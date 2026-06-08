Murat Karayalçın'dan samimi açıklamalar: Kılıçdaroğlu'nun telefonlarımı açmamasına çok üzülüyorum

Bence böylelikle çok büyük bir tuzak kuruldu Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Şu anda yaptığımız tartışmaların ve bundan sonra yapacağımız tartışmaların başlangıç noktası bence bu tuzak. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi, tüzük ve yönetmeliklerden oluşan parti hukukuna uygun davranırsa, bence Cumhuriyet Halk Partisi içinden yeni bir parti asla çıkmamalı.Ama eğer bu yapılmazsa, o zaman sorunlar başlayacak. Sorunların çok ileri boyutlara varması da söz konusu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçimlere girmesinin önlenebileceği kanısını taşımıyorum.En azından her türlü olasılığı dikkate alarak bu kurultayı yapmalıyız. Sorulması gereken soru şu, bu niye yapılmıyor kurultay? Hem temizleyelim, hem kurultayımızı yapalım. Hem temizleyelim, hem de 45 gün içinde kurultayımızı yapalım. Kurultay temizlemez mi? Kurultay temizlemez mi? Neyse, yargı mı temizler, kurultay mı temizler, biz kendi kendimizi mi temizleriz? Bir aşamaya gelindikten sonra ayrı bir parti kurulması düşünülebilir ama benim tercihim bu değil. Ben ayrı bir partiyim, öncelikle düşünmüyorum. Devlet haklı diye sunuyor.Tamam. Yani bu dehşet bir şey. Ne demek devlet haklı? Devlet haklı diye bir şey mi var? Yani bunu ben bir hukukla açıklayamıyorum.Hukukla açıklanmasını da mümkün görmüyorum. 100 yıllık sürede hiç olmayan bir şey şimdi önümüze geldi. Mutlak butlan.Oysa bunların hiçbirisi geçerli değil. Tek yolu var bunun. Yani parti hukukunun dışında başka bir şey yapamayız.O da kurultaydır. Bu bir zorunluluktur. Kurultayın olması bir zorunluluktur.Yani bakarız denilemez. Önce şunu yapalım, sonra kurultayı yaparız denilemez. Yapılması gereken bu.Çözüm de burada. Bunun zamanlaması konusunu konuşabiliriz tabii. Yani 45 gün içinde olmazsa 50 gün içinde olur.50 gün içinde olmazsa 55 gün içinde olur. Yani tam bizi bir çukurun içine attılar. Bu devlet haklı.Arkadaşlarımızın deyimiyle bizi hikmeti hükümet. Bizi çukurun içine attı. Ondan sonra da oradan çıkmaya çalışıyoruz.Hukukunun gereğini yerine getirerek bunu biz çözeceğiz. Yani birilerinin gelip bizi bunu çözün demesine falan da gerek yok. Valla telefon görüşmesini yapamamanın üzüntüsünü taşıyorum. Bu olamaz diye düşündüm. Olmamalı. Olamaz diye düşündüm. Şimdi olmamalı diye düşünüyorum. Çok derin bir üzüntüsünü taşıyorum bunun.