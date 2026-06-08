Ali Çağatay: Koç Holding’e yönelik saldırılar kabul edilemez

“Ülke gündeminin ilk sıralarındaydı bu mesele. Koç Holding’e yönelik saldırıyı iki ayrı sebebe bağlayanlar var. Birincisi, bildiğiniz gibi Koç Holding 100. yılını geride bırakıyor. 100. yıl kutlamaları nedeniyle Anıtkabir’de Koç Holding çalışanlarından oluşan yaklaşık 6 bin kişiyi topladı. Müthiş bir gösteriydi. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Herkes kırmızı beyaz atkılarla Rahmi Koç’un önderliğinde yürüdü. Bu bir gövde gösterisi olarak nitelendirildi ve bu gövde gösterisine cevap olarak üzerine gidildiği ifade edildi. Fıkranın da bu yüzden büyütüldüğü iddia edildi. Bu tabii bir varsayım. Ben bu varsayımı bu dar hacimde değerlendirmeyi çok istemem ama herhalde Koç Holding’in Anıtkabir’deki gövde gösterisi gerçekten bazı kesimlere mesaj niteliğindeydi. Arkasından da bu fıkra kullanıldı.Kürt kökenli bir kadını esas alan bir fıkraydı. Rahmi Koç bu fıkrayı bir kadın üzerinden anlatmış olsaydı bu kez de cinsiyetçi ve eril dil kullanıyor diye hedefe konulacaktı.” Bir fıkradan yola çıkarak bir holdinge saldırı düzenlenmesi, bir fıkradan yola çıkarak Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin linç edilmesi kabul edilemez. Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere DEM Parti dahil bütün siyasi partiler bu olayı kınadı.”