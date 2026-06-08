Otomasyonun kalbi İstanbul’da atacak: Robotlar insanlarla birlikte mi çalışacak?

Uluslararası Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı 32. kez düzenlenecek İstanbul Fuar Merkezi'nde Yeşilköy'de. Oldukça köklü, sektöründe çok güçlü bir sanayi ve endüstri fuarı.Almanya merkezli bir firmayız, biz Deutsche Messe'nin Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Özellikle aslında otomasyonu merkeze alan imalat teknolojileri üzerine olduğunu söyleyebiliriz. Yani robotik sistemlerden dijital fabrikalara, tabii içerisine yapay zeka destekli üretim teknolojileri var, enerji verimliliği, makineler, kaynak ve aslında tüm fabrikadaki çözümlerin olduğunu söyleyebiliriz.Bu 5G hızına geçtik biliyorsunuz Türkiye'de de. Endüstriyel internet of things dediğimiz IOT tabanlı konuların aslında uçtan uca üretim zincirindeki deneyimlenmesidir şu anda bizim sergilediğimiz alanlar. Bunları bazen katılımcı standlarında görebilecek ziyaretçiler, bazen bizim deneyim ve çözüm alanlarımızda, özel alanlarımızda görebilecekler.Tabii çok konu var, özellikle üretimdeki teknoloji dendiğinde hele Win Eurasia gibi güçlü ve özellikle kapsamlı bir fuarda her aşamasında otomasyonun son güncel teknolojilerini görüyor olabilecekler. Birçok firma şu an hala hazırda fabrikasında örneğin robotun bir insan iş birliğiyle nasıl çalıştığını güncel hayatta aslında gösteriyor. Biz mesela bunu fuarda gösteriyor olacağız.Yani yarın belki fabrikamızda bir robotla insanın nasıl iş birliği yaptığını biz bugün fuarımızda gösteriyor olacağız. Biraz geleceği yönden gösteriyoruz diyebiliriz aslında. Teknoloji ilerledikçe biz birlikte çalışmayı, tabii ki işimizi kolaylaştırdığı kısmını alıp ama biz de nasıl ona adapte olabiliriz bunu görüyor olmamız gerekiyor.Özellikle bazı ağır sanayilerde, özellikle robotların kullanımıyla tabii ki aslında insan gücünün yapması gereken işi robot yaparsa işimiz çok daha kolaylaşıyor. Ama bir taraftan da birlikte dediğiniz gibi bu iş akışını nasıl sağlarızı konuşmak lazım. Bizim 5G, IOT ve Endüstriyel Yapay Zeka özel alanımız var.Kaynak kesme üzerine bir demo alanımız var. Burada aynı zamanda firmalarımızın bir uçtan uçağı hem kesme ve hem kaynatım üzerine makinalardaki bir gösterimi olacak. Alman Kaynak Platformu, Urban Steel Rockstars'la bir iş birliğine gittik.8 tane influencer geliyor Almanya'dan, daha doğrusu Avrupa'dan. Bunlar kaynak şovları yapacaklar. Biraz öğrencileri de orada ağırlayıp aslında geleceğin bazı işlerde azalan ilgileri artırmayı da istiyoruz.İstihdamı da artırmayı da istiyoruz aynı zamanda. Fuarda olmayan kablosuz bir bağlantıyla yine 5G senaryosu içerisinde elinizle yönettiğiniz örneğin bir su şişesini robotun tutmasını sadece elinizle yaptığınız bir yönetimle yönlendiriyor olacak. Bu tabii ki aslında çok fazla yerde kullanıma açık olacak bir konu.Veya bir robot herhangi bir ön yazılıma gerek kalmadan kendi karar verdiği yapay zeka sayesinde çok dilli seçenekle ziyaretçi ile konuşabilecek.