden değerlendirilmesi ve diplomasiye geri dönülmesi gerektiğini savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-ve-ulasim-tesisleri-1106366781.html

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