https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/futbol-tarihinde-bir-ilk2026-dunya-kupasinda-neler-degisiyor-1106343859.html
Futbol tarihinde bir ilk: 2026 Dünya Kupası'nda neler değişiyor?
Futbol tarihinde bir ilk: 2026 Dünya Kupası'nda neler değişiyor?
Sputnik Türkiye
2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en kapsamlı turnuvası olmaya hazırlanıyor. İlk kez üç ülkede düzenlenecek olan şampiyonada, 104 maç, yeni format... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T18:20+0300
2026-06-08T18:20+0300
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futbol
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11 Haziran'da başlayacak dev turnuvanın getirdiği yenilikler ve dikkat çeken değişiklikler, Sputnik'in videolu infoğrafiğinde.
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Futbol tarihinde bir ilk: 2026 Dünya Kupası'nda neler değişiyor?
Sputnik Türkiye
Futbol tarihinde bir ilk: 2026 Dünya Kupası'nda neler değişiyor?
2026-06-08T18:20+0300
true
PT0M48S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vi̇deo, fifa, dünya kupası, var, futbol, видео
vi̇deo, fifa, dünya kupası, var, futbol, видео
Futbol tarihinde bir ilk: 2026 Dünya Kupası'nda neler değişiyor?
2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en kapsamlı turnuvası olmaya hazırlanıyor. İlk kez üç ülkede düzenlenecek olan şampiyonada, 104 maç, yeni format, gelişmiş VAR teknolojileri ve dev takım kadrolarıyla heyecan zirve yapacak.
11 Haziran'da başlayacak dev turnuvanın getirdiği yenilikler ve dikkat çeken değişiklikler, Sputnik'in videolu infoğrafiğinde.