2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en kapsamlı turnuvası olmaya hazırlanıyor. İlk kez üç ülkede düzenlenecek olan şampiyonada, 104 maç, yeni format... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

Futbol tarihinde bir ilk: 2026 Dünya Kupası'nda neler değişiyor?

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2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en kapsamlı turnuvası olmaya hazırlanıyor. İlk kez üç ülkede düzenlenecek olan şampiyonada, 104 maç, yeni format, gelişmiş VAR teknolojileri ve dev takım kadrolarıyla heyecan zirve yapacak.