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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/ali-cagatay-bab-el-mendebin-kapanmasi-petrolu-100-dolara-tasiyabilir-1106366900.html
Ali Çağatay: Bab el-Mendeb’in kapanması petrolü 100 dolara taşıyabilir
Ali Çağatay: Bab el-Mendeb’in kapanması petrolü 100 dolara taşıyabilir
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İran-İsrail savaşında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çağatay, Bab el-Mendeb... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İran-İsrail savaşında son durumu değerlendirdi. Çağatay, bölgedeki askeri hareketlilik, hava sahalarındaki güvenlik alarmı ve enerji piyasalarındaki gelişmelere değindi.‘Bab el-Mendeb İsrail ve Amerikan gemilerine tamamen kapatıldı’Savaşın bölge ülkelerinin tutumlarını da ortaya çıkardığını söyleyen Çağatay, Ürdün’ün dikkat çekici bir pozisyonda olduğunu belirtti:‘Orta Doğu hava sahasında alarm verildi’Çağatay, füze saldırılarının sivil havacılığı da etkilediğini belirterek şunları söyledi:‘Petrol 100 doları görebilir’Savaşın enerji piyasalarına etkisini değerlendiren Çağatay, şu ifadeleri kullandı:‘Bölgede en açık Amerikan yanlısı ülke Ürdün’Bölge ülkelerinin tutumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:
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radyo sputnik, radyo, radyo, i̇srail, i̇ran, amerika
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇srail, i̇ran, amerika

Ali Çağatay: Bab el-Mendeb’in kapanması petrolü 100 dolara taşıyabilir

13:22 09.06.2026
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Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İran-İsrail savaşında son 24 saatte yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çağatay, Bab el-Mendeb Boğazı’nın İsrail ve ABD bağlantılı gemilere kapatıldığını belirtirken, petrol fiyatlarının hızla yükseldiğini söyledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İran-İsrail savaşında son durumu değerlendirdi. Çağatay, bölgedeki askeri hareketlilik, hava sahalarındaki güvenlik alarmı ve enerji piyasalarındaki gelişmelere değindi.

‘Bab el-Mendeb İsrail ve Amerikan gemilerine tamamen kapatıldı’

Savaşın bölge ülkelerinin tutumlarını da ortaya çıkardığını söyleyen Çağatay, Ürdün’ün dikkat çekici bir pozisyonda olduğunu belirtti:

“Bab el-Mendeb kapatıldı. Bab el-Mendeb’in tamamen İsrail ve Amerikan gemilerine kapatıldığını biliyoruz. Dost olmayan bütün gemilere kapatıldı. Mesela Ürdün şu anda bölgedeki en fazla Amerikan yanlısı ve İsrail yanlısı davranan ülkelerden biri. Şu anda Ürdün’ün yaptıklarını Suriye bile yapmıyor. Bab el-Mendeb’in kuzeydoğusu Yemen tarafından, yani Husiler tarafından kontrol ediliyor. Güney kısmı ise Cibuti tarafından kontrol ediliyor. Bu durumda Kızıldeniz’e giriş çıkışların tamamen kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz.”

‘Orta Doğu hava sahasında alarm verildi’

Çağatay, füze saldırılarının sivil havacılığı da etkilediğini belirterek şunları söyledi:
“İran ve İsrail arasında artan füze saldırıları nedeniyle dün Orta Doğu hava sahasında güvenlik alarmı verildi. Pek çok ülke uçaklarını uçuramadı. Örneğin AJet ve Pegasus havadaki uçaklarını geri çevirdi. Bugünkü duruma bakarsak Amman, Erbil ve Bağdat seferleri iptal edilmiş durumda. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçiliği çalışanlarına da dün öğleden sonra gizli bir genelge gönderildi ve sığınaklara girilmesi istendi.”

‘Petrol 100 doları görebilir’

Savaşın enerji piyasalarına etkisini değerlendiren Çağatay, şu ifadeleri kullandı:
“Son 24 saatte petrol fiyatları 94,5 dolardan 94,7 dolara kadar çıktı. Bu günlük bazda yüzde 4’ün üzerinde bir artış anlamına geliyor. 100 dolarlık petrolü her an görebiliriz. Çünkü bugün Bab el-Mendeb kapalı, Kızıldeniz’de zaten seyrüsefer yok ve Hürmüz Boğazı’nda da sıkıntılı bir durum var. Petrol fiyatları artarken doğal gaz fiyatları geriye geliyor. Bunun nedeni doğal gaz stoklarının yüksek olması. Herkes stoklarını eritmeye çalışıyor.”

‘Bölgede en açık Amerikan yanlısı ülke Ürdün’

Bölge ülkelerinin tutumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çağatay, sözlerini şöyle tamamladı:
“Bölgede açık biçimde Amerikan yanlısı davranan bir ülke var, o da Ürdün. İran’dan İsrail’e gönderilen bazı füzeleri havada vurdu. Irak savaşın dışında kalmaya çalışıyor. Suriye ise Ürdün’e göre daha tarafsız bir pozisyonda kaldı. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Bahreyn ise açık biçimde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’le dayanışmalarını teyit etmiş durumdalar. İslam ülkelerinin içinde bulunduğu durum budur.”
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