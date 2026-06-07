https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ingiliz-basini-kraliyet-donanmasinin-faal-hicbir-nukleer-denizaltisi-yok-1106322233.html

İngiliz basını: Kraliyet Donanması'nın faal hiçbir nükleer denizaltısı yok

İngiliz basını: Kraliyet Donanması'nın faal hiçbir nükleer denizaltısı yok

Sputnik Türkiye

İngiliz basınının kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, Kraliyet Donanması'nda yer alan tüm nükleer denizaltıları hizmet dışı kaldı ve bakıma alındı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T19:48+0300

2026-06-07T19:48+0300

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İngiliz The Telegraph gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kraliyet Donanması'nda yer alan tüm nükleer denizaltılarının hizmet dışı kaldığını ve bakıma alındığını yazdı."Kraliyet Donanması'nın nükleer enerjili saldırı denizaltılarının tamamı limanda. Beş İngiliz Astute sınıfı denizaltının tamamı bakım ve onarım bekliyor. Hizmete giren altıncı denizaltı ise henüz görevlere hazır değil" ifadelerine yer verilen haberde, yeni Dreadnought sınıfı denizaltıların ise hizmete girmesinin daha uzun yıllar alacağı vurgulandı.Gazeteye konuşan eski denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, İngiltere'nin şu anda 'dişsiz' gibi göründüğünü belirtti.Haziran başlarında İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales'in NATO tatbikatına katıldıktan sonra onarım için Norveç'te bir limana dönmek zorunda kaldığı bildirilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230527/ingiliz-maresal-wigston-rus-hava-kuvvetleri-ve-donanmasi-nato-ve-londra-icin-bir-tehdit-1071649204.html

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