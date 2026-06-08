Ali Çağatay: Koç Holding’e yönelik saldırılar kabul edilemez
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Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında Koç Holding’e bağlı Otokoç tesislerine yönelik saldırıları değerlendirdi. Çağatay, saldırıların ardından yaşanan tartışmalara değinirken, bir fıkradan yola çıkılarak Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Gazeteci Ali Çağatay, Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında İstanbul ve Antalya’daki Otokoç tesislerine yönelik saldırıları değerlendirdi. Saldırıların ardından iki şüphelinin yakalandığını hatırlatan Çağatay, olayın arka planında Rahmi Koç’un bir açılışta anlattığı fıkra ve Koç Holding’in 100. yıl etkinlikleriyle ilgili tartışmaların bulunduğuna yönelik değerlendirmelerde bulundu.
‘Koç Holding’e yönelik saldırının arkasında iki farklı sebep olduğu iddia ediliyor’
Saldırılarla ilgili farklı değerlendirmeler yapıldığını belirten Çağatay, olayın arka planında son dönemde yaşanan tartışmaların bulunduğunu söyledi:
“Koç Holding’in Otokoç tesislerine İstanbul ve Antalya’da iki ayrı saldırı oldu. Bu saldırıların faili olduğu düşünülen iki kişi de yakalandı. Bildiğiniz gibi Rahmi Koç, Binali Yıldırım’ın da katıldığı bir açılış sırasında bir fıkra anlattı. Dost ortamında, kapalı bir ortamda, kameraların olmadığı ya da sizi anlayabilecek insanların bulunduğu bir yerde anlatılabilecek bir fıkraydı. Bu arada fıkrayla ilgili çok ileri yorumlar yapıldı. Aziz Yıldırım meselesi araya girmemiş olsaydı muhtemelen bu haftayı Rahmi Koç ve Koç Holding tartışmalarıyla geçiriyor olabilirdik.”
‘AK Parti’den de saldırıya tepki geldi’
Saldırıların ardından siyasi partilerden açıklamalar geldiğini belirten Çağatay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in açıklamasını hatırlattı:
“Koç Holding’e yönelik saldırıyla ilgili olarak Adalet ve Kalkınma Partisi’nden de bir açıklama geldi. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından Koç Holding’e yönelik saldırıları lanetlediklerini belirtti ve faillerin güvenlik güçlerinden kaçamayacağını, hukuk önünde hesap vereceğini söyledi.”
‘Anıtkabir’deki 100. yıl buluşmasının da etkili olduğu iddia ediliyor’
Saldırının nedenleri arasında Koç Holding’in 100. yıl etkinliklerinin de gösterildiğini söyleyen Çağatay, şu değerlendirmede bulundu:
“Ülke gündeminin ilk sıralarındaydı bu mesele. Koç Holding’e yönelik saldırıyı iki ayrı sebebe bağlayanlar var. Birincisi, bildiğiniz gibi Koç Holding 100. yılını geride bırakıyor. 100. yıl kutlamaları nedeniyle Anıtkabir’de Koç Holding çalışanlarından oluşan yaklaşık 6 bin kişiyi topladı. Müthiş bir gösteriydi. İnanılmaz bir kalabalık vardı. Herkes kırmızı beyaz atkılarla Rahmi Koç’un önderliğinde yürüdü. Bu bir gövde gösterisi olarak nitelendirildi ve bu gövde gösterisine cevap olarak üzerine gidildiği ifade edildi. Fıkranın da bu yüzden büyütüldüğü iddia edildi. Bu tabii bir varsayım. Ben bu varsayımı bu dar hacimde değerlendirmeyi çok istemem ama herhalde Koç Holding’in Anıtkabir’deki gövde gösterisi gerçekten bazı kesimlere mesaj niteliğindeydi. Arkasından da bu fıkra kullanıldı.Kürt kökenli bir kadını esas alan bir fıkraydı. Rahmi Koç bu fıkrayı bir kadın üzerinden anlatmış olsaydı bu kez de cinsiyetçi ve eril dil kullanıyor diye hedefe konulacaktı.” Bir fıkradan yola çıkarak bir holdinge saldırı düzenlenmesi, bir fıkradan yola çıkarak Türkiye’nin en büyük holdinglerinden birinin linç edilmesi kabul edilemez. Adalet ve Kalkınma Partisi başta olmak üzere DEM Parti dahil bütün siyasi partiler bu olayı kınadı.”
‘Koç Holding sıradan bir holding değil’
Koç Holding’in Türkiye ekonomisindeki yerine dikkat çeken Çağatay, holdingin korunması gereken stratejik yapılardan biri olduğunu söyledi:
“Burada şunu dikkate almak lazım. Koç Holding sıradan bir kuruluş değil, sıradan bir holding değil. Türkiye üretiminin yüzde 10’unu, Türkiye istihdamının yüzde 10’unu, Türkiye ihracatının yüzde 10’unu, Türkiye vergisinin yüzde 10’unu ve Türkiye’nin katma değerinin yüzde 10’unu Koç Holding tek başına üretiyor. Yani memleketin yüzde 10’una sahip. Bu bakımdan özenle korunması gerektiğini düşünüyorum.”
Çağatay, sözlerini Rahmi Koç’un yaptığı konuşmaya ilişkin değerlendirmesiyle tamamladı:
“Ancak keşke bu fıkrayı hiç anlatmamış olsaydı. Fıkrayı bir Kürt vatandaşa atfederek de olsa, kadınlara atfederek de olsa anlatmaması gerektiğini düşünüyorum. Muhtemelen çok boş bulunduğu bir anda anlattı. İnsanın keyfinin kahyası olmadığı zamanlar vardır ya, öyle bir zamanda anlattı. Elbette tepkiler yoğun oldu. Türkiye’de maalesef bu taassup çok fazla var. Herhangi bir sosyal kesimle, etnik grupla ilgili bir fıkra ya da yakıştırma yaptığınız zaman bu büyük bir yankıya yol açıyor.”