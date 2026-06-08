https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mesele-artik-cuzdan-degil-halk-sagligi-1106340845.html
“Mesele artık cüzdan değil halk sağlığı”
“Mesele artık cüzdan değil halk sağlığı”
Sputnik Türkiye
Gün Ortası programında Dünya Gıda Güvenliği Günü sebebiyle hazırlanan raporlardan aktarma yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, “Milyonlar sağlıklı ve... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T15:16+0300
2026-06-08T15:16+0300
2026-06-08T15:16+0300
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gıda
sağlık
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü vesilesiyle hazırlanan raporlardan aktarımlar yaptı. Özellikle Türkiye’deki gıda krizine dikkat çeken Aslan, meselenin bir ‘cüzdan’ meselesi olmaktan çıktığını bir ‘halk sağlığı krizine’ dönüştüğünü vurguladı.Türkiye’nin dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler listesinde zirveye oynadığını kaydeden Aslan, dar gelirli vatandaşların maaşının neredeyse tamamının gıdaya gittiğini söyledi. “Fiyatlar yükseldikçeinsanlar besleyici değeri yüksek olan et, süt, balık ve kaliteli zeytinyağı gibi ürünlerden kaçıp karbonhidrat ağırlıklı, kalitesiz ve ucuz gıdalara yönelmek zorunda kalıyor” diyen Aslan, bunun yetersiz beslenme dalgası yarattığını kaydetti.“Tezgahtaki tehlike: Taklit, tağşiş ve pestisit”“Paranın değer kaybetmesi ve ham madde fiyatlarının fırlaması, piyasadaki fırsatçıları ve merdiven altı üretimi körüklüyor” diyen Aslan, zeytinyağlarına tohum yağı, et ürünlerine tek tırnaklı eti harmanlanmasına vurgu yaptı.Güvenli gıdanın lüks tüketim maddesi haline geldiğini ifade eden Aslan, pestisit tehlikesine de işaret etti. Aslan, “Avrupa sınırından "yüksek kalıntı" nedeniyle geri dönen tonlarca sebzenin iç piyasaya sürüldüğü iddiaları ise tüketicinin güvenini tamamen sarsıyor” diye konuştu.Öte yandan Aslan denetim eksikliğine de değindi. Aslan, “Yılda bir ya da iki kez yapılan, cezaların ise büyük firmalar için caydırıcı olmaktan uzak kaldığı bir sistemde halk sağlığı tamamen üreticinin insafına bırakılmış durumda” dedi.
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2026
Okan Aslan
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Okan Aslan
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Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, gıda, sağlık
radyo sputnik, radyo, radyo, gıda, sağlık
“Mesele artık cüzdan değil halk sağlığı”
Gün Ortası programında Dünya Gıda Güvenliği Günü sebebiyle hazırlanan raporlardan aktarma yapan Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, “Milyonlar sağlıklı ve güvenli gıdaya erişemiyor” dedi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü vesilesiyle hazırlanan raporlardan aktarımlar yaptı. Özellikle Türkiye’deki gıda krizine dikkat çeken Aslan, meselenin bir ‘cüzdan’ meselesi olmaktan çıktığını bir ‘halk sağlığı krizine’ dönüştüğünü vurguladı.
Türkiye’nin dünyada gıda enflasyonunun en yüksek olduğu ülkeler listesinde zirveye oynadığını kaydeden Aslan, dar gelirli vatandaşların maaşının neredeyse tamamının gıdaya gittiğini söyledi. “Fiyatlar yükseldikçeinsanlar besleyici değeri yüksek olan et, süt, balık ve kaliteli zeytinyağı gibi ürünlerden kaçıp karbonhidrat ağırlıklı, kalitesiz ve ucuz gıdalara yönelmek zorunda kalıyor” diyen Aslan, bunun yetersiz beslenme dalgası yarattığını kaydetti.
“Tezgahtaki tehlike: Taklit, tağşiş ve pestisit”
“Paranın değer kaybetmesi ve ham madde fiyatlarının fırlaması, piyasadaki fırsatçıları ve merdiven altı üretimi körüklüyor” diyen Aslan, zeytinyağlarına tohum yağı, et ürünlerine tek tırnaklı eti harmanlanmasına vurgu yaptı.
Güvenli gıdanın lüks tüketim maddesi haline geldiğini ifade eden Aslan, pestisit tehlikesine de işaret etti. Aslan, “Avrupa sınırından "yüksek kalıntı" nedeniyle geri dönen tonlarca sebzenin iç piyasaya sürüldüğü iddiaları ise tüketicinin güvenini tamamen sarsıyor” diye konuştu.
Öte yandan Aslan denetim eksikliğine de değindi. Aslan, “Yılda bir ya da iki kez yapılan, cezaların ise büyük firmalar için caydırıcı olmaktan uzak kaldığı bir sistemde halk sağlığı tamamen üreticinin insafına bırakılmış durumda” dedi.