https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/dsoden-gida-guvenligi-uyarisi-her-yil-15-milyon-kisi-hayatini-kaybediyor-1106319985.html

DSÖ'den gıda güvenliği uyarısı: Her yıl 1.5 milyon kişi hayatını kaybediyor

DSÖ'den gıda güvenliği uyarısı: Her yıl 1.5 milyon kişi hayatını kaybediyor

Sputnik Türkiye

Dünya Sağlık Örgütü, güvenli olmayan gıdalar nedeniyle her yıl dünya genelinde 860 milyondan fazla kişinin hastalandığını, 1,5 milyon kişinin ise hayatını... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T16:36+0300

2026-06-07T16:36+0300

2026-06-07T16:36+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

gıda

açlık

hastalık

küresel gıda güvenliği

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 7 Haziran'daki Dünya Gıda Güvenliği Günü öncesinde yayımladığı yeni raporda, güvenli olmayan gıdaların küresel ölçekte yol açtığı sağlık sorunlarının boyutuna dikkat çekti.Kuruma göre her yıl 860 milyondan fazla kişi gıda kaynaklı hastalıklara yakalanırken, 1,5 milyon kişi bu nedenle yaşamını yitiriyor. Raporda ayrıca, yalnızca 2021 yılında gıda kaynaklı hastalıkların küresel ekonomide yaklaşık 310 milyar dolar üretkenlik kaybına yol açtığı belirtildi.DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Gıda güvenliği soyut bir konu değil; her öğünü, her aileyi ve her günü etkiliyor" dedi.Çocuklar en büyük risk altındaRapora göre 5 yaş altındaki çocuklar, diğer yaş gruplarına kıyasla gıda kaynaklı hastalıklardan üç kat daha fazla etkileniyor.Küresel nüfusun yalnızca yüzde 9'unu oluşturan bu yaş grubu, gıda kaynaklı hastalık yükünün yaklaşık yüzde 29'unu taşıyor. Sadece 2021 yılında 143 bin çocuk, güvenli olmayan gıdalarla bağlantılı nedenlerle hayatını kaybetti.DSÖ, özellikle ishal kaynaklı hastalıkların küçük çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.İklim değişikliği riski daha da büyütebilirRaporda, iklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerindeki etkilerine de dikkat çekildi.Artan sıcaklıklar, aşırı hava olayları ve değişen yağış düzenlerinin hem mevcut hem de yeni gıda kaynaklı hastalıkların yayılma riskini artırabileceği belirtildi.DSÖ'ye göre gıda kaynaklı hastalıkların önemli bölümü daha iyi hijyen koşulları, temiz suya erişim, güvenli gıda işleme yöntemleri ve sağlık hizmetlerine erişimin artırılmasıyla önlenebilir.Uzmanlar ayrıca Avrupa'da en yaygın gıda kaynaklı hastalıklar arasında salmonella, kampilobakter ve STEC enfeksiyonlarının yer aldığını belirtti.

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dünya sağlık örgütü (dsö), gıda, açlık, hastalık, küresel gıda güvenliği