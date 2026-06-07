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İngiliz basını: Kraliyet Donanması'nın faal hiçbir nükleer denizaltısı yok
İngiliz basını: Kraliyet Donanması'nın faal hiçbir nükleer denizaltısı yok
Sputnik Türkiye
İngiliz basınının kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, Kraliyet Donanması'nda yer alan tüm nükleer denizaltıları hizmet dışı kaldı ve bakıma alındı. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T19:48+0300
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dünya
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nato
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norveç
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İngiliz The Telegraph gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kraliyet Donanması'nda yer alan tüm nükleer denizaltılarının hizmet dışı kaldığını ve bakıma alındığını yazdı."Kraliyet Donanması'nın nükleer enerjili saldırı denizaltılarının tamamı limanda. Beş İngiliz Astute sınıfı denizaltının tamamı bakım ve onarım bekliyor. Hizmete giren altıncı denizaltı ise henüz görevlere hazır değil" ifadelerine yer verilen haberde, yeni Dreadnought sınıfı denizaltıların ise hizmete girmesinin daha uzun yıllar alacağı vurgulandı.Gazeteye konuşan eski denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, İngiltere'nin şu anda 'dişsiz' gibi göründüğünü belirtti.Haziran başlarında İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales'in NATO tatbikatına katıldıktan sonra onarım için Norveç'te bir limana dönmek zorunda kaldığı bildirilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230527/ingiliz-maresal-wigston-rus-hava-kuvvetleri-ve-donanmasi-nato-ve-londra-icin-bir-tehdit-1071649204.html
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batı, batı basını, the telegraph, i̇ngiliz kraliyet donanması, nato, hms prince of wales, norveç, avrupa
batı, batı basını, the telegraph, i̇ngiliz kraliyet donanması, nato, hms prince of wales, norveç, avrupa

İngiliz basını: Kraliyet Donanması'nın faal hiçbir nükleer denizaltısı yok

19:48 07.06.2026 (güncellendi: 19:49 07.06.2026)
© NATO / CPO FRA C.Valverdeİngiliz Donanması'nın HMS Dunkan savaş gemisi
İngiliz Donanması'nın HMS Dunkan savaş gemisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© NATO / CPO FRA C.Valverde
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İngiliz basınının kaynaklara dayandırdığı bir habere göre, Kraliyet Donanması'nda yer alan tüm nükleer denizaltıları hizmet dışı kaldı ve bakıma alındı.
İngiliz The Telegraph gazetesi, kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde Kraliyet Donanması'nda yer alan tüm nükleer denizaltılarının hizmet dışı kaldığını ve bakıma alındığını yazdı.
"Kraliyet Donanması'nın nükleer enerjili saldırı denizaltılarının tamamı limanda. Beş İngiliz Astute sınıfı denizaltının tamamı bakım ve onarım bekliyor. Hizmete giren altıncı denizaltı ise henüz görevlere hazır değil" ifadelerine yer verilen haberde, yeni Dreadnought sınıfı denizaltıların ise hizmete girmesinin daha uzun yıllar alacağı vurgulandı.
Gazeteye konuşan eski denizaltı kaptanı Ryan Ramsey, İngiltere'nin şu anda 'dişsiz' gibi göründüğünü belirtti.
Haziran başlarında İngiliz uçak gemisi HMS Prince of Wales'in NATO tatbikatına katıldıktan sonra onarım için Norveç'te bir limana dönmek zorunda kaldığı bildirilmişti.
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