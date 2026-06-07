https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-durduruldu-1106317516.html

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri, bugün saat 11.00 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T14:14+0300

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen '41. Yıl Amiral Kupası Yarışı' nedeniyle askıya alındığını açıkladı.Sabah 11.00'da başlayan yarışların akşam saat 17.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/hurmuz-bogazinda-savasin-100-gunluk-bilancosu-1106315062.html

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türkiye, i̇stanbul, gemi, trafik, trafik kontrolü, yarışma, yarışma programı, tekne, tekne turu