Ali Çağatay: Bab el-Mendeb’in kapanması petrolü 100 dolara taşıyabilir

“Bab el-Mendeb kapatıldı. Bab el-Mendeb’in tamamen İsrail ve Amerikan gemilerine kapatıldığını biliyoruz. Dost olmayan bütün gemilere kapatıldı. Mesela Ürdün şu anda bölgedeki en fazla Amerikan yanlısı ve İsrail yanlısı davranan ülkelerden biri. Şu anda Ürdün’ün yaptıklarını Suriye bile yapmıyor. Bab el-Mendeb’in kuzeydoğusu Yemen tarafından, yani Husiler tarafından kontrol ediliyor. Güney kısmı ise Cibuti tarafından kontrol ediliyor. Bu durumda Kızıldeniz’e giriş çıkışların tamamen kontrol altında olduğunu söyleyebiliriz.”