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İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu
İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri, bugün saat 11.00 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen '41. Yıl Amiral Kupası Yarışı' nedeniyle askıya alındığını açıkladı.Sabah 11.00'da başlayan yarışların akşam saat 17.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/hurmuz-bogazinda-savasin-100-gunluk-bilancosu-1106315062.html
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türkiye, i̇stanbul, gemi, trafik, trafik kontrolü, yarışma, yarışma programı, tekne, tekne turu
türkiye, i̇stanbul, gemi, trafik, trafik kontrolü, yarışma, yarışma programı, tekne, tekne turu

İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği durduruldu

14:14 07.06.2026
© AABoğaz Köprüsü
Boğaz Köprüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© AA
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İstanbul Boğazı’nda gemi geçişleri, bugün saat 11.00 itibarıyla çift yönlü olarak durduruldu.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen '41. Yıl Amiral Kupası Yarışı' nedeniyle askıya alındığını açıkladı.
Sabah 11.00'da başlayan yarışların akşam saat 17.00’ye kadar devam etmesi bekleniyor.
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