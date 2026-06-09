https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/bilincalti-temizligi-adi-altinda-500-bin-lira-dolandirdigi-iddia-edildi-skandalin-merkezindeki-isim-1106374390.html

Bilinçaltı temizliği adı altında 500 bin lira dolandırdığı iddia edildi: İddiaların merkezindeki isim pilot çıktı

Bilinçaltı temizliği adı altında 500 bin lira dolandırdığı iddia edildi: İddiaların merkezindeki isim pilot çıktı

Sputnik Türkiye

Bilinçaltı temizliği adı altında çok sayıda kişiyi dolandırdığı öne sürülen kişi bir havayolu şirketinde pilot çıktı. Müge Anlı'nın programına katılan çok... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T15:51+0300

2026-06-09T15:51+0300

2026-06-09T15:54+0300

yaşam

müge anlı ile tatlı sert

müge anlı

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

pilot

pilot mehmet levent ünal

bilinçaltı temizliği

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Ünlü televizyoncu Müge Anlı'nın Müge Anlı ile Tatlı Sert isimli programına katılan Tuğba Nur Zehir isimli bir kadın, 'bilinçaltı temizliği' adı altında 500 bin lira dolandırıldığını iddia etti. Genç kadının anlatımları sonrasında yeni iddialar da ortaya çıktı. Programa katılan başka bir kadın kızının da bu tuzağa düştüğünü belirtirken iddiaların odağındaki isim ise bir havayolu şirketinde çalışan pilot Mehmet Levent Ünal çıktı. Pilot hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı belirtilirken, Ünal'ın 'kanal açma' ismi altında yaptığı program için 1.5 milyon liraya varan paralar aldığı öne sürüldü. 500 bin lirasını kaptırdıTürkiye Gazetesinin haberine göre, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Tuğba Nur Zehir, İnci Gürgül isimli kişiye "bilinçaltı temizliği" adı altında yaklaşık 500 bin TL ödeme yaptığını öne sürerek yaşadıklarını anlattı. Genç kadın, dini duyguların ve psikolojik sorunlar yaşayan kişilerin istismar edildiğini öne sürdü.THY'de pilot olduğu ortaya çıktı Öte yandan programda iddiaların odağındaki asıl kişinin pilot Mehmet Levent Ünal olduğu belirtildi. Yayında paylaşılan bilgilere göre Ünal hakkında THY yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.Kanal açma adı altında milyonlarca lira istediği öne sürüldüPrograma bağlanan ve eski havayolu çalışanı olduğunu ifade eden bir kişi ise Mehmet Levent Ünal'ın uçuşlar sırasında kabin ekibine çeşitli sayı dizileri söyleyerek "kanal açma" uygulamaları yaptığını iddia etti. İddialara göre sistemde 12 farklı seviye bulunuyor ve katılımcılardan her aşamada yüksek miktarlarda ücret talep ediliyor. Sürecin toplam maliyetinin 1 milyon ila 1,5 milyon TL'ye kadar ulaşabildiği öne sürülüyor.Tıbbı tedavileri bırakınYayında ayrıca, Mehmet Levent Ünal'ın bazı kişilere tıbbi tedavilerini bırakmaları yönünde öneride bulunduğu ve kendi yöntemleriyle iyileşme vaat ettiği iddiaları da gündeme geldi. Ünal'ın sosyal medya hesabında kendisini "Airbus pilotu" olarak tanıtması da dikkat çekti.Kızımı eşinden 'auran uyuşmuyor' diyerek ayırdı iddiası Canlı yayına katılan bir anne ise 12 yıl hosteslik yapan ve iki üniversite mezunu olan kızının, Mehmet Levent Ünal ile tanışmasının ardından hayatının değiştiğini öne sürdü. Anne, kızının eşinden "auralarının uyuşmadığı" gerekçesiyle ayrılmaya yönlendirildiğini iddia etti. Aynı anne, sağlık kontrollerinde herhangi bir rahatsızlık tespit edilmemesine rağmen kızına beyninde tümör bulunduğunun söylendiğini ve çalışmasının kendisi için uygun olmadığı yönünde telkinlerde bulunulduğunu öne sürdü. İddialara göre genç kadın bu süreçte işinden ayrıldı, psikolojik sorunlar yaşadı ve maddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı.Programa katılan bir diğer kişi olan Dürdane Hanım da Mehmet Levent Ünal'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişilik bir grubun evine gelerek kızlarına çeşitli seanslar uyguladığını iddia etti. Dürdane Hanım, bu süreçte kızlarının yönlendirilerek kontrol altına alındığını öne sürdü.Avukatı iddiaları reddettiYurt dışında olduğu belirtilen Mehmet Levent Ünal'ın avukatı ise müvekkilinin yanlış anlaşıldığını belirtti. Avukatın açıklamasına göre Ünal, hiçbir danışanına doktor kontrolünü veya ilaç tedavisini bırakmasını önermediğini, söz konusu uygulamaların kendisine ait olmadığını ve yaşanan süreçten dolayı üzgün olduğunu ifade etti.Müge Anlı isyan etti Müge Anlı ise bilimsel dayanağı olmayan yöntemlerle insanların mağdur edilmesine tepki göstererek, “Bilimsel olmayan hiçbir şeye inanmam, hiç kimsenin de inanmasını tavsiye etmem. İnsanların psikolojisinin bozuk olmasını fırsat bilip, bir de üstlerinden para alarak onları kullanıyorsunuz. Sonunda giden parayla kalıyorlar.” dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260425/muge-anliya-cikan-ve-istismar-suphesi-bulunan-cin-ali-lakapli-ali-bal-14-yasindaki-kizi-tarafindan-1105272039.html

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müge anlı ile tatlı sert, müge anlı, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, pilot, pilot mehmet levent ünal , bilinçaltı temizliği