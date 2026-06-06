https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/fenerbahce-sandiga-gidiyor-safi-mi-yildirim-mi-1106302273.html

Fenerbahçe sandığa gidiyor: Safi mi Yıldırım mı?

Fenerbahçe sandığa gidiyor: Safi mi Yıldırım mı?

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik, Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nı Kadıköy’den takip ediyor. 06.06.2026, Sputnik Türkiye

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Eski başkan Ali Koç’u 257 oy farkla geçerek başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran’ın görev süresini tamamlamadan alınan olağanüstü seçim kararının ardından Fenerbahçe yeni başkanını seçmek üzere 7 Haziran Pazar günü sandık başında olacak.Eski başkan Aziz Yıldırım ile ilk kez aday olan Hakan Safi'nin yarışacağı tarihi kongrede, 44 bin 741 üyenin oy hakkı bulunuyor. Sandıktan zaferle çıkacak olan yeni başkan sadece 1 yıl süreyle görev yapacak. Sarı-lacivertli camia, normal takvim gereği Haziran 2027'de yeniden olağan genel kurula gidecek.Radyo Sputnik, olağanüstü toplantıya ilişkin gelişmeleri Kadıköy’den aktarıyor. Radyo Sputnik editörü Alkan Şahin’e konuşan Fenerbahçeli Avukat Ömer Aslan, 4 Nisan 2015’te Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Davayı takip eden avukatlardan biri olmadığını belirten Aslan, “Bunun dünya tarihinde örneği yok. Sporcularımız ve teknik heyetimiz ölümden döndü. Sayın Aziz Yıldırım, Ali Koç ve Sadettin Saran dönemlerinde kulüp konuyla ilgili temaslar yaptı. Bakan Akın Gürlek’in adımı kıymetli bir şey. Bu kurşunlamanın failleri bulunmalı” dedi.Seçim sürecinde soruşturmayla ilgili değişiklik olup olmayacağına ilişkin de konuşan Aslan, “Fenerbahçe’nin kurumsal kimliği her şeyden önce gelir. Hangi aday seçilirse seçilsin bunun üzerine gidilecektir” ifadelerini kullandı.

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