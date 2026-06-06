https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/tbmm-baskani-kurtulmus-silahlarin-birakilmasi-konusunda-imralinin-iradesinin-disinda-ciddi-gecikme-1106303318.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Silahların bırakılması konusunda İmralı'nın iradesinin dışında ciddi gecikme olduğunu görüyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Silahların bırakılması konusunda İmralı'nın iradesinin dışında ciddi gecikme olduğunu görüyoruz

Sputnik Türkiye

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş yaptığı açıklamada, silahların bırakılması konusunda İmralı'nın iradesi dışında bir gecikme olduğunu... 06.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-06T16:08+0300

2026-06-06T16:08+0300

2026-06-06T17:15+0300

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Finlandiya ve İsveç'e yönelik resmi ziyaretinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı.Finlandiya ve İsveç'in NATO süreçlerinde birtakım gerilimlerin bulunduğunu aktaran Kurtulmuş, NATO'ya girmesinden sonra her iki ülkenin Türkiye ile ilişkilerinde yeni bir dönemin başladığını dile getirdi.'Avrupa'nın 'Biz bize yeteriz' deme lüksü kalmamıştır'Bir gazetecinin Kurtulmuş'un Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmesini ve Stubb'ın "AB, üye sayısını 40 ülkeye çıkarmak için çaba göstermeli ve İngiltere, Kanada, Türkiye, Norveç ve İzlanda'yı potansiyel üye adayları olarak göstermelidir" sözlerini sorması üzerine Kurtulmuş, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönemine başlamasıyla birlikte Avrupa ile Amerika arasında, Avrupa'nın güvenliği konusunda ciddi ihtilafların ortaya çıktığını dile getirdi.AB'nin yeni perspektiflere ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:"Görüşmelerde, Ukrayna konusunda özellikle Trump'ın tavrı Avrupa'da güvensizlik yaratıyor duygusu oluştu mu?" sorusu üzerine Kurtulmuş, ABD-AB ilişkilerine dair görüşlerine hiç kimsenin "Hayır, öyle değil" demediğini, "Trump'ın özellikle ikinci döneminde Avrupa ile Amerika arasındaki görüş ayrılıkları NATO'yu da etkisizleştiriyor" cümlesini bilerek kullandığını söyledi.Türkiye'yi bu ülkelerin ileride vazgeçilmez görme ihtimallerinin olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Oraya doğru ilerliyor" ifadesini kullandı.Artık ne iki kutuplu ne de tek kutuplu bir dünyanın var olduğunu dile getiren Kurtulmuş, hiçbir ülke, kıta ve bölgenin tek başına dünyayı yönetemeyeceğini, bunun açık bir gerçeklik olduğunu vurguladı.TBMM Başkanı Kurtulmuş, şöyle konuştu:'Sorunlara çözüm bulmakta Avrupa kıtasının çaresiz kaldığını düşünüyorum'Bir gazetecinin Avrupa'da lider sorununun bulunduğunu belirtmesi ve görüşmelerde Türkiye'nin Sudan'da, Somali'de, Libya'da yaptıklarının görülüp görülmediğine yönelik sorusu üzerine Kurtulmuş, Avrupa'da lider sorununun olduğunu, önemli liderlerin döneminin özellikle Angela Merkel'den sonra sona erdiğini söyledi.Avrupa siyasetinin kayda değer lider çıkaramadığını dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:Avrupa'nın bu tablodan çıkıp çıkamayacağına yönelik soru üzerine Kurtulmuş, "Söylediklerimi zaten kendi aralarında konuşuyorlar. Benim söylediğim kadar açık söylemiyorlar belki ama gidişatın farkındalar ve bu durumdan çıkmak için gayret gösteriyorlar" dedi.'Batılı dostlarımızın artık bu mazeretleri eskisi gibi ifade etmediklerini görüyorum'Bir gazetecinin "İsrail'in Lübnan'a, İran'a bu şekilde saldırmasının, Gazze'de bunları yapmasının Avrupa'nın güvenliğini de tehdit edecek hale geldiğini düşünüyorlar mı?" sorusu üzerine Kurtulmuş, Avrupa'nın güvenliğini tehdit edecek bir algının oluştuğunu zannetmediğini ancak bundan 1-2 sene önce Gazze konusunda, Filistin konusunda, İsrail'in saldırganlığı konusunda konuştuklarında "Öyle diyorsunuz ama şunlar da var." diyerek mazeret üreten Batılı dostların artık bu mazeretleri eskisi gibi ifade etmediklerini söyledi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:Bir gazetecinin, Türkiye'nin savaş ortamında peş peşe barış zirveleri gerçekleştirdiğini, dünya ölçeğinde 5-6 organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtmesi üzerine Kurtulmuş, "Ortalama bir Avrupa ülkesi bunlardan bir tanesini bir yılda ancak yapabilir. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor, algıyı çok olumlu hale getiriyor. Dışarda yeni bir perspektif sunabilen, bu kadar türbülansın ortasında istikrarı koruyabilen bir ülke olarak Türkiye'nin hem Rusya-Ukrayna hem de Amerika-İran gibi konularda arabuluculuk yapabilen, en azından uzlaştırmacı, fikir üretebilen bir ülke görüntüsü var, bunlar çok kıymetli" değerlendirmesinde bulundu.Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulunun İstanbul'da yapıldığının hatırlatılması üzerine Kurtulmuş, başarılı, herkesin memnun kaldığı bir organizasyonu tamamladıklarını vurguladı.'Çok açık şekilde insanlığa karşı suçlar işleniyor'Bir gazetecinin "Türkiye bu tür zirveleri peş peşe gerçekleştirirken İsrail'in bölgedeki saldırganlığının önüne nasıl geçeceğiz? İsrail'in Lübnan’a saldırıları var. Bu sorun nasıl çözülecek?" sorusu üzerine Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:'CHP Genel Merkezi ve Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var'Meclis'te salı günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında konuşacağının açıklandığı hatırlatılarak, "Burada bir kargaşa olur mu, bu konuda bir düşünceniz var mı? Sizin tavrınız hala aynı mı?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Kurtulmuş, CHP içerisindeki çelişkiyi üzülerek takip ettiğini belirtti.Meclis Başkanı olarak CHP içindeki bu konuların tarafı olmamaya ilk andan itibaren büyük özen gösterdiğini söyleyen Kurtulmuş, "Nihayetinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, bu konularda Meclis İçtüzüğü ve partilerin grup iç yönetmelikleriyle sınırlıdır. Oradan gelecek yazılara göre biz kararlarımızı almak durumundayız. Ortada CHP Genel Merkezi ve CHP Grup Başkanlığı tarafından gelmiş yazılar var. CHP Meclis Grup Başkanvekillerinin imzasıyla Grup Başkanı olarak geçen hafta Sayın Özel grup toplantısı yaptı. Aynı şekilde önümüzdeki yasal mevzuat çok açıktır ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı ya da herhangi bir partinin genel başkanı da kendi partisinin grup toplantısında konuşma yapabilir, bunu önleyecek hiçbir madde yok. Dolayısıyla biz buna göre hareket etmek durumundayız" dedi.Geçmişte benzer bir uygulamaya ilişkin örnek veren Kurtulmuş, "Sayın Murat Karayalçın, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) Genel Başkanı ama milletvekili değil. Sayın Karayalçın’a rağmen Aydın Güven Gürkan Meclis Grup Başkanı olarak seçiliyor. Bu konuyla ilgili nasıl hareket edileceğine ilişkin o zamanki TBMM Başkanı rahmetli (Hüsamettin) Cindoruk'a soruluyor. Cindoruk da biz “Meclis Başkanlığı olarak bir partinin iç işlerinde taraf değiliz” diye çok açık bir şekilde konumunu belli ediyor ve orada hem grup başkanlığından gelen yazıyı kabul ediyor hem de o zamanki Sayın Genel Başkan Murat Karayalçın meclis grubunda konuşma yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bir yazı göndermiştiniz, bir yanıt geldi mi?" sorusu üzerine ise Kurtulmuş, "TBMM Genel Sekreterliği ile yazışmalar oldu; yurt dışı resmî ziyaretlerim sırasında takip ettim. Hangi yazıların geldiğine detaylıca bakmaya devam edeceğiz ama yasal çerçevede elimizdeki mevzuat açısından durum özetle anlattığım gibidir" ifadelerini kullandı."Size yönelik birtakım eleştiriler oldu. Siz tam olarak burada 'Neden eleştirildim?' sorusunu kendinize sordunuz mu?" şeklindeki soruyu Kurtulmuş, "Siyasette eleştiri doğaldır ama herkes şunu bilsin ki Meclis Başkanlığı gündelik siyasetin, politik polemiklerin daha açık bir ifadeyle siyasi magazinin gündemi olamaz, olmamalıdır. Olmaması için şahsen büyük bir özen ve gayret gösteriyorum. Aynı şekilde yorumcu ve gazeteci arkadaşlardan da demokratik teamüller çerçevesinde hassasiyet bekliyorum" diye yanıtladı."Meclis Başkanlığı kapıyı kapatabilir mi?" sorusuna ise Kurtulmuş, "Ben ne yapacağımı da yapmayacağımı da gayet iyi biliyorum. Meclis İçtüzüğü'nün ve partilerin grup iç yönetmeliklerinin hangi yetkileri verdiğinin farkındayım. Bu anlamda Meclis iç mevzuatı bakımından söylüyorum, herhangi bir partinin Meclisteki iç işleyişiyle ilgili TBMM Başkanlığına bırakılmış bir inisiyatif yoktur" cevabını verdi.'İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz'TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Pervin Buldan'ın 'Yeni bir yasa taslağı gündeme gelecek, süreç en yakın zamanda ete kemiğe bürünecek.' ifadesi var. Ne zaman ete kemiğe bürüneceğinin ötesinde burada sahadaki teyitleşme tamam mı? Silahların yakılması süreci bitti mi? Buna ilişkin elimizde bir done var mı? Meclis sonuçta bununla ilgili bir adım atacak mı?" sorusunu da yanıtladı.Yaklaşık 7 aylık bir çalışmanın, 21 toplantının sonucunda oluştuğunu, çok derin tartışmalarla ortaya çıkmış bir rapor ve esasında bir ittifak bulunduğunu belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:"Nerede duraksıyor? Siz söylüyorsunuz, Devlet (Bahçeli) Bey 'Hadi artık.' diyor, Feti Bey öyle, Sayın Cumhurbaşkanı benzeri... Peki bu 'Hadi' dediğimiz kişiler kim? Yani örgüt mü silahı bırakmıyor yoksa bizim güvenlik birimlerimiz hala emin değil mi? Sözünü ettiğiniz mekanizma henüz daha kurulmadı herhalde. Silahları bırakmıyorlar mı bunlar?" sorusu yöneltilen Kurtulmuş, "Süleymaniye'de silahların yakılması çok sembolikti ama çok değerliydi. Eğer ondan sonra örgüt, üzerine düşen sorumlulukları hızlı bir şekilde yerine getirmeye devam etseydi zaten bu iş çoktan bitmişti, yasal düzenlemelerin hepsi yapılmış olurdu. Dolayısıyla burada silahların bırakılması, teslimi konusunda İmralı'nın iradesinin dışında da ciddi bir gecikme olduğunu görüyoruz. Ümit ederim ki buradaki gecikme bir an evvel kaldırılır. Direnç varsa örgüt, bu direncini artık tamamen kaldırır ve adımlar atılır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan başlayarak aşağıya kadar çok sağlam bir irade bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Siyaset üzerine düşen görevi yaptı, rapor yerine geldi. Neler yapılabileceği, ne tür bir yasa yazılacak o bile raporda ana hatlarıyla ortaya konuldu. Burada 'Tamam, artık silahlar bırakılmıştır.' konusunun yerine getirilmesi lazım" dedi.Hem İsrail'in Lübnan saldırıları hem de Suriye'deki bazı ayrılıkçı grupların, Dürzi grupların silahlanması süreçlerinin "muhtemelen" örgütün içerisindeki bazı gruplara "Acaba bize buradan bir pozisyon doğuyor mu?" gibi bir ümit ortaya çıkardığını ifade eden Kurtulmuş, şöyle devam etti:İsrail'in bölgedeki gelişmelere yönelik "el atından müdahalelerinin olduğuna" yönelik iddiaların bulunduğu, bunun da Türkiye'deki yeni anayasa adımlarına engel olup olmayacağı sorusuna Kurtulmuş, "Olmaz" yanıtını verdi.TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

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