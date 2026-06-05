https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/tuik-verileri-en-cok-hangi-gun-kalp-krizi-geciriyoruz--1106289244.html
TÜİK verileri: En çok hangi gün kalp krizi geçiriyoruz?
TÜİK verileri: En çok hangi gün kalp krizi geçiriyoruz?
Sputnik Türkiye
Gün Ortası’nda TÜİK’in verilerini değerlendiren Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan Türkiye’de her 35 saniyede bir, bebek dünyaya geldiğini aktardı. Aslan’ın... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T16:55+0300
2026-06-05T16:55+0300
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Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye genelinde her saniye bazında gerçekleşen doğum ve ölüm sayılarıyla ilgili verilerinden aktarımlar yaptı. 365 günün 31 milyon 536 bin saniyeye tekabül ettiğini belirten Aslan, “Resmi verilere göre bu süre saniyelere bölündüğünde ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Her saniye 0,028 doğum gerçekleşiyor. Türkiye’de ortalama her 35 saniyede bir, bebek dünyaya geliyor. Her 64 saniyede bir de bir kişi hayatını kaybediyor” dedi.Zaman dilimi, yıllık toplam ve günlük ortalama gibi başlıklara bakıldığında 2025’te doğum sayısının 895 bin 374 kişi olduğunu belirten Aslan, “2024’te 489 bin 361 kişi hayatını kaybetmiş. Rakamların günlük ortalamasına göre 2 bin 453 doğum, 1340 ölüm gerçekleşmiş. Saatlik ortalamada ise 102 doğum olmuş ve 56 kişi hayatını kaybetmiş. Dakikada ise 1,7 doğum ve 0,9 ölüm gerçekleşmiş” ifadelerini kullandı.“Saniyede 4,3 bebek doğuyor, iki kişi hayatını kaybediyor”Dünya genelinde ölüm zamanlarıyla ilgili yapılan bir araştırmadan da aktarım yapan Aslan, “İstatistiklere göre kalp krizine bağlı ölümler en çok Pazartesi günleri sabah saat 04.00 ile 10.00 arasında yoğunlaşıyor” dedi. Aslan, “Öte yandan Türkiye’de her 35 saniyede bir bebek doğarken dünyada her 1 saniyede yaklaşık 4,3 bebek doğuyor ve 2 kişi hayatını kaybediyor. Dünya nüfusu her saniye net olarak 2,3 kişi artıyor. Doğum oranlarının yerlerde süründüğü Japonya'da, uzun bir süredir yetişkin alt bezi satışları, bebek bezi satışlarını geçmiş durumda. Türkiye'nin nüfus projeksiyonları, önümüzdeki 30-40 yıl içinde bizim de benzer bir tüketim ve nüfus dengesine doğru evrilebileceğimizi gösteriyor” diye konuştu.
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Okan Aslan
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Okan Aslan
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radyo sputnik, radyo, radyo, tüi̇k
TÜİK verileri: En çok hangi gün kalp krizi geçiriyoruz?
Gün Ortası’nda TÜİK’in verilerini değerlendiren Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan Türkiye’de her 35 saniyede bir, bebek dünyaya geldiğini aktardı. Aslan’ın aktardığı verilere göre kalp krizine bağlı ölümler en çok pazartesi günü gerçekleşiyor.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Türkiye genelinde her saniye bazında gerçekleşen doğum ve ölüm sayılarıyla ilgili verilerinden aktarımlar yaptı. 365 günün 31 milyon 536 bin saniyeye tekabül ettiğini belirten Aslan, “Resmi verilere göre bu süre saniyelere bölündüğünde ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Her saniye 0,028 doğum gerçekleşiyor. Türkiye’de ortalama her 35 saniyede bir, bebek dünyaya geliyor. Her 64 saniyede bir de bir kişi hayatını kaybediyor” dedi.
Zaman dilimi, yıllık toplam ve günlük ortalama gibi başlıklara bakıldığında 2025’te doğum sayısının 895 bin 374 kişi olduğunu belirten Aslan, “2024’te 489 bin 361 kişi hayatını kaybetmiş. Rakamların günlük ortalamasına göre 2 bin 453 doğum, 1340 ölüm gerçekleşmiş. Saatlik ortalamada ise 102 doğum olmuş ve 56 kişi hayatını kaybetmiş. Dakikada ise 1,7 doğum ve 0,9 ölüm gerçekleşmiş” ifadelerini kullandı.
“Saniyede 4,3 bebek doğuyor, iki kişi hayatını kaybediyor”
Dünya genelinde ölüm zamanlarıyla ilgili yapılan bir araştırmadan da aktarım yapan Aslan, “İstatistiklere göre kalp krizine bağlı ölümler en çok Pazartesi günleri sabah saat 04.00 ile 10.00 arasında yoğunlaşıyor” dedi. Aslan, “Öte yandan Türkiye’de her 35 saniyede bir bebek doğarken dünyada her 1 saniyede yaklaşık 4,3 bebek doğuyor ve 2 kişi hayatını kaybediyor. Dünya nüfusu her saniye net olarak 2,3 kişi artıyor. Doğum oranlarının yerlerde süründüğü Japonya'da, uzun bir süredir yetişkin alt bezi satışları, bebek bezi satışlarını geçmiş durumda. Türkiye'nin nüfus projeksiyonları, önümüzdeki 30-40 yıl içinde bizim de benzer bir tüketim ve nüfus dengesine doğru evrilebileceğimizi gösteriyor” diye konuştu.